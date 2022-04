PSV ziet titelrace nog niet als gelopen koers: “Wij moeten de druk erop houden”

Hij spreekt de Engelse benaming van de vermaledijde ondergrond uit alsof het een nieuwe coronavariant betreft. Begin met Roger Schmidt geen gesprek over kunstgras, want de kans is groot dat het toch al broze humeur van de PSV-coach verder afbrokkelt. Hoewel nog steeds volop verwikkeld in de titelrace met Ajax, voelde de oefenmeester zich genoodzaakt om zijn beste twee spelers buiten de basis te laten voor de wedstrijd tegen SC Cambuur. De Duitser speelde met vuur, zag de opponent al snel op voorsprong komen, maar kreeg met een zakelijke 2-1-zege toch het gelijk aan zijn zijde.

Zonder de smaakmaker uit de bekerfinale – Ibrahim Sangaré – en clubtopscorer Cody Gakpo beginnen aan een wedstrijd die gewonnen móét worden, je moet het maar riskeren. Roger Schmidts afkeer van kunstgras is echter zó groot dat hij de belangen van de spelers liet prevaleren boven die van de club. “Een speler als Cody heeft nog zo’n glanzende carrière voor zich liggen, moet ik die dan op het spel zetten tijdens een wedstrijd op kunstgras?”, vroeg de Duitser zich publiekelijk af nadat de klus in Leeuwarden was geklaard. “Ik wil met hem geen enkel risico lopen.”

Van Cambuur geen enkel gevaar te duchten

En dus beperkte het optreden van Gakpo zich tot een wisselbeurtje van amper tien minuten, in de wetenschap dat de klus toen toch al geklaard was. Oké, de Eindhovenaren leidden op dat moment slechts met één goal voorsprong (1-2), maar van een goedwillende doch onmachtige opponent als Cambuur viel geen enkel gevaar te duchten. Ook al omdat de thuisclub op dat moment al was gedecimeerd tot een tiental na een rode kaart (twee keer geel) voor Sekou Sylla, die na een uur spelen wat al te onhandig op de hak van Ritsu Doan ging staan.

Vijf minuten na dit voorval bracht PSV in de persoon van Mario Götze de thuisclub al de genadeklap toe door bij de tweede paal de bal uit een corner hoog in het doel te koppen. Eerder had spits Eran Zahavi vlak voor rust de eerste schade, reeds na twee minuten toegebracht door een fraaie hakbal à la Madjer van Patrick Joosten, gerepareerd. Door in het laatste half uur nog een hoop kansen te verprutsen, hield PSV de gastheren in leven, maar de zege kwam geen moment in gevaar.

Een klein wonder

Daardoor bleef de kersverse bekerwinnaar aan het elastiek hangen in de strijd om de landstitel. Maar voordat de kampioensschaal voor het eerst sinds 2018 ook daadwerkelijk richting Philips Stadion verhuist, moet er wel een klein wonder gebeuren. Met nog vier duels voor de boeg bedraagt het gat met de koploper vier punten, eigenlijk vijf, want het verschil in doelsaldo (+71 versus +40) valt niet meer te overbruggen.

Met andere woorden: als Ajax uit de laatste vier wedstrijden minimaal acht punten peurt, mag het zich wederom kampioen noemen, ervan uitgaande dat PSV geen misstap meer begaat. Ajax’ enige bananenschil zou de uitwedstrijd tegen AZ kunnen zijn op 8 mei, maar op dezelfde dag ontmoet PSV in De Kuip Feyenoord, op voorhand ook geen makkelijke klus.

Toch steeg er zaterdagavond vlak voor middernacht strijdlustige taal op uit het Eindhovense kamp, toch vooral bedoeld om zichzelf te overtuigen dat de afloop van de eredivisie nog geen gelopen koers is. “We hebben er vertrouwen in, zeker na het winnen van de beker,” sprak centrale verdediger Jordan Teze zichzelf en zijn collega’s moed in. “Wij zullen Ajax geen kampioen maken, als ze die titel willen hebben, zullen ze het helemaal zelf moeten doen. Van ons hoeven ze geen hulp te verwachten.”

Het scenario van 2018

Rechts van de verdediger zittend hoorde Schmidt de woorden van de verdediger goedkeurend aan. “Ajax wint zijn wedstrijden niet makkelijk. Wij moeten de druk erop houden, dan kan er misschien toch nog iets moois gebeuren.” De Duitser dacht daarbij ongetwijfeld aan de apotheose van vier jaar geleden toen Ajax ook even de schaal ging ophalen bij De Graafschap... Wat er toen gebeurde, weten ze in Eindhoven nog als de dag van gisteren.