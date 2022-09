PSV sterker dan Feyenoord in spektakelstuk: 4-3

De strijd in het regenachtige Eindhoven stond in het teken van wie voorlopig de voornaamste belager van Ajax is. Dat was negentig minuten te merken, in een wedstrijd met een hoge amusementswaarde en veel spanning die illustratief was voor de kwaliteit van het verdedigen in de eredivisie. Bij vlagen aardig voetbal, fraaie doelpunten, veel strijdlust, diverse plotwendingen door onverwachte treffers gingen op het natte veld gepaard met enorme verdedigersfouten.

PSV bleek in staat de defensieve zwakheden van het nogal opgehemelde Feyenoord genadeloos bloot te leggen. Omgekeerd drukten de Rotterdammers de thuisclub met de neus op de feiten: met de drie treffers van zondag heeft PSV in zeven wedstrijd dit seizoen nu al tien tegendoelpunten geïncasseerd. Dat zijn er veel te veel voor een topclub die aanspraak wil maken op de landstitel.

Vertrek van John de Jong

Tegen Feyenoord kon het aanvallend allemaal gecompenseerd worden, waarbij één man de hoofdrol op zich nam: Cody Gakpo. De aanvaller was bij alle vier de Eindhovense doelpunten betrokken: hij gaf drie assists en één doelpunt maakte hij zelf. Dat Gakpo, samen met uitblinker Ibrahim Sangaré, juist op dit moment zijn grote waarde voor PSV bewees is pikant. Beide spelers werden afgelopen zomer niet voor veel geld verkocht, ondanks aanbiedingen uit Engeland. Dat besluit was de druppel die vrijdag tot het plotselinge vertrek van technisch directeur John de Jong leidde.

Het vertrek leidde bij PSV tot een onrustige aanloop naar de ontmoeting met Feyenoord. De Jong vertrok omdat hij geen vertrouwen meer voelde van de raad van commissarissen. Blijkbaar was er bij de toezichthouders al langer onvrede over het functioneren van De Jong. De laatste jaren werd de club steeds maar niet voor de Champions League gekwalificeerd. De afgelopen transferperiode was de druppel voor de vertrouwensbreuk. Omdat de financiële situatie van PSV niet rooskleurig is, was de raad van commissarissen voorstander van de verkoop van Sangaré of Gakpo. De directie, onder leiding van Marcel Brands, besloot niet op de aanbiedingen in te gaan. De Jong is van dat besluit het slachtoffer geworden.

PSV leek een moeilijk middag te gaan krijgen

Aanvankelijk leek PSV zondagmiddag last te hebben van de perikelen in hogere echelons van de club. Binnen vier minuten kwam Feyenoord op voorsprong. Door balverlies van Philipp Max, onder druk gezet door Alireza Jahanbakhsh, kon de volledig vrijstaande Idrissi de bal in het Eindhovense doel schieten.

Feyenoord combineerde vlotter en PSV leek een moeilijke middag tegemoet te gaan, ook al oogde de Rotterdamse defensie allerminst waterdicht. Dat bleek vooral nadat Jarrad Branthwaite na een hoekschop van Gakpo de stand op 1-1 bracht. Feyenoord was het daarna helemaal kwijt. Wat PSV eerder dit seizoen vaak verzuimde, de tegenstander vroeg opjagen, deed de club dit keer wel. Guus Til had vorig seizoen nog die aanjaagrol bij Feyenoord, nu bezorgde hij zijn oude club veel onrust achterin. De pressie van PSV leidde ook de 2-1 in. Sangaré zette Javairo Dilrosun onder druk, snoepte de bal af, waarna Gakpo fraai raak schoot.

De thuisploeg straalde daarna een verbetenheid uit die het de laatste weken leek te missen en leek de wedstrijd volledig onder controle te hebben. Kort voor de rust schoot PSV zichzelf totaal onnodig toch weer in de voet. Dat begon met een beroerde bal van doelman Benitez. Uiteindelijk gaf de opgestoomde Lopez een voorzet die door Obispo helemaal werd verwerkt. Danilo kreeg de bal op een presenteerblaadje. De 2-2 was alweer de zesde goal van de Braziliaan dit seizoen.

PSV verzuimde duel eerder te beslissen

In de tweede helft pikte PSV de draad weer op en zette de club Feyenoord vol onder druk. De 3-2 van Til tegen zijn oude club was er een logisch gevolg van. De middenvelder was na een prachtige indraaiende voorzet van Gakpo eerder bij de bal dan Lopez. Bijlow was kansloos. De Eindhovense ploeg verzuimde daarna het duel voortijdig te beslissen. Trainer Arne Slot wisselde na een uur zijn hele voorhoede. Er kwam meer dreiging en gevaar, zeker toen ook Szymanski in de ploeg was gebracht. Plots was Feyenoord weer de betere ploeg. Omdat Til zich wel heel simpel liet uitspelen had Orkun Kökcü alle tijd om de bal in het doel van Benitez te mikken: 3-3.

Bij de laatste plotwending van de middag stond Gakpo alweer aan de basis. Hij mikte een hoekschop perfect op het hoofd van Armando Obispo die het luchtduel met Gernot Trauner won: 4-3.

PSV en directeur voetbalzaken John de Jong per direct uit elkaar

PSV en directeur voetbalzaken John de Jong gaan per direct uit elkaar. Dat meldde de Eindhovense voetbalclub vorige week. De 45-jarige De Jong verlengde in mei vorig jaar zijn contract bij PSV nog tot de zomer van 2024.