PSV-Monaco is ‘een finale’ met gunstige voortekenen

Een finale. Zo noemde PSV-trainer Ruud van Nistelrooij maandagmiddag de return van zijn ploeg in de derde voorronde van de Champions League, waarin PSV dinsdag moet zien te winnen van AS Monaco. In Zuid-Frankrijk eindigde het vorige week in een remise (1-1).

Het predicaat van een finale, door Van Nistelrooij uitgesproken op trainingscomplex De Herdgang, mag begin augustus misschien wat zwaar klinken, maar voor PSV hangt er sportief en financieel veel af van plaatsing voor het hoogste clubtoernooi. Mocht PSV na Monaco ook de play-offs overleven, waarin het vorig jaar nog strandde tegen Benfica, dan plaatst het zich voor het eerst in vier jaar voor de groepsfase van de Champions League. Een prestatie waarmee de club gegarandeerd 35 miljoen euro aan inkomsten krijgt.

Prikkel van hoogste niveau

Ook sportief is PSV er veel aan gelegen om door te gaan. Veel spelers verlangen naar de prikkel van het hoogste niveau in Europa. “Als we Champions League halen, is het aannemelijk dat ik blijf”, zei Cody Gakpo nog na de seizoensouverture tegen FC Emmen (4-1). De linksbuiten kan rekenen op belangstelling van veel buitenlandse clubs.

De voortekenen zijn in ieder geval gunstig in Eindhoven. Met als belangrijkste wapenfeit: de contractverlenging van Ibrahim Sangaré, die nu tot en met 2027 onder contract staat. “Dit geeft mij rust in het hoofd”, zei de Ivoriaanse middenvelder maandag. “We zijn erop gebrand om dit seizoen kampioen te worden en de Champions League te halen.”

Sangaré, twee jaar geleden voor negen miljoen euro gekocht van Toulouse, bewees zijn waarde vorige week in Monaco. Van Nistelrooij sprak de hoop uit dat zijn ploeg lessen heeft geleerd uit de heenwedstrijd, waar PSV in het laatste kwartier, toen Sangaré geblesseerd was uitgevallen en het de vermoeidheid voelde na de gewonnen Johan Cruijff Schaal, flink onder druk kwam te staan.

Van Nistelrooij ziet dinsdagavond opnieuw een belangrijke rol voor Sangaré, die de balans op het middenveld moet bewaken. “Er heeft zich een enorme groei bij hem plaatsgevonden”, meent de trainer. “Niet alleen verdedigend, wat hij van nature fantastisch doet, maar ook aan de bal maakt hij grote stappen. Ik vind zelfs dat hij – in de periode dat ik hem nu onder mij heb – ook een goede ontwikkeling laat zien. Zoals in de wedstrijd tegen Monaco. Dan zag je dat hij zich tussen twee, drie man vrijspeelt en veel aan de bal komt in de opbouw, wat we ook graag willen. Als hij die ontwikkeling kan doorzetten, dan kan hij een geweldige toekomst tegemoet gaan.”

Nederlandse club weerbaarder

Dat PSV zijn contact graag wilde verlengen, is niet alleen een uiting van waardering voor Sangaré, maar ook voor de positie waar hij speelt, verdedigende middenvelder. Dat clubs het belang van zo’n speler inzien, maakt ze ook weerbaarder in Europa, iets waar het bij PSV nog wel eens aan schortte – met de uitschakeling in de voorronde van de Europa League tegen NK Osijek als dieptepunt, in 2017. De laatste jaren bewezen Nederlandse clubs weerbaarder te zijn geworden in Europa. “Je ziet dat ook terug op de coëfficiëntenranglijst”, vindt Van Nistelrooij. “Als je daar veel punten op scoort, word je weerbaarder en word je beter.”

Aan PSV dinsdag om opgewassen te zijn tegen de nummer drie van Frankrijk. Mocht PSV afrekenen met AS Monaco, dan wacht in de play-offs om een ticket voor de Champions League de winnaar van het duel tussen Rangers FC (Schotland) en Union Sint-Gilles (België).

Lees ook:

PSV laat karakter zien in Monaco

De Eindhovense ploeg wist op het tandvlees een gelijkspel te halen