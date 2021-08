PSV kan ook na de Portugese rode kaart geen doelpunten maken

PSV, de ploeg die in eigen land een waardige titelkandidaat mag worden genoemd, werd dinsdagavond te licht gevonden voor het hoogste Europese niveau. In een uitverkocht Philips-stadion bleef Benfica volwassen overeind in de finale om een ticket voor de Champions League (0-0), waardoor PSV zich moet troosten met deelname aan de Europa League.

Het duel in Eindhoven was de ultieme beproeving na een succesvolle Europese zomercampagne van PSV, waarin de ploeg blijk had gegeven van progressie. In de voorrondes tegen Galatasaray en FC Midtjylland speelden de Eindhovenaren met een hoge intensiteit, wat het ook nodig had na de nipte nederlaag in Lissabon (2-1).

Ervaring en mentaliteit

Maar dit was een avond waarop het niet alleen aankwam op technische en tactische vaardigheden. Ook onderdelen als ervaring en mentaliteit lieten zich wegen. PSV was daarin in het nadeel. Spelers als André Ramalho, Mario Götze en Marco van Ginkel weten wel wat er in zo’n zinderende sfeer gevraagd wordt, maar Benfica, de Portugese recordkampioen (37 landstitels), heeft meer voetballers van dat soort rondlopen. Het is een ploeg die het gewend is om te spelen op Champions League-niveau.

Dat liet zich voelen. Moedig en enthousiast trok de thuisploeg – hartstochtelijk begeleid door de meelevende fans – in het eerste half uur ten aanval, maar het resulteerde in speldenprikjes, zoals een schotje van de opgekomen Max en een gestrande demarrage van Gakpo. Nee, dan Benfica, een ploeg die haarfijn aanvoelt wanneer het moet versnellen en toeslaan. Aan de andere kant ging een poging van Rafa Silva maar net over.

Op zo’n avond, waarop PSV ook zal hebben aangevoeld dat het een meer volwassen opponent treft, kunnen details beslissend zijn. PSV mocht hoop putten uit speelminuut 32, toen Benfica-verdediger Lucas Verissimo zijn tweede gele kaart kreeg - na zijn tweede overtreding op Gakpo.

Loeren op een uitbraak

Dat versterkte het al ontstane spelbeeld in de tweede helft; PSV had de bal, Benfica loerde op een uitbraak. De Portugezen hadden daarbij de ervaring van coach Jorge Jesus (67), iemand die alle middelen aanwendt om tot succes te komen. PSV had dat een week eerder al ervaren in Lissabon, toen Benfica na rust onder druk kwam te staan en Jorge Jesus een vierdubbele wissel toepaste om zijn manschappen op adem te laten komen.

Dit keer werd de Portugese coach gedwongen defensieve accenten te leggen. Oud-Ajacied Jan Vertonghen werd kort na de pauze als vijfde verdediger ingebracht voor een middenvelder, Adel Taraabt. Een aanpassing die goed uitpakte.

Te laag tempo

PSV hanteerde een te laag tempo om de Portugese muur te doorbreken. Het moest hopen op onzorgvuldigheden van Benfica. En die kwamen er. Een tegenstoot van Gakpo belandde bij Eran Zahavi, die van dichtbij hard op de lat schoot. PSV-trainer Roger Schmidt bracht in de slotfase nog Bruma, Yorbe Vertessen en Armando Obispo, maar de Portugezen bleven overeind, ondanks dat Vertessen nog mocht aanleggen.

PSV liet zodoende een opgelegde kans liggen op het hoofdtoernooi van de Champions League, een podium waar het in het seizoen 2018/2019 voor het laatst actief was. Terwijl morgen de loting voor de Champions League is, moet PSV wachten op de indeling voor de Europa League.

Lees ook:

PSV nog in de race na nipte nederlaag tegen Benfica

Een nederlaag met perspectief. Dat was de uitkomst van Benfica-PSV (2-1), woensdagavond in Estádio da Luz in Lissabon. Dinsdag is de return in Eindhoven, waar een ticket voor de groepsfase van de Champions League op het spel staat.