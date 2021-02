PSV-trainer Schmidt heeft punten nodig en doet dus concessies aan de filosofie van zijn hart

Zeker, het had rendement gehad, maar héél trots en opgetogen kon Roger Schmidt na de wedstrijd tegen FC Twente niet worden van de veranderde speelwijze van PSV. De Duitser had zijn ploeg tactisch heel anders geïnstrueerd. Veel afwachtender, speculerend op fouten van de tegenstander uit Overijssel. Schmidt deed daarmee een concessie aan de filosofie die hij zo graag predikt. Voetbal met de gaskraan vol open, daar ligt zijn hart. Hij schreef er zelfs een boek over. De kern: hoe eerder je de bal op de helft van de tegenstander verovert, hoe korter de afstand is naar het doel waar je moet scoren.

Maar Schmidt heeft met PSV momenteel gewoon punten nodig en kan zich geen nieuwe dompers permitteren om de hoop op een landstitel nog enigszins levend te houden in Eindhoven. Na de zwaar teleurstellende januarimaand is de druk op hem toegenomen. De topduels met Ajax, AZ en Feyenoord leverden één schamel punt op, waardoor Ajax een kloof van zeven punten sloeg.

Openlijk werd afgelopen week betwijfeld of Schmidt wel de juiste man is voor PSV. Volgens de wetten van het voetbalwereldje wordt er dan alles bijgehaald. Bijvoorbeeld het gedrag van de Duitser die de integriteit van scheidsrechter Bas Nijhuis in twijfel trok en daarvoor een wedstrijd schorsing kreeg. Ook liep hij weg bij een kritisch interview toen het naar zijn zin wat te lang ging over fysieke gesteldheid van PSV en de blessures (van Gakpo, Götze en Madueke), juist in een periode waarin de selectie volgens zijn planning topfit had moeten zijn.

Jaagvoetbal

Belangrijker is de vraag die al het hele seizoen opkomt: heeft Schmidt wel de selectie om zijn beoogde jaagvoetbal te spelen, met veel pressie, gericht op het snel veroveren van de bal op de helft van de tegenstander? Een technicus als Ihattaren komt bijvoorbeeld niet tot zijn recht bij al dat rennen. Er waren delen van wedstrijden dat PSV indruk maakte, vooral in uitwedstrijden, tegen Twente, Heerenveen, Granada en Ajax. Maar PSV kon dat spel met hoge intensiteit zelden lang volhouden. En verdedigend vielen er te veel gaten.

Feyenoord legde een week geleden genadeloos de tekortkomingen van Schmidts visie bloot en counterde PSV naar een pijnlijke 3-1 nederlaag. Schmidt sprak er uitgebreid over na met zijn spelers. “We hebben er goed over gesproken hoe we op het veld stonden”, zei Donyell Malen zaterdag. “Iedereen was het erover eens dat het beter moest dan tegen Feyenoord.”

Schmidt besloot tegen Twente te kiezen voor meer controle. Dat deed hij met zichtbaar weinig enthousiasme maar wel uit realisme, erkende hij in zijn napraatje. “Toen ik bij PSV kwam, waren de spelers niet gewend om te spelen in mijn stijl. Ze moeten dat nog leren, vooral de aanvallers. Fysiek vraagt het een extra inspanning, het is totaal anders. Het blijkt moeilijk om iedere speler op hetzelfde niveau te krijgen. Het is een uitdaging om ze fysiek, mentaal en tactisch zo ver te krijgen.”

Zijn ploegen zullen altijd ‘actief voetbal met hoge intensiteit’ spelen, zei hij. “Maar je hebt daarin wel verschillende opties. Het is aan mij de beste manier voor PSV te vinden. Zeker dit seizoen, met veel wedstrijden kort na elkaar, is het niet gemakkelijk een nieuwe speelwijze erin te slijpen. Er zijn vaak maar twee trainingsdagen tussen wedstrijden. De ontwikkeling gaat minder snel dan in een normaal seizoen.”

Een te groot risico

Dus liet hij zijn dogma van ‘hoge druk’ varen. Het gevolg: als de Twentse verdedigers achterin de bal hadden, vond PSV dat prima. De vier voorste spelers - Zahavi, Malen, Mauro jr. en Ihattaren- stelden zich rond de middenlijn op. Schmidt wist: bij snel afjagen was het risico te groot dat een lange bal van achteruit op de snelle Twentse trio Menig, Danilo en Narsingh meteen gevaarlijk kon zijn.

Twente-trainer Ron Jans gaf toe dat hij verrast was door de strategie van PSV. Zijn ploeg had veel de bal, maar PSV scoorde. Zahavi en Malen zetten PSV al voor de pauze op een comfortabele 2-0. Malen prikte er na de rust nog eentje bij. Het was lang geleden dat de Eindhovenaren zo zorgeloos een wedstrijd wonnen.

Malen erkende dat dit andere strijdplan voordelen biedt. Minder jagen betekent energiebesparing, geeft meer controle én PSV creëerde zo voor zichzelf aanvallend méér ruimte. Malen: “Dan kunnen wij gevaarlijk zijn. Maar we kunnen beide speelwijzen goed aan.” Schmidt: “Het is iets gemakkelijker om dichter bij elkaar te spelen, vanuit een sterk middenveld. Soms moet je daarvoor kiezen en moet je slim zijn. Vandaag ging dit goed.”

Of hij het vaker gaat doen? Hij liet het in het midden. Ajax is woensdag in de beker bijvoorbeeld een héél andere tegenstander dan Twente. “Het hangt ook altijd af van de tegenstander.” Schmidt valt heus niet zomaar van zijn geloof.

Lees ook: Feyenoord verslaat PSV in de geest van Advocaat

Na drie nederlagen op rij won Feyenoord dit keer van PSV, dat de achterstand op koploper Ajax verder zag oplopen.