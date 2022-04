PSV-trainer Schmidt doet Ten Hags suggestie van ‘hogere machten’ na bekerfinale af als onzin

Na het laatste fluitsignaal klonk het ‘boeruh, boeruh’ massaal door de Rotterdamse Kuip. Terwijl de tribunes aan de overzijde met de Ajax-supporters snel leegstroomden, vierden de spelers van PSV het winnen van de KNVB-beker hartstochtelijk met de fans. Door de rivaal uit Amsterdam kort na rust te verrassen met twee doelpunten wist PSV de hoogst amusante bekerfinale binnen de minuut volledig te laten kantelen. Daarna werd de 2-1 voorsprong op karakter verdedigd. Voor de tiende keer in de historie is de beker voor PSV.

Ajax-coach Erik ten Hag was teleurgesteld. “In topvoetbal heb je soms wedstrijden waarin je geconfronteerd wordt met machten en krachten die je niet kunt beschrijven. Vandaag zat alles tegen. We speelden voor het gevoel tegen meer dan elf spelers. Toch hebben we karakter getoond in de tweede helft. Deze wedstrijd hadden we niet mogen verliezen maar het gebeurt wel.”

Hogere machten in het spel? Ten Hags collega bij PSV, Roger Schmidt, vond dat onzin. “Dat doe je alsof het toeval is dat wij hebben gewonnen. Daar heeft dit niets mee te maken.” PSV had misschien wat geluk gehad, maar dat mocht ook wel een keer in een seizoen waarin het vaak tegenzat, vond Schmidt. “Vandaag hebben we het zelf afgedwongen. Wij verdienden deze beker het meeste.”

Prestigieuze prijs

Schmidt zal dus niet met lege handen uit Eindhoven vertrekken. Datzelfde geldt voor Cody Gakpo. De geboren Eindhovenaar, die droomt van een overstap naar de Premier League en de finale besliste met een doelpunt, was de eerste die het feestje met de aanhang ging vieren. De ontlading in het PSV-kamp gaf aan hoe belangrijk deze toch prestigieuze prijs voor de club is.

Ajax kreeg dit seizoen veel complimenten, het vaak rammelende PSV amper. Maar de eerste slag om de prijzen is nu voor PSV. Het zal de druk op Ajax, dat in de resterende vijf duels in de eredivisie een voorsprong van vier punten moet verdedigen, zeker niet verminderen. De Champions League halen middels de titel is een must in Amsterdam, terwijl Ajax ook in de bekerfinale liet zien dat het ver van topvorm is verwijderd. De veerkracht waarmee het elftal van Ten Hag de laatste tijd op het nippertje moeizame wedstrijden over de streep trok was er dit keer niet. En bij PSV juist wel.

‘Dit mag een serieuze ploeg niet gebeuren’

“We gooien alles weg in een paar minuten, echt ongelooflijk. Wij brachten ze weer in leven", zei aanvoerder Dusan Tadic na afloop. “Dat mag een serieuze ploeg niet gebeuren.”

Een hoofdrol in de eindstrijd was weggelegd voor videoscheidsrechter Dennis Higler. Op basis van de beelden keurde hij twee doelpunten van Ajax af. Aan het einde van de eerste helft liet hij een streep halen door de treffer van Noussair Mazraoui waarmee Ajax op 0-2 leek te komen. Dusan Tadic had met een hak buitenspel gestaan.

Ajax had toen al een strafschop moeten hebben na een overtreding van Joey Veerman op Tadic. Scheidsrechter Danny Makkelie wuifde het weg en de VAR greep niet in. Tadic: “Dat was honderd procent een penalty.” Na rust greep de VAR wel in toen Klaassen Ajax op 2-2 leek te brengen. Brian Brobbey, die een belangrijke rol in de voorbereiding had, had op het nippertje buitenspel gestaan.

Zware Europese pot tegen Leicester

Op de afgekeurde treffers was niets af te dingen. Doorslaggevend was het feit dat PSV uiteindelijk meer honger naar een prijs bleek te hebben dan Ajax. Dat was toch verrassend. De Brabantse ploeg miste diverse spelers door blessures en had donderdagavond nog een zware Europese pot tegen Leicester City moeten afwerken, terwijl Ajax zich de hele week in alle rust had kunnen voorbereiden en volgens trainer Erik ten Hag ‘de beste trainingsweek ooit’ in zijn periode bij Ajax had gehad.

In de bomvolle, sfeervolle Kuip speelde noch Ajax noch PSV groots. Niettemin leek het er in de eerste helft op dat het kwaliteitsverschil op individueel niveau de doorslag zou geven. Ajax voetbalde beter dan PSV, dat slordig aan de bal was. Joey Veerman, de beoogde spelmaker, zat niet in de wedstrijd. Ajax kwam verdiend op voorsprong. Net als in de bekerfinale van vorig jaar tegen Vitesse bracht Ryan Gravenberch zijn ploeg in de 23ste minuut op 0-1. PSV kon er weinig tegenover stellen.

Een stormachtig begin van PSV direct na de rust veranderde alles. Eerst kopte Erick Gutiérrez raak uit een vrije trap van Cody Gakpo. Amper een minuut later ging de snelle aanvaller vanaf links zelf op avontuur. Maarten Stekelenburg was niet op tijd bij de hoek om de bal tegen te houden. Stekelenburg (39) had zoals verwacht de voorkeur gekregen in het Ajax-doel. André Onana zat niet eens meer bij de selectie en lijkt nu ook door Ten Hag afgerekend te zijn op zijn fouten in de afgelopen weken en zijn gedrag.

‘Invalbeurt Ihattaren was geen provocatie’

Met aanvallende wissels probeerde Ten Hag het naderend onheil nog af te wenden. Zijn meest saillante invalkracht was Mohamed Ihattaren, ooit de vermeende ‘groeibriljant’ van PSV. Onthaald door gejuich van de Ajax-fans en een striemend fluitconcert van de PSV-supporters kon ook Ihattaren Ajax niet aan een verlenging helpen.

Of het inbrengen van Ihattaren een provocatie van PSV was? Ten Hag: “Nee, dat was omdat we de wedstrijd wilden winnen. Antony en Labyad zijn geblesseerd, zoveel alternatieven zijn er niet op rechts. En je weet dat Mo in één moment iets weergaloos kan doen. Hij kan out-of the box beslissend zijn.”

Tadic raakte nog wel de paal. Bij diverse uitbraken verzuimde invaller Bruma PSV al eerder op rozen te zetten. Hij raakte onder meer de kruising.

