PSV smult van Zwitserse gatenkaas: 1-5

Welke conclusies moet Ruud van Nistelrooij nu trekken uit het treffen met FC Zürich? Hij zal vooral blij zijn dat het broze vertrouwen weer even is opgekrikt. In vergelijking met de zeperd tegen Cambuur (3-0) had de PSV-trainer donderdagavond in Zwitserland zijn elftal op drie plaatsen gewijzigd. Dat pakte goed uit. Zijn vertimmerde team liep in snel tempo uit naar een riante zege op vreemde bodem.

Moet PSV dan voorlopig maar verder in deze samenstelling? Voor die conclusie leende het freewheelpotje tegen FC Zürich zich niet. Dit was officieel een wedstrijd in de Europa League, maar FC Zürich oogde als een bescheiden amateurploegje dat per ongeluk in het tweede clubtoernooi van het continent is beland. Binnen een paar minuten was duidelijk waarom de Zwitserse landskampioen dit seizoen na negen wedstrijden zonder winst stijf onderaan staat in de Super League. Bij PSV mocht dan misschien een crisisje op de loer hebben gelegen, dat is niets vergeleken met FC Zürich. Trainer Foda vloog er vorige week uit maar zijn tijdelijke opvolger Colatrella stond donderdagavond met verbazing en vertwijfeling naar zijn armzalige elftal te kijken.

Eerherstel en optimisme

Want FC Zürich gaf voor rust zo veel ruimte op het veld weg dat PSV daar zelfs in de Nederlandse eredivisie alleen van kan dromen. En PSV smulde van die Zwitserse gatenkaas. Dat deed het overigens wel met een scherpte en gretigheid die zaterdag in Friesland in de verste verte niet te bespeuren was. Het leidde tot eerherstel, en weer wat optimisme, niet onbelangrijk met het oog op zondag, als PSV weer naar Friesland moet, naar het stugge Heerenveen.

De zeperd bij Cambuur was goed en stevig nabesproken, vertelde Van Nistelrooij. Zelf greep hij ook in. Het waren al de zoveelste verschuivingen in zijn basisteam dit seizoen. Na vier maanden is Van Nistelrooij nog altijd bezig met een zoektocht naar de ideale samenstelling, in elke linie. Phillipp Mwene verving achterin Jordan Teze als rechtsback en in het centrum nam André Ramalho de plek van de niet fitte Jarrad Branthwaite over. Yorbe Vertessen verving Guus Til; de snelle Belg greep direct zijn kans. Binnen het kwartier zag hij twee keer dat de Zwitsers hem geen strobreed in de weg legden (0-2). Ook Xavi Simons, tegen Cambuur nog spits, scoorde – dit keer als aanvallende middenvelder.

Gakpo evenaart Romario

Bij die 0-3 kwam de assist van Cody Gakpo, die zijn 150ste officiële duel voor PSV speelde. De international nam zelf ook twee doelpunten voor zijn rekening, net voor en na de rust. De 0-5, een heel fraai schot, was Gakpo’s vijftiende Europese doelpunt voor PSV. Daarmee evenaart hij op de eeuwige clubranglijst Romario. Alleen Harry Lubse (18) en Willy van der Kuijlen (29), twee iconen uit de succesvolle jaren zeventig, staan nog boven hem.

Met El Ghazi, Til, Bakayoko, Teze en Hoever als invallers verzuimde PSV de score nog op te voeren. Integendeel, oud-NEC’er Jonathan Okita bezorgde FC Zürich in de slotfase zowaar nog een doelpunt. Van groot belang is dat niet. Bepalend voor overwinteren in de Europa League worden voor PSV de twee duels met Arsenal en de uitwedstrijd tegen Bodo/Glimt.

Lees ook:

PSV levert wanprestatie bij Cambuur: 3-0 nederlaag

Het onthutsende zwakke PSV, tot zaterdag koploper van de eredivisie, verloor in Leeuwarden met 3-0 van laagvlieger Cambuur.