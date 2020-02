PSV toont weer wat flair en wint van provinciegenoot Willem II

In historisch perspectief was het sowieso vreemd dat Willem II vooraf als favoriet werd gezien voor het treffen in het Philips Stadion. De Tilburgers hadden er voor het laatst in 1983 gewonnen. Maar in de eredivisie heeft Willem II dit jaar de rol van de vrolijke surprise terwijl PSV de gedaante van een diepgevallen topclub had aangenomen. Willem II won al eerder bij Ajax en AZ, stond gedeeld derde op de ranglijst en leek het in een diepe vormcrisis verkerende nummer vijf uit Eindhoven op een ideaal moment te treffen.

Het liep anders. Tot hier en niet verder, leek PSV vanaf het eerste fluitsignaal uit te stralen, misschien wel daartoe gestimuleerd door de supporters. Die hadden al ver voor de wedstrijd ervoor gekozen de spelersbus met brandende toortsen en positieve spreekkoren bij het stadion te verwelkomen. De vorige thuiswedstrijd was ontsierd toen een deel van de harde kern de hoofdingang bestormde, met stenen en dranghekken gooide en de ME moest ingrijpen.

Tijdens en na dat duel tegen FC Twente (1-1) had de woede en frustratie over de tegenvallende prestaties zich nadrukkelijk gericht op de directie met Toon Gerbrands en John de Jong. Gerbrands vertelde vrijdag dat de bedreigingen heel ver waren gegaan. De recherche had die onderzocht, het huis van Gerbrands moest worden beveiligd en hij kreeg het advies niet meer alleen naar zijn auto te lopen. Berichtjes op Twitter liet hij ook maar achterwege.

Lichtvoetige Nieuw-Zeelander

Dieper mocht de club niet zinken, leek zaterdagavond in Eindhoven dan ook het parool bij supporters, en de spelers van PSV leken die boodschap op te pikken. Deels kwam dat door de tactische wijzigingen die trainer Ernest Faber na het ontluisterende optreden tegen Ajax (1-0 verlies) vorige week in zijn opstelling had doorgevoerd. In Amsterdam stonden de poppetjes van Faber zo ver van elkaar af dat ze elkaar niet konden bereiken. Tegen Willem II koos Faber voor een 4-4-2-concept, met twee spitsen dus. Naast Sam Lammers was de keuze verrassend gevallen op Ryan Thomas.

De lichtvoetige Nieuw-Zeelander wist PSV voorin weer van wat creativiteit te voorzien. Thomas, getergd door zijn verbanningen naar de bank, bekroonde zijn optreden na zeventig minuten. Een aanval waarvan hij zelf de architect van was, rondde hij vrij voor de Tilburgse doelman Wellenreuther zelf af.

Tot aan die bevrijdende 2-0 was PSV er dankzij Thomas sowieso in geslaagd de bal voorin wat langer vast te houden dan de afgelopen weken met Bruma. Deze naar de bank verwezen Portugees doolt al maanden struikelend met de bal door de eredivisie en laat slechts gissen naar de beweegreden van PSV om voor hem 15 miljoen neer te tellen. Ook de Zwitser Rodriguez, gehuurd van AC Milan, gaf de Eindhovenaren tegen Willem II achterin meer persoonlijkheid en zekerheid, zowel verdedigend als opbouwend.

Slappe eerste helft

Het leidde allemaal nog niet tot grootse daden tegen de provinciegenoot uit Tilburg, maar PSV leek er vanaf het eerste moment wel weer in te geloven. En dat was even geleden. Het elftal was agressiever dan Willem II en speelde met meer flair dan de fletse gasten. Kansen kreeg de ploeg van Faber ook, diverse in de eerste helft, met schoten van Ihattaren en kopballen van Thomas en Viergever. Illustratief voor het gebrekkige scorend vermogen van dit PSV was dat opnieuw Denzel Dumfries de ban moest breken. De rechtsback onderstreepte zijn status als topscorer van deze ploeg met zijn zesde doelpunt van het seizoen. Na een dik half uur stormde hij het Tilburgse strafschopgebied binnen om doelman Wellenreuther kansloos te laten (1-0).

Na de slappe eerste helft kon een wat strijdlustiger Willem II na de rust slechts bij vlagen laten zien waarom het zo hoog op de ranglijst staat en regelmatig wordt bejubeld vanwege het offensieve en attractieve spel. Het leidde tot meer kansjes waarbij duidelijk werd dat PSV achterin soms ineens nog heel kwetsbaar kan ogen. Omdat Willem II wat meer uit zijn schulp kwam, kreeg PSV de gelegenheid uit te breken. De bevrijdende 2-0 van Thomas legde de basis voor de eerste overwinning van PSV na de winterstop, de eerste stap naar het enige doel dat dit seizoen nog rest: plaatsing voor Europees voetbal. Dat Willem II-speler Ndayishimiye in blessuretijd de bal nog in het eigen lege doel schoot, versterkte het gevoel dat er eindelijk weer iets te lachen viel in Eindhoven.

