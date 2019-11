PSV-trainer Mark van Bommel weigert de handdoek te gooien

Het is een ritje van niks, maar het duurt lang genoeg om je zonden te overdenken. Voor de zesde keer op rij zonder winst na de 2-1-nederlaag tegen Willem II, het zicht op een landstitel na ruim een derde van het seizoen volledig verdampt, het is een situatie die een topclub onwaardig is. En dus had PSV-trainer Mark van Bommel stof tot nadenken in de spelersbus tussen Tilburg en Eindhoven.

Ergens achter hem zat het grootste slachtoffer van de middag al een tijdje te kniezen. Jeroen Zoet werd binnen twee dagen van eerste tot derde keeper gedegradeerd en zocht al aan het begin van de tweede helft de geborgenheid van de spelersbus op. Niet alleen uit ergernis, maar ongetwijfeld ook ter zelfbescherming, bang als hij was voor al te gepeperde uitspraken aan het adres van zijn plaaggeest. Die besloot om de doelman niet langer de hand boven het hoofd te houden. “Jeroen heeft de laatste tijd te veel fouten gemaakt”, luidde Van Bommel meedogenloze commentaar op het waarom van de keeperswissel.

Die wissel kende nog een slachtoffer. Want niet Robbin Ruiter kwam onder de lat terecht, zoals eerder dit seizoen in de Europa League tegen Rosenborg en in de competitie tegen VVV-Venlo, maar Lars Unnerstall. De Duitser was wel blij met het heuglijke nieuws en rechtvaardigde met enkele goede reddingen de juistheid van Van Bommels keuze.

Elke aanvaller - van de tegenpartij - mag zich naar hartelust uitleven

In een ideale PSV-wereld zou de keeperswissel voor een schokeffect hebben gezorgd voor de laatste linie, die de afgelopen weken te vaak werd verrast door de tegenpartij. Maar dat bleek in het sfeervolle Koning Willem II-stadion een misvatting. Rechtsback Dumfries houdt zich met allerlei zaken bezig behalve met verdedigen en op links blijft Sadilek een gekunstelde linksback, die regelmatig zijn mannetje uit het oog verliest. Toch ziet Van Bommel meer in hem dan in de twee aangekochte linksbacks (Lato en Boscagli) die vastgeklonken blijven aan de reservebank. Omdat ook het centrale gedeelte van de achterhoede aan een ernstige vormcrisis onderhevig is, ongeacht de invulling ervan, mag elke aanvaller, of ze nu bij LASK Linz, Sparta of Willem II spelen, zich naar hartelust uitleven.

Dit keer was Ché Nunnely aan de beurt om de defensieve gebreken genadeloos aan het licht te brengen. Al in de zevende minuut liet de twintigjarige aanvaller Sadilek z’n hielen zien om op de juiste plaats te staan om de bal na een voorzet van Mats Köhlert, die op zijn beurt Dumfries te slim af was, hoog en hard achter Unnerstall te schieten.

Che Nunnely van Willem II viert zijn 2-0 tegen PSV. Beeld BSR Agency

Twintig minuten na rust was het weer Nunnely, vorig seizoen nog in actie bij Jong Ajax, die definitief het vonnis velde over PSV, nu met een keiharde uithaal die Unnerstall ook niet kon keren.

Ché krijgt alle vrijheid Hij is vernoemd naar een vrijheidsstrijder en die vrijheid kreeg Ché Nunnely gisteren ook van de defensie van PSV. Met twee goals kroonde de razendsnelle rechtsbuiten van Willem II zich tot man van de wedstrijd. “Onze aanpak werkte perfect,” vertelde de aanvaller glunderend na afloop. “We wisten dat we ze aanvallend pijn konden doen via de flanken. Dat ik twee keer heb gescoord is natuurlijk fantastisch, ik had er nog wel twee kunnen maken. Dit duel komt zeker binnen in mijn persoonlijke top vijf van onvergetelijke wedstrijden.”

Malen en Bergwijn worden steeds beter in afwezigheid

De 2-0 was een uppercut dat dit PSV meteen in de touwen deed belanden. De vorm en het vertrouwen hebben zoveel deuken opgelopen, dat een nieuwe deceptie niet meer te voorkomen was, hoewel invaller Gaston Pereiro in de slotfase nog een treffer tevoorschijn toverde. Bij een elftal in goeden doen had het voor een sprankje hoop kunnen zorgen, maar die was reeds lang uitgedoofd.

In de nasleep bromde Van Bommel wat over gemiste kansen en een – volgens hem – discutabele penaltysituatie en ook werden de heldendaden bezongen van de ontbrekende Malen en Bergwijn, die per wedstrijd dat ze ontbreken beter lijken worden dan ze in het echt ooit waren.

Maar de werkelijkheid is dat de selectie van PSV alleen in kwantitatieve zin voldoet. Afgelopen zomer trok de club flink de beurs voor spelers als Bruma, Doan, Baumgartl en Mitroglou, maar dit kwartet – waaraan ruim 30 miljoen euro is gespendeerd – voorziet op geen enkele manier in een behoefte, bleek ook gisteren weer. Dat ze te kijk werden gezet door afdankertjes van Feyenoord (Nelom, Nieuwkoop), een huurling van NEC (Ndayishimiye) en een voormalig speler van Jong Ajax (Nunnely) was in dit verband extra pijnlijk.

Trainers bij topclubs worden voor minder bij het grofvuil gezet, maar Van Bommel weigerde gisteren ook na de zesde zeperd op rij eigenhandig de handdoek te gooien. “Nee, ik doe geen Stammetje,” benadrukte de trainer nog maar eens. “Als ik er geen geloof in zou hebben, had ik allang zelf mijn ontslag ingediend. Zo zit ik in elkaar, dat weet iedereen. De interlandperiode komt precies op tijd, erna zijn Malen en Bergwijn weer van de partij. Dat scheelt een slok op een borrel. Dat zijn twee uitblinkers waaraan het hele elftal zich kan optrekken. Haal Messi en Suárez weg bij Barcelona of Mbappé en Neymar bij Paris St. Germain. Zulke spelers zijn nu eenmaal niet te vervangen.”

Jeroen Zoet dus wel, maar veel hielp het niet.