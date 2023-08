PSV heeft hoofdtoernooi Champions League opnieuw voor het grijpen

PSV was vorige week tijdens de eerste ontmoeting in het Philips-stadion al met 4-1 te sterk voor de nummer 2 van Oostenrijk.

In de play-offs wacht voor het elftal van trainer Peter Bosz een dubbele confrontatie met het Schotse Rangers FC of met Servette FC uit Zwitserland. PSV strandde twee seizoenen geleden in de laatste voorronde tegen Benfica en vorig jaar ging het verrassend mis tegen de Rangers. PSV begint aan de play-offs met een uitwedstrijd.

Overtuigende start

Nieuwkomer Noa Lang, die een overtuigende start kent bij PSV, was niet helemaal fit uit de competitiewedstrijd van zaterdag tegen FC Utrecht (2-0) gekomen. Dankzij de ruime zege van vorige week kon Bosz het zich veroorloven Lang op de bank te houden en te beginnen met Yorbe Vertessen. De trainer beloonde daarnaast Ismael Saibari met zijn goede invalbeurt tegen Utrecht. De aanvallende middenvelder mocht in Graz meedoen in de plaats van de 18-jarige Isaac Babadi.

Sturm Graz had aangekondigd furieus te zullen starten, maar daar kwam weinig van terecht. PSV zorgde voor het eerste gevaar. Na een goede pass van Joey Veerman, kon Vertessen de bal in de 4e minuut niet goed controleren. Kort daarna stopte Sturm Graz-doelman Kjell Scherpen een kopbal van aanvoerder Luuk de Jong.

De thuisploeg nam halverwege de eerste helft het initiatief even over. De Deen William Böving leek in de 19e minuut te scoren, maar de bal ging via keeper Walter Benítez over het doel. Een aantal minuten later was het wel raak. Na een voorzet van middenvelder Alexander Prass vanaf links trof Böving doel: 1-0.

Laag in de hoek

PSV sloeg snel terug. Na terugleggen van De Jong krulde Veerman de bal na ruim een half uur spelen laag in de hoek: 1-1. Acht minuten na die fraaie treffer zette De Jong PSV op voorsprong. De spits kopte al vallend, na een prima voorzet van Jordan Teze.

Bosz liet na rust de wat gehavende De Jong achter in de kleedkamer en Ricardo Pepi verving hem. Sturm Graz leek in de 60e minuut gelijk te maken uit een hoekschop, maar die treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. Pepi benutte in de slotfase een strafschop na een handsbal: 1-3.