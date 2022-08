PSV verslaat AS Monaco na slopende wedstrijd

De Eindhovense ploeg plaatste zich dinsdagavond voor de play-offs om een ticket voor de Champions League. PSV won na verlenging van AS Monaco (3-2).

Een finale had PSV-trainer Ruud van Nistelrooij het vooraf genoemd. En de return tegen AS Monaco, in de derde voorronde van de Champions League, had dinsdagavond qua spanning veel weg van een eindstrijd. Met PSV als karaktervolle winnaar. De teruggekeerde Luuk de Jong bezorgde zijn elftal in de tweede verlenging de zege (3-2).

Daarmee gaat PSV, net als vorig seizoen, proberen om zich via de play-offs te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Vorig seizoen strandde die missie tegen het Portugese Benfica, nu wacht het Schotse Rangers FC, dat in twee duels afrekende met Union Sint-Gillis uit België.

De benauwde kwalificatie voor de play-offs mag PSV sterken in het zelfvertrouwen. AS Monaco, werkend met een begroting van 215 miljoen euro, is een club die bijna drie keer zo veel te besteden heeft als PSV. Dat geld wordt een steeds bepalendere factor in het Europese clubvoetbal. Juist daarom zinspeelde de Eindhovense ploeg op deelname aan het hoogste clubtoernooi, al was het alleen maar om sportief en financieel de concurrentie met Ajax vol te houden.

En dat lukte, na de remise in Monte Carlo (1-1).

Joey Veerman viert het eerste doelpunt van de wedstrijd met de fans in het Philips Stadion. Beeld ANP

Rommelig spelbeeld

De vreugdevolle uitkomst voor de thuisclub was het resultaat na een onrustige voetbalavond. PSV en AS Monaco hadden moeite om de bal meer dan drie keer naar iemand met hetzelfde shirtje te spelen, waardoor een nogal rommelig spelbeeld ontstond in het uitverkochte Philips Stadion. Het foutenfestival past misschien wel bij de huidige tijdsgeest, waarin voetbalclubs in de zomer steeds vaker een handelshuis voor spelers worden en (nieuwe) coaches in deze prille fase van het seizoen naarstig zoeken naar vastigheden in hun elftal.

PSV, bewust vroeg begonnen met de voorbereiding op het seizoen, was aanvankelijk de net iets meer gestroomlijnde ploeg. Dat alles kwam tot uiting bij de openingstreffer na twintig minuten. De Fransen, vorig seizoen als derde geëindigd in de competitie, verspeelden de bal op eigen helft, waarna PSV met succes de rechterflank opzocht. Saibari, die de voorkeur kreeg boven Bakayoko, bediende de opkomende back Mwene, wiens voorzet onberispelijk werd binnenschoten door Veerman.

Door de onzuivere passing werd het een wedstrijd die om houvast vroeg, om spelers die af en toe temporiseerden en de bal in de ploeg wisten te behouden. PSV had daarin een belangrijke troef met Sangaré, die, net als in de heenwedstrijd, waakte over de balans in het elftal. De Ivoriaan verijdelde menig tegenstoot. Hij was een baken van rust in het onsamenhangende ren-je-rot-spel wat soms door Eindhoven golfde.

Overwicht Monaco

Na rust zakte PSV, net als vorige week in Monaco, even ver terug. AS Monaco, dat in de pauze een aantal verse krachten had ingebracht om op zoek te gaan naar de gelijkmaker, trok het spel langzaam naar zich toe in de tweede helft. Het resulteerde na krap een uur in de gelijkmaker van Maripan, die even daarvoor al op de paal had gekopt.

Het overwicht van AS Monaco dwong Van Nistelrooij tot defensieve accenten. Til werd vervangen door Gutiérrez, terwijl aanvaller Saibari naar de kant ging voor verdediger Ramalho. Dat zorgde er echter niet voor dat het spel aan zuiverheid won. Sterker: Gutiérrez stond net in het veld toen hij de bal verspeelde op het middenveld, waarna Monaco-invaller Gelson Martins zijn aanvoerder Ben Yedder op maat bediende: 1-2.

In het stadion, tot dat moment een sfeervol onderkomen, viel het publiek bijna volledig stil. Krachteloos leek het slotoffensief van PSV, totdat Gutiérrez vlak voor tijd zijn fout herstelde en de gelijkmaker binnen werkte: 2-2. Ook de VAR wilde het feestje niet verpesten, want de Mexicaan deelde voor zijn treffer toch echt een duwtje uit. Het leidde tot woede bij de Monegasken, die zich al een ronde verder waanden.

Een zenuwslopende verlenging volgde. AS Monaco bleek daarin de net iets betere ploeg, met een kopbal op de lat van invaller Embolo als belangrijkste wapenfeit. Maar ineens was daar Luuk de Jong, die met het hoofd zijn terugkeer bij PSV bekroonde met de winnende treffer. Een ontsnapping die vreugdevol werd begroet in Eindhoven.

Lees ook:

PSV doet zaken met Russische voetbalclub, kan dat zomaar?

PSV kocht Guus Til van Spartak Moskou, een club in handen van Russische oligarchen. Mag dat volgens de sanctieregels?