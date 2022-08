PSV-trainer Van Nistelrooij laat zich niet gek maken voor cruciaal duel met Rangers

In deze doldwaze dagen waarin de koopgekte in het Europese voetbal naar een kookpunt gaat, houdt Ruud van Nistelrooij het hoofd koel. Vanuit zijn eigen ervaring als topvoetballer kent hij de wetten van het wereldje. Voetballers komen en gaan. Als Cody Gakpo PSV verlaat, komt er wel weer een andere speler. Jesper Karlsson van AZ misschien. Van Nistelrooij sprak dinsdag, in de Ronaldo-zaal van het Philips Stadion, de hoop uit dat Gakpo blijft, misschien tegen beter weten in. “Ik doe niet mee aan als, of wat als. Hij is PSV’er tot nader bericht.”

De kans dat Gakpo woensdagavond voor de laatste keer in actie komt voor de club van zijn jeugd en zijn stad lijkt de laatste dagen toegenomen. Ook Gakpo staat op het verlanglijstje van Erik ten Hag bij Manchester United. De aanvaller en zijn zaakwaarnemer voerden al gesprekken met de Engelse club. Op het aanbod om zijn contract bij PSV tussentijds te verlengen is hij niet ingegaan. Het heeft er alle schijn van dat Gakpo zijn huidige club eerst nog naar de Champions League wil helpen, voor het eerst sinds vier jaar. In de play-offs van de voorronde moet dat woensdagavond tegen Rangers FC gaan gebeuren.

Prijsopdrijving

Vanaf donderdag zou het slepende speculeercircus rond Gakpo dan tot een ontknoping kunnen komen. De zomerse transfermarkt sluit woensdag 31 augustus. Aangezien deze zomer met absurde bedragen wordt gesmeten, is PSV met de vraagprijs ook hoog in de boom gaan zitten: naar verluidt zo’n 50 miljoen euro. AZ leest dat ook en doet mee aan de prijsopdrijving. Het zou aan de Zweed Karlsson een prijskaartje van 20 miljoen hebben gehangen.

De vraag of Gakpo (23) echt klaar is voor de Premier League en of die overstap met het oog op het WK in november verstandig is, lijkt niet meer relevant. Hij kende bij PSV geen overtuigende seizoensstart. Maar hoe Gakpo met de transferperikelen omgaat is ‘uitermate knap op die leeftijd’, zei Van Nistelrooij.

Het zal dan ook geen invloed hebben op zijn spel tegen Rangers, denkt de trainer. “Ik ben daar heel rustig onder. Ik heb hem nu acht weken onder me als trainer en heb geen enkel moment gezien dat hij ander gedrag vertoont, in trainingen of in wedstrijden. Hij blijft werken aan zijn ontwikkeling, hij bereikt zijn niveau en is niet afgeleid.”

Trainer Ruud van Nistelrooij van PSV staat de pers te woord in Eindhoven, in aanloop naar de wedstrijd tegen Rangers FC woensdagavond in het Philips Stadion. Beeld ANP

Met dit soort teksten, bedaagd uitgesproken, en in zijn non-verbale gedrag straalt Van Nistelrooij zelf een weldadige rust en vertrouwen uit. Dat doet hij vanaf zijn eerste dag als hoofdtrainer. Daar lijkt PSV vooralsnog bij gebaat. Met winst in de Johan Cruijff Schaal op Ajax, twee ruime zeges in de eredivisie en de eliminatie van AS Monaco in de voorronde van de Champions League is het seizoen goed begonnen. Maar Van Nistelrooij weet ook dat het hoofddoel van deze zomer niet wordt gehaald als het nu misgaat tegen Rangers.

Plaatsing voor de groepsfase zou PSV 35 miljoen euro aan inkomsten garanderen. Als het niet lukt, is de club weer veroordeeld tot de veel minder prestigieuze en minder lucratieve Europa League. Van Nistelrooij: “Champions League is een droom voor de club, voor spelers, voor iedereen hier. Je merkt aan alles dat er een speciale wedstrijd aankomt.”

Verstoorde voorbereiding bij Rangers

De uitgangspositie is vrij gunstig. Bij een verlenging woensdagavond heeft PSV een thuisvoordeel. In Glasgow werd het vorige week 2-2 maar PSV voetbalde beter dan de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. En terwijl PSV daarna een vrij weekend had, moest Rangers zaterdag vol aan de bak (2-2 tegen Hibernian). Alfredo Morelos, de Colombiaanse vedette, kreeg zaterdag als invaller een van de twee rode kaarten. Hij is mede vanwege zijn gedrag door Van Bronckhorst uit de selectie gezet.

Van zo’n verstoorde voorbereiding is bij PSV geen sprake. Van Nistelrooij relativeerde het allemaal. “Wij moeten zelf laten zien dat we goed genoeg zijn om verder te gaan in de Champions League.”

