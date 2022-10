Qatar jaagt duizenden arbeiders uit huizen vanwege WK

Minstens tien flatgebouwen in het centrum van hoofdstad Doha moesten de afgelopen dagen worden ontruimd. De Qatarese autoriteiten hadden dat vooraf niet tijdig aangekondigd bij de bewoners. Duizenden arbeidsmigranten uit vooral Azië en Afrika zouden het slachtoffer zijn van de uithuiszettingen.

De overheid van Qatar ontkent een relatie met het wereldkampioenschap voetbal dat op 20 november begint. Maar volgens een document van de lokale autoriteiten, in handen van de NOS, hebben de acties wel degelijk met het voetbaltoernooi te maken. In de brief, gericht aan de eigenaren van de appartementen, staat dat hun huizen vóór 1 november ontruimd moeten zijn. Er wordt in het document verwezen naar specifieke regels van wereldvoetbalbond Fifa, om ‘problemen te vermijden’ rond Fifa-accommodaties.

Persbureau Reuters tekende verklaringen op van slachtoffers. Zo kregen de 1200 mensen die in een gebouw in de wijk Al Mansoura woonden, afgelopen woensdag rond 20.00 uur lokale tijd te horen dat ze binnen twee uur weg moesten zijn. Rond 22.30 uur diezelfde avond werden mensen letterlijk hun woningen uit gejaagd en werden de deuren van het gebouw gesloten. Sommige mannen, die nog niet op de hoogte waren van de actie, waren niet op tijd terug om hun spullen op te halen.

‘Wie heeft de stadions gemaakt?’

Mohammed, een chauffeur uit Bangladesh, vertelde tegen Reuters dat hij veertien jaar in dezelfde buurt had gewoond tot woensdag. Hij kreeg van het stadsbestuur de mededeling dat hij 48 uur had om het pand te verlaten dat hij deelde met 38 andere mensen. Volgens Mohammed worden arbeiders die de infrastructuur voor Qatar hebben opgebouwd om het WK te organiseren, aan de kant worden geschoven naarmate het toernooi dichterbij komt. “Wie heeft de stadions gemaakt? Wie heeft de wegen gemaakt? Wie heeft alles gemaakt? Bengalen, Pakistanen. Nu laten ze ons allemaal naar buiten gaan", zei hij tegen Reuters.

De exacte reden van de ontruimingen is niet duidelijk. Het is in elk geval niet de eerste keer dat de lokale bevolking uit het zicht van WK-bezoekers wordt gehouden. Dat gebeurde ook al in Zuid-Afrika (2010). In Brazilië (2014) werden favela’s afgesloten door militairen. Dat de bewoners in Doha moeten wijken om tijdelijke huisvesting te creëren voor voetbalfans die naar het wereldkampioenschap komen, is mogelijk. In Qatar is in die periode een schreeuwend tekort aan hotelkamers, waardoor de prijzen opgelopen zijn tot minimaal duizend euro per nacht.

Stadsvernieuwingsprojecten

Volgens een woordvoerder van de Qatarese autoriteiten niets met het WK te maken, maar wel met stadsvernieuwingsprojecten in bepaalde delen van Doha. De verzoeken om te vertrekken zouden volgens de zegsman ‘met de juiste kennisgeving zijn uitgevoerd’. Hij zei ook dat de bewoners inmiddels een nieuw onderkomen hebben. Tenminste één gedupeerde verklaarde tegen Reuters dat dit niet klopt.

De FIFA heeft nog niet gereageerd. Bij de bouw van stadions en andere faciliteiten voor het WK werden de afgelopen tien jaar arbeidsmigranten uit arme landen in Azië en Afrika uitgebuit met vormen van dwangarbeid. Door de combinatie van fysiek zwaar werk, hittestress, te weinig drinken en slechte leef- en woonomstandigheden zijn waarschijnlijk duizenden arbeiders om het leven gekomen.

Lees ook:

Deze ronselaar stuurde Bengaalse gastarbeiders naar Qatar

Meer dan een half miljoen gastarbeiders uit Bangladesh zitten op dit moment in Qatar, velen als dwangarbeider. Wie stuurt hen daar naartoe? Een portret van Tipu Sultan, directeur van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten.