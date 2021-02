Publiek weer eens bij een wedstrijd: ‘Hier kan ik op teren’

Bijna vijf maanden lang was het stil in Nijmegen, maar het ‘Forza N-EEEE-CEE’ galmt deze zondag weer van de tribunes van het NEC-stadion. Er zit weer publiek, in de voorjaarszon, tijdens NEC-De Graafschap.

Voor vele supporters is het de eerste keer sinds september dat ze weer samen mogen komen, een biertje kunnen drinken en de kelen schor kunnen schreeuwen. Sommigen nemen als vanouds de scheidsrechter op de korrel. Het ‘Hi-ha-hondenlul’ schalt over het veld.

De voetbalwedstrijd in De Goffert is een van de evenementen waarin wordt gemeten hoe grote groepen mensen zich bewegen, en of uit de testresultaten kan worden afgeleid hoe voetbal met publiek weer mogelijk is. Het is een van de grootste experimenten van de komende weken, maar met ongeveer 1150 toeschouwers is het stadion alleen niet vol (en ook niet uitverkocht). Aan de andere kant is het ook voor het Nederlands voetbal een begin van hoop, net als voor de theaters en de festivals.

Geen angst voor besmetting

De familie Wijnakker zit ook op de tribune in het vak vlak achter het doel. Het gezin, grote NEC-fans, gaat normaal gesproken met vader, moeder en twee van de drie dochters naar elke thuiswedstrijd. Dit keer blijft moeder thuis, want ze is mantelzorger voor oma en wil niet de verplichte vijf dagen in quarantaine.

Vader Jan, in de zestig inmiddels, schreef zich meteen in toen de kaarten beschikbaar kwamen. Angst voor een besmetting heeft hij niet. “Ik wil natuurlijk ook dat we weer een normaal leven krijgen. Daar werk ik graag aan mee.”

Dochter Anna, de grootste fan: “Het is voor ons de eerste keer sinds september. Het voelt echt als een uitje.” Dat is ook voor dochter Irene zo, vertelt ze na negentig minuten voetbal kijken in de volle zon: “Ik heb dit echt gemist. Het muilen, het wijntje drinken: hier kan ik wel weer even op teren.”

Want voor de NEC-fans en alle andere voetbalsupporters blijft het hoogstwaarschijnlijk voorlopig bij deze wedstrijd. En bij één keer juichen, want NEC verliest met 1-2. De kans dat er publiek wordt toegelaten in de stadions dit seizoen blijft minimaal. De resultaten van de onderzoeken worden pas over weken bekend. Vader Jan: “Maar het was fijn mee te werken met goed nieuws. En nu in quarantaine. En we gaan zorgen dat mijn vrouw goed naar oma kan. Dat is ook belangrijk.”

