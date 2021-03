PSV op te veel fronten niet goed genoeg

Terwijl Ajax in Zwolle eenvoudig op weg was naar alweer de volgende overwinning, zocht Donyell Malen in de perszaal van het Philips Stadion een antwoord op de vraag waar PSV dit seizoen tekortkomt. Malen was een half uur eerder teleurgesteld van het veld gestapt. Voor de vijftiende keer op rij sinds december 2018 had PSV een topduel met Ajax, AZ of Feyenoord niet weten te winnen. En dus is de kloof met Ajax nog verder gegroeid.

“We hadden genoeg kansen om te scoren vandaag, maar we hadden ook te veel momenten dat Feyenoord kon scoren. Op die punten kunnen we ons verbeteren”, antwoordde Malen op gelaten toon.

In een vermakelijke pot voetbal lieten PSV en Feyenoord zondagmiddag zien waarom ze momenteel op grote afstand staan van Ajax. Voor Feyenoord kan dat geen verrassing zijn. De tragiek van de club is dat die in topwedstrijden tactisch nog aardig opgewassen is tegen de opponent – zoals eerder ook tegen Ajax bleek – maar dat ze veel te grillig is voor een toppositie.

Groot verval

Ook in Eindhoven was het verval van Feyenoord na een aardige eerste helft weer heel groot. Met het uiteindelijke gelijkspel raakte de tweede plaats op de ranglijst vrijwel buiten bereik. Het gevolg is dat Feyenoord zich hooguit nog lijkt te kunnen kwalificeren voor de voorronden van de Conference League volgend seizoen. Dat nieuwe Europese derderangstoernooi brengt veel minder geld in de kas dan de Europa League. Het zet de Rotterdammers, financieel al in zwaar weer, straks nog verder op achterstand van – vooral – Ajax.

En PSV? Dat illustreerde zondagmiddag op welke facetten het dit seizoen de race met Ajax veel te vroeg heeft verloren. Malen noemde zelf al twee redenen: het scorend onvermogen en de defensieve kwetsbaarheid. Niet voor niets heeft Ajax dit seizoen al véél meer gescoord dan PSV (78 tegenover 59 doelpunten). Als Eran Zahavi aan de ketting ligt, zoals zondag bij vooral Senesi en Botteghin, dan komt het te veel op Malen aan. Op een subliem stiftballetje van Mario Götze wist hij in de eerste helft wel te scoren (1-1), maar de spits liet zoals zo vaak ook veel mogelijkheden en kansen liggen.

In de elfde minuut bijvoorbeeld had hij het PSV al een stuk gemakkelijker kunnen maken door de bal in vrije positie niet zomaar op Marsman te schieten. Kort na de rust was Malen weer niet scherp toen hij opnieuw oog in oog stond met de uitblinkende Feyenoord-doelman. Trainer Roger Schmidt noemde de gebrekkige efficiëntie ‘ook een kwestie van ervaring’. “Donyell is in ontwikkeling. Hij moet vaker in die posities komen.”

Treffende cijfers

Misschien nog groter zijn de tekortkomingen die PSV verdedigend heeft. Ook hier zijn de cijfers treffend: Ajax kreeg er negentien tegen, PSV inmiddels 28. Waar Ajax de laatste tijd heel sporadisch kansen weggeeft, regende het bij de Eindhovenaren na de winterstop tegentreffers (16 in 24 officiële wedstrijden). In de eerste helft tegen Feyenoord was het achterin weer open huis. Bij balverlies rammelde de veldbezetting zodanig dat de gasten de ene na de andere aanval konden uitspelen. Na een vloeiende combinatie via Malacia, Linssen en Sinisterra maakte Berghuis na een kwartier zijn vijftiende goal van het seizoen. Daarna regende het riante kansen voor Feyenoord; Linssen, Sinisterra en Geertruida benutten ze niet. Zo efficiënt als Feyenoord eind januari in de Kuip tegen PSV was (3-1), zo improductief was het zondag.

Het Rotterdamse kansenfestival illustreerde ook hoezeer PSV tactisch blijft worstelen. Terwijl bij Ajax de tactiek nooit ter discussie staat – de clubcultuur schrijft 4-3-3 voor –, heeft Schmidt bij PSV gekozen voor een 4-2-2-2-concept waar zijn selectie nog altijd moeite mee lijkt te hebben. De oude meester Dick Advocaat had tactisch een antwoord op Schmidt door drie centrale verdedigers op te stellen en de aanvallers Berghuis en Sinisterra vooral in de gaten achter het Eindhovense middenveld op te laten duiken.

Daarbij blijven de keuzes van Schmidt soms ondoorgrondelijk. Teze, die het hele seizoen in de basis stond en vrijdag nog door zijn trainer was opgehemeld, moest op de bank beginnen ten faveure van Viergever. Zo stonden er twee linksbenige verdedigers bij PSV centraal achterin. Die onwennigheid droeg bij aan de chaotische eerste helft. Schmidt moest, zoals vaker dit seizoen, zijn fout herstellen; Teze kwam na de rust alsnog in de ploeg.

Winnaarsmentaliteit

Wat Ajax nog meer onderscheidt van PSV? De winnaarsmentaliteit die de afgelopen maanden vooral dankzij Alvarez, Martinez, Tadic en Tagliafico over het elftal van Erik ten Hag is gekomen, mist de Eindhovense rivaal op belangrijke momenten. Ook tegen Feyenoord straalde PSV niet de meedogenloosheid uit die het elftal over de drempel naar de 2-1 had kunnen helpen.

Dumfries is een van de weinigen die altijd met het mes tussen de tanden speelt. Volgens Malen zit het ‘qua mentaliteit’ toch wel goed bij PSV. “Iedereen weet waarvoor we spelen.” In de strijd om de tweede plaats heeft PSV komende zondag in het belangrijke duel met AZ in Alkmaar dit seizoen de laatste kans om de lange, negatieve reeks in de toppers te beëindigen.

Roger Schmidt wordt geen kampioen met PSV en hij is uitgeschakeld in de beker en in Europa. In de eendimensionale afrekencultuur van het voetbal en zijn entourage is hij her en der al afgeschreven. Lees de column van Henk Hoijtink.