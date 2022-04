PSV speelt knap gelijk in Leicester

Roger Schmidt is volgend seizoen trainer van het Portugese Benfica, zo wisten Duitse media gisteren te melden. In februari kondigde de Duitser al zijn vertrek aan. Hij zei toen niet te weten waar zijn toekomst lag. Hij zou echter al vanaf januari in gesprek zijn met de club uit Lissabon die PSV in augustus de weg naar de Champions League versperde en vorige maand ook Ajax te machtig was in de achtste finales.

Inmiddels is duidelijk dat niet iedereen in Eindhoven rouwig is om het naderend einde van het tijdperk-Schmidt. Zijn personeelsbeleid blijft controversieel. Ook voorafgaand aan de eerste kwartfinaleduel in de Conference League met Leicester City gisteravond goochelde hij weer met zijn opstelling. Voor het eerst in de Europese campagne passeerde hij Joël Drommel.

Drommel gepasseerd

De doelman is bezig aan een matig, eerste seizoen bij PSV en was zaterdag tegen FC Twente (3-3) debet aan twee treffers. Dat hij eruit ging was niet zo gek, wel dat de voorkeur ging naar de Zwitsers huurling Yvon Mvogo. Die was vorig seizoen eigenlijk al door de mand gevallen en deed dat in februari ook, tegen AZ, toen Drommel al eens werd gepasseerd.

Ook Schmidts besluit om Jordan Teze in Leicester te passeren, deed vooraf de wenkbrauwen fronsen. De jonge verdediger, die vorige maand nog de selectie van het Nederlands elftal haalde, moest plaatsmaken voor de weer herstelde Braziliaan Ramalho.

Desondanks of juist dankzij die wisseling stond PSV in het King Power Stadium verdedigend niet zo te schutteren als in Enschede. Sterker nog, PSV hield de nul tegen de nummer tien van de Premier League. Het gelijkspel biedt voor de return komende week in het Philips Stadion volop perspectief voor het bereiken van de laatste vier in het Europese toernooi.

Weinig kansen weggegeven

Een volwassen spelend PSV dwong dat gisteravond zelf af. Het gaf tegen het slordige Leicester City weinig kansen weg. Na een fraai passje van de sterk spelende Joey Veerman had PSV in de tweede minuut al op voorsprong kunnen komen. Mario Götze stuitte echter op doelman Schmeichel.

Mvogo kwam net op tijd zijn doel uit toen Iheanacho alleen op hem af kwam. De Zwitser had geluk dat een bal van Barnes kort voor rust buiten zijn bereik de lat raakte. Voor de rest kreeg Mvogo wat rollertjes te verwerken en was hij bij hoge ballen vanaf de zijkant paraat.

Bij Leicester City is Jamie Hardy, de ster van het sensationale kampioenschap in 2016, nog altijd geblesseerd. Zonder hem kwam PSV, aangemoedigd door de 1600 meegereisde fans, in de tweede helft heel weinig in de problemen. Het had zelfs recht op een strafschop gehad toen Gakpo op zijn enkel werd getikt.

Lees ook:

Lars Unnerstall past perfect bij FC-Twente: een bescheiden jongen zonder bla-bla

De van PSV overgekomen keeper Lars Unnerstall past perfect bij FC Twente, zegt technisch directeur Jan Streuer. Een sympathieke en bescheiden jongen zonder praatjes.