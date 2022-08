Publieksheld Gakpo vertrekt wellicht, maar PSV heeft al een nieuwe: Simons

Cody Gakpo speelde ‘gewoon’ het eerste uur tegen FC Volendam en waande zich in een speeltuin. Waren zijn drie treffers zijn afscheidscadeau voor PSV? Hoger in het Philips Stadion, op de burelen van de directie, moest in de uren na de wedstrijd een besluit vallen over zijn toekomst. Southampton zou volgens insiders een bod van 35 miljoen euro hebben gedaan. Maar er zouden meer Engelse kapers op de kust zijn. Tekenend voor het huidige wat-de-gek-ervoor-geeft-circus in het internationale voetbal zou PSV doodleuk een vraagprijs van vijftig miljoen richting Engeland hebben gestuurd.

Het eenzijdige potje met Volendam, dat eerder werd uitgesteld vanwege Europese verplichtingen van PSV, was ingepland in de laatste uren van ‘Deadline Day’. Tot middernacht konden Nederlandse clubs spelers aantrekken. De complicerende factor is echter dat elders in Europa pas 24 uur later de zomerse transfertermijn afloopt. In theorie kunnen donderdag dus nog wel eredivisiespelers naar het buitenland gaan, maar kan er niks meer binnenkomen. Oorzaak: een administratieve fout van de KNVB.

Anwar El Ghazi tekent contract voor drie jaar

En dus golfden de speculaties, geruchten en feiten de hele woensdag over internet. Wat zeker is: Ajax trok nog de Oostenrijkse middenvelder Florian Grillitsch van 1899 Hoffenheim aan. En PSV legde Anwar El Ghazi definitief vast. De aanvaller komt van Aston Villa. Hij tekende in Eindhoven een contract voor drie jaar, mogelijk als vervanger van Gakpo.

De laatste dagen was duidelijk geworden dat Gakpo de club van zijn jeugd wil verlaten. Met een overstap naar een club als Southampton zou hij de ‘Georginio Wijnaldum-route’ voor ogen hebben: die ging vanuit de eredivisie ook eerst naar een subtopper (Newcastle) in de Premier League. Hij slaagde wel in de Engelse top, in tegenstelling tot veel anderen.

Bij Southampton zou Gakpo redelijk zeker zijn van een basisplaats. Spelen in Engeland ziet hij als een stap in zijn verdere ontwikkeling (en uiteraard zijn salaris). Dat de Nederlandse competitie op veel speeldagen te weinig uitdaging biedt voor ambitieuze voetballers die zelf denken nog veel beter te kunnen worden, werd ook woensdagavond bewezen. Het verschil tussen PSV en Volendam, dat geen serieuze weerstand bood, was schrijnend groot.

Het spel van loven en bieden

Zakelijk lijkt het simpel: een grote strik om Gakpo en verkopen. Na het mislopen van de Champions League kan PSV het geld goed gebruiken. Voor de aftrap tegen Volendam liet trainer Ruud van Nistelrooij nog weten dat PSV ‘alles uit de kast haalt’ om hem te behouden. Die houding hoort bij zijn belang als trainer, zoals collega Alfred Schreuder dat bij Ajax deed in de Antony-soap, maar het is ook onderdeel van het spel van loven en bieden: een starre opstelling drijft de prijs lekker op.

Alleen: een speler die weg wil, is moeilijk te houden. Dat bewees Antony, maar ook Jörgen Strand Larsen bij FC Groningen. Die raakte in conflict met de clubleiding die niet mee wilde werken aan zijn vertrek. Uiteindelijk kwam er woensdag toch een akkoord met Celta de Vigo. Mohammed Kudus verscheen bij Ajax niet op de training om een vertrek naar Everton te forceren.

Dat zou Gakpo nooit doen. Bij de club waar hij als F’je binnenkwam, wilde hij door de voordeur weg. Volendam rolde voor hem de rode loper uit, net als voor de andere PSV-aanvallers. Het werd 7-1 maar het had best 12-1 kunnen worden. PSV houdt de maximale score na vier duels (12 punten, net als Ajax) en maakte al 22 doelpunten. Maar net als tegen Emmen, Go Ahead en Excelsior rammelde het zelfs tegen Volendam af en toe achterin. Tekenend voor de kwaliteit van de Eindhovense verdediging was dat nog geen enkele keer de nul werd gehouden.

Gakpo ging na een uur naar de kant. Met een warm applaus. Even later voerde uitblinker Xavi Simons met zijn tweede doelpunt zijn seizoenstotaal al op tot zes. Nooit eerder had een tiener in de eredivisie in de eerste vier duels zoveel rendement. Simons (19) kreeg een staande ovatie bij zijn publiekswissel. Mocht Gakpo vertrekken, dan heeft Eindhoven al een nieuwe publiekslieveling.

