Puck Pieterse doet pas net mee, maar is nu al Europees kampioen mountainbike

Op 741 meter boven zeeniveau vliegt Pieterse zondagmiddag boven op Parkowa Mountain over balken en rotsen, ramt ze door de modder en glijdt ze over een aangelegde pumptrack met kleine heuveltjes. In de vallei van Krynica Zdrój liggen verschillende bekende Poolse kuuroorden, maar daarboven is de rust ver te zoeken. Pieterse blaast iedereen omver.

Van begin tot eind is ze op een lastig en geaccentueerd parcours oppermachtig op de Europese Spelen. Ze gaat nog een keer onderuit, maar dat deert niet. De Oostenrijkse Mona Mitterwallner finisht op 26 seconden. Pieterse is de eerste Nederlandse die de Europese titel pakt.

Tot en met dit jaar had Pieterse zich nog helemaal niet laten zien bij het mountainbiken. In mei debuteerde de veldrijdster met een wereldbekeroverwinning in het Tsjechische Nove Mesto en vorige week was ze de beste in Oostenrijk. En nu laat ze weer iedereen achter zich. Ze is een fenomeen, nu al. “Het is best apart eigenlijk. Ik heb wel een goede vorm, maar ik weet niet precies hoe dit kan”, zegt ze. “Na die eerste wereldbekerwedstrijden, dacht ik wel: ok, dit kan dus, ik kan winnen in dit veld... En dus stond ik hier opeens als favoriet aan de start.”

Bravoure

Het uitdagende parcours speelt Pieterse in Polen nog eens extra in de kaart. De alleskunner op twee wielen zit vol bravoure. Op sociale media laat ze haar volgers de gekste tricks en wheelies (zonder handen aan het stuur bijvoorbeeld) zien en de wedstrijden vliegt ze vaak onbevangen in. “Dit parcours was één grote speeltuin. Geweldig!”, zegt ze stralend. “Het was een beetje atypisch voor het mountainbiken. De afdaling met die aangelegde boomobstakels was echt vet. Drie snelle jumps achter elkaar. Snel springen, beetje zoals bij de cross. Sommige vrouwen gaan daar minder snel overheen.”

Pieterse bestormt de top van het mountainbiken met een snelheid die zelden is vertoond. Opeens is een jonge, roodharige, onbevreesde Nederlandse binnen twee maanden de te kloppen vrouw. De Franse wereldkampioen Pauline Ferrand-Prévot, olympisch kampioen Jolanda Neff en Europees kampioen Loana Lecomte staan allemaal aan de start op de berg in Polen, maar ze zijn kansloos met Pieterse in hun midden. “De eliterenners wisten ook voor mijn eerste wereldbekerwedstrijd al wel wie ik was. Ik reed goed bij de cross, bij de beloften. Ze hielden me in de gaten, maar ook zij zullen echt niet hebben verwacht dat ik meteen drie grote wedstrijden win.”

Fans

Bij roem horen ook fans die twee uur voor de wedstrijd op zondagochtend waarschijnlijk nog nooit van Puck Pieterse hadden gehoord, maar nu opeens een topper zien. Pieterse ploegt zich na haar gewonnen wedstrijd tussen haar nieuwe supporters een weg terug omhoog naar de berg. Selfies worden gemaakt en Pieterse zet handtekeningen op zelf in elkaar geknutselde bolletjestruien. Roem die alleen maar kan groeien als er succes op de Olympische Spelen van Parijs wordt gehaald.

Met een nominatie op zak en de huidige vorm, lijkt deelname inmiddels wel goed te zitten (Nederland mag twee rensters afvaardigen als het bij de beste acht landen van de wereld blijft). In Polen reden ook de Nederlandse rensters Anne Terpstra (zesde) en Fem van Empel (tiende) zich bij de beste tien, maar dat was ruim achter Pieterse. “Deelname was eerst ook mijn doel, maar nu het zo goed gaat, wil ik daar natuurlijk een goede uitslag rijden. De Spelen zijn belangrijk, maar het zit nog in mijn achterhoofd. Eerst deze lijn voortzetten, in het mountainbiken en op de cross.”

Pieterse is in ieder geval hard op weg om de volgende Nederlandse veelvraat op twee wielen te worden, in de traditie van bijvoorbeeld Marianne Vos en Mathieu van der Poel. Een vergelijking met die laatste hoort Pieterse wel vaker. “Ik snap het ook wel, hoor. We zitten bij dezelfde ploeg, we doen verschillende disciplines en we zijn er ook nog eens best goed in.”

