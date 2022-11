Qatar houdt ook onze WK-verslaggever in de gaten. ‘Eigenlijk heb ik geen keus’

De Qatarese autoriteiten kennen inmiddels zelfs het telefoonnummer van zijn vrouw. De chef van de sportredactie, John Graat, is aanwezig het WK in Qatar en moet voor toegang tot voorzieningen zoals een simpele internetverbinding in de metro belangrijke persoonsgegevens delen. Toch vindt John Graat het belangrijk dat hij in Qatar is: “We kunnen makkelijk oordelen vanuit het Westen, maar uiteindelijk moet je er gewoon naartoe om te kijken, vragen te kunnen stellen en over nieuws te berichten.”

De afgelopen dagen kwamen er opvallende berichten naar buiten over het WK. Zo waarschuwde de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens voetbalfans donderdagochtend voor het installeren van Qatarese apps, omdat deze veel meer informatie over de gebruiker zouden verzamelen dan nodig is. Woensdag werd een Deense journalist belaagd door Qatarese veiligheidsmedewerkers die dreigden zijn camera kapot te maken. En een gerucht over omkoping zorgt voor ophef rond het openingsduel.

Wat is je eerste indruk van Qatar?

“Van een WK-sfeer is nog maar weinig te merken. Sinds donderdag zijn de wegen in de stad afgesloten en is Doha alleen toegankelijk voor WK-gerelateerd vervoer, maar voetbalfans uit het buitenland lijken nog amper te zijn gearriveerd. Misschien dat veel fans pas later arriveren vanwege de dure hotelprijzen. Soms wordt er op de hoek van de straat getrommeld en je ziet wel mensen in voetbalshirts op straat lopen, maar het lijkt wel alsof de organisatie die mensen doelbewust inzet om de sfeer in de stad wat te verhogen.”

Hoe denk jij over de geruchten dat acht spelers uit Ecuador zijn omgekocht om het openingsduel van Qatar te verliezen?

“Ik zet grote vraagtekens bij de betrouwbaarheid van dat bericht. Er is helemaal niets bevestigd en toch wordt het rondgepompt. Die geruchten zijn afkomstig van een journalist uit de Verenigde Arabische Emiraten. Vanwege politieke en economische conflicten is Qatar geen geliefd land in de emiraten. Daarbij zou het WK aanvankelijk in meerdere landen gehouden worden, maar Qatar heeft het evenement via corruptie naar zich toe weten te trekken. Het beeld van omkoping past dus goed in het bestaande beeld van het onbetrouwbare Qatar, maar ik vind dat we echt voorzichtig moeten zijn met dit nieuws.”

Chef van de sportredactie is voor Trouw aanwezig bij het WK in Qatar. Beeld John Graat

Kun jij je als journalist wel vrijuit bewegen in het land?

“Tot nu toe heb ik nog geen enkele fysieke belemmering gehad en kan ik als journalist gewoon mijn werk doen. Ik weet alleen niet in hoeverre ik digitaal in de gaten gehouden word. Ik heb inderdaad een Qatarese app op mijn telefoon moeten installeren, waar best wel wat informatie over mij in staat. Daarbij lijkt het alsof alle systemen ook aan elkaar gekoppeld zijn. Het lukte mij bijvoorbeeld niet om online bij mijn hotel in te checken. Tien minuten later ontving ik een appje van de receptie met de vraag of zij mij ergens bij konden helpen.”

Maak jij je hier zorgen over?

“Eigenlijk heb ik geen keus, want alle vakjes moeten worden ingevuld, anders werken de systemen niet. Ik heb niets te verbergen, maar toch was het goed geweest als ik hier van tevoren beter over had nagedacht. Dat deden we wel toen begin dit jaar een collega naar de winterspelen in China vertrok. Hij kreeg een nieuwe laptop mee en een telefoon waar enkel de noodzakelijke apps op stonden. Misschien ben ik vooraf te naïef geweest en wordt er nu misbruik van mij gemaakt. Maar ik denk dan wel heel veel media met mij.”

Trouw kiest ervoor om het WK niet te boycotten, hoe is dat voor jou als journalist om aanwezig te zijn op de plekken waarvan we weten dat daar arbeidsmigranten gestorven zijn?

“Ik heb er de laatste tijd veel mee geworsteld. Ik geloof dat journalisten niet op deze wereld zijn om evenementen te boycotten, zeker niet evenementen waar iets mis mee is. Het is de taak van de journalistiek om juist daar verslag van te doen. Maar de afgelopen weken was er zo veel publiciteit en aandacht voor de misstanden in Qatar, waardoor ik er toch weer nieuwe vraagtekens bij ging zetten. Want hoe belangrijk is voetbal nou eigenlijk?”

“Toch blijf ik geloven dat het belangrijk is om hier te zijn, zodat ik kan luisteren en registreren wat er gebeurt. En ook om te luisteren naar Qatarese mensen. Ik ben ook erg benieuwd hoe druk het in de stadions zal zijn. Komen er wel mensen van over de hele wereld naar dit niet-voetballand dat omringd wordt door een woestijn?”

