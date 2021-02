PSV verliest Ihattaren en zicht op de landstitel in tumultueus duel met Ajax

De weinig verheffende taferelen in de slotfase en net na het laatste fluitsignaal op het veld waren illustratief voor het niveau van een van de matigste toppers van de laatste jaren. Dusan Tadic van Ajax en PSV’er Denzel Dumfries wilden het liefst met elkaar op de vuist en moesten door teamgenoten in bedwang worden gehouden.

Een akkefietje rond de strafschop die Ajax kort voor tijd kreeg, ging aan de vertoning vooraf. Dumfries had eerst bij de penaltystip een gat in de grond staan schoppen. Het weerhield Tadic niet van scoren. Vervolgens riep de Servische aanvoerder van Ajax iets richting de aanvoerder van PSV. Die ging door het lint. “Hij mag mij uitschelden, maar hij moet niet over mijn moeder gaan praten. Dat hoort niet op een voetbalveld”, zei Dumfries. Volgens Tadic was Dumfries begonnen. “Hij zei voor de penalty dat ik een pussy was en geen leider. Als ik dan scoor zeg ik natuurlijk geen dankjewel. Het is normaal dat ik wat terug zeg. Eén ding moet je nooit doen bij een Serviër: provoceren. Dat haalt kracht in ons naar boven.”

Hét moment van de wedstrijd. Na een inzet van Davy Klaassen keert PSV’er Denzel Dumfries de bal met zijn linkerarm. Strafschop voor Ajax. Beeld Pro Shots / Jasper Ruhe

Het wangedrag op het veld was de apotheose van een wedstrijd die de spanning nog terug had kunnen brengen in de eredivisie. PSV leek de laatste strohalm te grijpen, maar wist zelfs het zwakste optreden van de koploper uit Amsterdam dit seizoen niet af te straffen. Het verschil blijft nu zes punten, terwijl Ajax nog een wedstrijd tegoed heeft. “We hebben met 1-1 gewonnen”, zei Erik ten Hag.

Gefrustreerd concludeerde PSV dat het met het gelijkspel te weinig had gekregen. Het verloor de titelrace echter niet in deze wedstrijd, maar al eerder dit seizoen. Trainer Roger Schmidt erkende dat indirect toen hij zijn elftal prees om de emoties en de passie waarmee dit keer wel was gestreden. “Je zag vandaag wat er nodig is als je voor PSV speelt”, zei Schmidt.

Ihattaren ‘toonde een gebrek aan motivatie en professionaliteit’

De Duitser zei dat toen hij een toelichting gaf op de verwijdering van Mohammed Ihattaren uit zijn selectie. Diens ‘houding’ was de laatste tijd niet goed, sprak Schmidt. Donderdag, voorafgaand aan de wedstrijd tegen Olympiakos in de Europa League, escaleerde dat toen Ihattaren hoorde dat hij niet in de basis stond. Schmidt: “Hij toonde een gebrek aan motivatie en professionaliteit. Dat is totaal onacceptabel. Of hij nog speelt voor PSV is afhankelijk van zijn houding. Als hij gaat vechten voor PSV zoals Götze, Thomas, Madueke en Mauro junior, oké. Anders niet.”

De verklaring die PSV over Ihattaren voor de wedstrijd prijsgaf, liet zich lezen als een openbare schrobbering. De problemen rond de Utrechter (19) komen niet uit de lucht vallen. Hij was amper achttien jaar toen hij door media en experts al op het schild geheven werd als het nieuwe kroonjuweel van ons voetbal, bij gebrek aan beter. Toenmalig bondscoach Ronald Koeman deed een duit in het zakje toen hij trots poserend met Ihattaren en een oranje shirt naar buiten bracht dat hij niet voor Marokko, maar voor Oranje had gekozen. Zelf gingen de jonge voetballer en zijn omgeving geloven dat hij al een topper was. De bijbehorende discipline was er lang niet altijd. Te zwaar kwam hij diverse keren terug van vakantie. Mede daardoor kon hij dit seizoen geen moment voldoen aan de fysieke en tactische eisen die de nieuwe trainer aan hem stelde. Schmidt: “Iedereen in de club heeft alles voor hem gedaan. Maar uiteindelijk geldt: je kunt mensen niet veranderen, mensen kunnen alleen zichzelf veranderen. Het is altijd een uitdaging jonge spelers te begeleiden, met de hypes om hen heen.”

Pablo Rosario van PSV in een grondduel met Ajacied Mohammed Kudus. Beeld ANP

Mentale hardheid

Hij weet ook dat Ihattaren prachtig kan voetballen, maar dat in de top van het moderne voetbal meer nodig is: mentale hardheid, loopvermogen en fysieke kracht. Op die aspecten scoorde Ihattaren onvoldoende en nu dreigt voor PSV kapitaalvernietiging. Een speler waarvan men een jaar ­geleden nog dacht dat die tientallen miljoenen kon opleveren, is in waarde fors gedaald. Zijn contract loopt in 2022 af. Onder Schmidt lijkt zijn toekomst in Eindhoven ongewis.

Ook de rest van de selectie kon dit seizoen te weinig voldoen aan de veeleisende ideeën van Schmidt. Het leidde tot een vroege uitschakeling in de beker en vorige week ook in Europa. In de competitie werd al zo veel averij opgelopen, dat van Ajax thuis gewonnen moest worden. PSV had zondag in het Philips Stadion ook recht op meer dan een gelijkspel gehad, omdat Ajax na het eerste kwartier onvoorstelbaar slordig speelde. Dat ging van kwaad tot erger, met een opbouw die aan alle kanten rammelde.

Dat was ook de verdienste van PSV dat constant veel druk zette. Spits Erhan Zahavi liet met zijn ijverige gesleur zien wat Schmidt ook van aanvallers vraagt. De Israëliër kreeg een beloning toen hij net voor rust de bal uit een vrije trap over de muur in het doel krulde. Invaller Vertessen leek het duel te beslissen, maar zijn treffer werd na een ingreep van de Var wegens hands afgekeurd.

Ajax had over geluk ook niet te klagen toen Martinez bewust op de enkel van Zahavi ging staan, maar geen rood kreeg van scheidsrechter Makkelie. Daarna schoot Klaassen in het strafschopgebied van PSV de bal tegen de linkerarm van Dumfries aan, de inleiding tot de 1-1 en de gênante apotheose. Beide trainers namen nadien hun aanvoerders in bescherming. Ach, emoties, niet te zwaar aan tillen, vonden ze.

Lees ook:

Ajax, extra gemotiveerd, slaat in bekerduel voor rust beslissend gat met PSV

Met shirts met ‘Onana’ erop leken de spelers van Ajax vooraf de aandacht te vestigen op alles wat fout was gegaan.Maar het pakte in de kwartfinale tegen PSV goed uit.