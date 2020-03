PSV-talent Ihattaren in schaduw van Feyenoorder Kökcü

De keuze van Mohammed Ihattaren (18) om niet voor Marokko maar voor Oranje uit te willen komen, werd door veel Nederlanders bejubeld in november. Sindsdien lijkt het spel van de PSV’er te haperen en dat was gistermiddag niet anders.

Bij tegenstander Feyenoord liep een andere talentvolle speler die net als Ihattaren in november zijn toekomstdroom kenbaar maakte. Dat kreeg veel minder aandacht. Orkun Kökcü (20), in het bezit van een Nederlands en Turks paspoort, verklaarde voor Turkije te kiezen omdat hij daar meer kansen op een interlandcarrière ziet.

Bondscoach Ronald Koeman, gisteren op de tribune in Eindhoven, zal met aandacht naar beide spelers hebben gekeken. En gezien hebben dat de keuze van Kökcü vanuit Nederlands perspectief met het oog op de toekomst best betreurd mag worden. In een open, scherp en aantrekkelijk kijkspel was Kökcü de beste man van het veld. Ondanks zijn nog vrij geringe ervaring toonde hij rust aan de bal, met tactisch overzicht. Hij veroorzaakte nauwelijks balverlies en leek overal aanwezig. Ook aanvallend drukte hij zijn stempel op het spel van Feyenoord.

Na een half uur loste Kökcü een geweldig schot waar PSV-doelman Unnerstall een knappe reactie op had. Feyenoord-coach Dick Advocaat was alweer naar de zijlijn gerend om de treffer te begroeten. Dat juichhupje was een paar minuten later wel te bewonderen in het Philips Stadion. Botteghin kopte de 0-1 binnen na een bal op maat uit uitstekende hoekschop. Afzender: Kökcü.

Rick Karsdorp in duel met Mohamed Ihattaren van PSV. Beeld BSR Agency

Ook in de tweede helft stond de Turkse Nederlander aan de basis van de twee beste kansen van Feyenoord om het duel naar zich toe te trekken. Eerst onderschepte hij de bal na slordig uitverdedigen van PSV waarna Unnerstall een uiterste inspanning nodig had om Berghuis van een doelpunt af te houden. Een paar minuten later was Kökcu architect van de beste aanval van de wedstrijd . Uit de voorzet van Malacia schoot spits Bozenik tegen de paal.

Met Leroy Fer in zijn rug zorgde Kökcü ervoor dat Feyenoord de hele wedstrijd de baas was over het middenveld. Of, zoals Advocaat na afloop zei: “PSV kon niet ons middenveld ontrafelen”. Kökcü is de oogappel van de 72-jarige trainer. Advocaat liet begin februari ook zien hoe je met dit soort jonge talenten omgaat. Toen de in de winterstop aangetrokken Özyakup een spectaculair debuut had gemaakt tegen Emmen, zei Advocaat meteen dat Kökcü voor die positie na herstel van zijn blessure gewoon weer eerste keus zou zijn.

Dit soort duidelijkheid heeft Feyenoord uit de misère gebracht en Kökcü vaart er wel bij. Door de tactische discipline in het elftal kwam de ongeslagen reeks onder Advocaat ook bij PSV nooit echt in gevaar. Feyenoord liet zien over een beter team te beschikken, waarbij de centrale verdedigers Senesi en Botteghin na afloop door Advocaat ook explicliet werden genoemd als onderdelen van het solide Rotterdamse motorblok.

PSV'er Nick Viergever clasht met Robert Bozenik tijdens de wedstrijd PSV - Feyenoord, die eindigde in een gelijkspel. Beeld BSR Agency

Het slordige PSV kon er met de onmachtige Lammers en de fletse Ihattaren aanvallend weinig tegenover zetten. Dat Feyenoord de wedstrijd toch niet won, kwam omdat het Rotterdamse elftal gisteren óók diverse zwakke plekken had. Zoals de teruggekeerde rechtsachter Karsdorp. HIj liet kort na rust zijn directe tegenstander Gakpo zomaar lopen (1-1). In de fase daarna leek het weifelende PSV het vertrouwen te hervinden dat de afgelopen weken tot drie overwinningen had geleid. In de loop van de tweede helft ebde dat weer weg.

Er was nog een reden waarom Feyenoord niet won. Aanvallend was het bij de Rotterdammers simpelweg te mager. Kökcü miste te vaak aanspeelmogelijkheden. Berghuis had geen topdag, Toornstra had het te druk met verdedigen en de Slowaakse spits Bozenik, in de basis door de blessures van Jörgensen en Sinisterra, was overijverig maar deed bijna alles verkeerd. Tekenend voor de offensieve armoede van Feyenoord was dat Haps linksbuiten stond. De opzet van Advocaat om rechtsachter Dumfries in te tomen slaagde, maar iets van dreiging kon Haps geen moment stichten.

Met de 1-1 kon Advocaat wel leven, zei hij na een middag waarin hij weer druk gesticulerend, pratend en soms knipogend voor zijn dug-out had geijsbeerd, in het stadion waar hij in de jaren negentig met PSV successen vierde, ver voor Kökcu was geboren. Advocaat stelde vast dat concurrent PSV op vier verliespunten blijft. Dat in Rotterdam sommige fans alweer heimelijk in de landstitel waren gaan geloven? “Ik heb daar niets over gezegd. Je moet realistisch blijven.”