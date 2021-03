PSV speelt gelijk tegen Feyenoord en ziet AZ dichterbij komen

PSV heeft zondag nagelaten een grote stap te zetten op weg naar de voorronde van de Champions League. De Eindhovenaren kwamen in eigen stadion niet verder dan een gelijkspel tegen Feyenoord (1-1). PSV zag zowel AZ als Vitesse in de strijd om de tweede plek dichterbij komen. Het elftal van trainer Roger Schmidt heeft nu nog 3 punten voorsprong op AZ, dat volgende week PSV in Alkmaar ontvangt.

PSV en Feyenoord stonden anderhalve maand geleden ook al tegenover elkaar. In De Kuip toonden de Rotterdammers zich toen bijzonder efficiënt. PSV had het merendeel van de wedstrijd de bal. Feyenoord sloeg in counters echter hard toe en won met 3-1.

Trainer Dick Advocaat wilde ook in het Philips-stadion het initiatief weer aan PSV laten. De trainer koos ervoor met vijf verdedigers te beginnen. In het centrum was zowel plaats voor Eric Botteghin, Marcos Senesi als Uros Spajic. Middenvelder Leroy Fer werd geslachtofferd en startte op de bank.

Bij PSV keerde Cody Gakpo na twee maanden afwezigheid terug in de selectie. De buitenspeler mocht direct beginnen. In het centrum van de verdediging kregen Nick Viergever en Olivier Boscagli de voorkeur boven Jordan Teze.

Feyenoord was de eerste tien minuten zoekende en het leek een kwestie van tijd voordat PSV toe zou slaan. Philipp Max schoot de bal al in de 2e minuut net voorlangs en Donyell Malen liet in de 10e minuut na doelman Nick Marsman te passeren.

Daarna ontstond een beeld dat vergelijkbaar was als eind januari. PSV toonde zich in de omschakeling opnieuw kwetsbaar en Feyenoord sloeg na een korte combinatie na een kwartier spelen via Steven Berghuis toe. Bryan Linssen en Luis Sinisterra lieten kort daarna na om de voorsprong verder uit te bouwen.

PSV overleefde een moeilijke fase en in de 38e minuut maakte de ploeg van Schmidt gelijk. Na een fraaie assist van Mario Götze wist Malen dit keer wel te scoren: 1-1.

Schmidt greep in de rust in en Teze verving Viergever, die al een gele kaart had gekregen. Gakpo, nog niet fit voor een gehele wedstrijd, maakte plaats voor Noni Madueke.

Het initiatief lag in de tweede helft, waarin beide ploegen in balbezit de nodige fouten maakten, bij PSV. Malen en Madueke (paal) kregen al gauw een kans op een treffer. Feyenoord moest zich steeds meer beperken tot tegenhouden.

PSV was in eindfase van een aanval steeds te onzorgvuldig en naarmate de tweede helft vorderde nam de druk op het doel van Feyenoord weer wat af.