PSV laat karakter zien met gelijkspel in Monaco

Opnieuw kreeg het zelfvertrouwen van PSV een zetje in de goede richting. Het elftal van Ruud van Nistelrooij, zaterdag al winnaar van de Johan Cruijff Schaal, verschafte zich gisteravond een goede uitgangspositie in de derde voorronde van de Champions League. De ploeg bleef overeind bij AS Monaco (1-1). Dinsdag volgt de return in Eindhoven.

Een spektakelstuk als in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, die PSV zaterdagavond won ten koste van Ajax (3-5), mocht niet opnieuw verwacht worden van de Eindhovense ploeg. Daarvoor trof PSV ook een te gelouterde ploeg in AS Monaco, dat vorig seizoen derde werd in de Franse competitie.

PSV leverde in dit prille stadium van het seizoen echter wat er gevraagd wordt in het voorportaal van de Champions League. Van Nistelrooij had na het behalen van de eerste prijs van het seizoen al aangegeven dat drie tegendoelpunten er teveel zijn om op het Europese podium te overleven. Een wetmatigheid waar zijn spelers van doordrongen leken. Karakter en onverzettelijkheid werden aangesproken.

Allerminst gestroomlijnd

Oké, gestroomlijnd was het spel van PSV nog allerminst, iets wat ook hoort bij het begin van een nieuwe voetbaljaargang, maar het team bleef bij elkaar, zowel verdedigend als aanvallend. Een speler die nauwgezet het evenwicht bewaakt en daarmee waardevol is voor PSV, is Sangaré. De Ivoriaan pakte ballen af, was vrij zuiver in de passing en stond vaak op de goede plek. Het was geen toeval dat de gelijkmaker, tien minuten voor tijd van Disasi, kort na het uitvallen van Sangaré viel. PSV was in die fase zoekende naar de regie.

Illustratief ook voor de teamgeest van PSV was het eerste doelpunt, vlak voor rust gemaakt door Veerman. Een soepele aanval via Saibari, Sangaré, Til en Luuk de Jong eindigde bij Veerman, die de bal beheerst in de verre hoek schoot. De Volendammer vierde de openingstreffer voor het vak met de 450 meegereisde PSV- supporters.

Even daarvoor haalde PSV opgelucht adem toen de Italiaanse scheidsrechter Massa een ingreep van de Var afwees, nadat Teze de bal ongelukkig op zijn arm had gekregen in het strafschopgebied. AS Monaco, spelend zonder de geblesseerde Boadu (ex-AZ), beleefde deze zomer een flinke transformatie, net als PSV. Het verkocht het grote talent Aurélien Tchouameni voor tachtig miljoen euro aan Real Madrid, een transfer die iets vertelde over de financiële verschillen tussen PSV en AS Monaco. De Fransen, werkend met een begroting van 215 miljoen euro, hebben veel meer te besteden dan PSV (vorig seizoen 85 miljoen euro begroting).

Opener spelbeeld

Na de pauze ontstond een opener spelbeeld in Stade Louis II. AS Monaco ging op zoek naar meer (met een grote kans voor Minamino en een bal op de paal in de slotfase), maar PSV verdedigde stug, ondanks de vermoeidheid en de Franse hitte. Een remise was de terechte uitkomst van een leerzame avond voor de Eindhovenaren. Het biedt perspectief voor de terugwedstrijd.

Mocht PSV de return overleven, dan wacht in de play-offs voor een plek in de groepsfase van de Champions League de winnaar van het tweeluik tussen het Belgische Union Sint-Gillis en Rangers FC, dat onder leiding staat van trainer Giovanni van Bronckhorst.

