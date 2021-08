PSV geeft Ajax in eigen huis pak slaag, en neemt de Johan Cruijff Schaal mee naar Eindhoven

Noni Madueke heeft PSV na drie jaar weer een prijs bezorgd. De 19-jarige Brit had met twee treffers een groot aandeel in het gewonnen duel met Ajax om de Johan Cruijff Schaal (4-0). De bezoekers gaven een duidelijke waarschuwing af in Amsterdam. Wat hen betreft is deze zege pas het begin van een succesvol voetbaljaar.

Veel wijst er op dat het elftal van trainer Roger Schmidt zich niet zo makkelijk opzij laat zetten als het vorige seizoen, toen het 16 punten moest toegeven op Ajax in de Eredivisie. PSV speelde niet zo dominant als de afgelopen weken tegen Galatasaray en FC Midtjylland, maar counterde vooral voor rust vlijmscherp.

Rode kaart keerpunt

Ajax hoeft zich nog geen grote zorgen te maken. De club is nog niet zo ver als PSV in de voorbereiding en domineerde tot de rode kaart van Nicolás Tagliafico vlak voor rust. Scheidsrechter Björn Kuipers stuurde tijdens zijn laatste wedstrijd de Argentijnse linksback van het veld. Tagliafico gleed wel heel onbesuisd door op het linkerbeen van André Ramalho, een van de aanwinsten van de bezoekers uit Eindhoven.

Misschien was Tagliafico wel een beetje gefrustreerd door het goede spel van Madueke. De Brit van Nigeriaanse afkomst opende al in de tweede minuut de score, na slap ingrijpen van Tagliafico en Lisandro Martínez. Madueke verdubbelde die voorsprong in de 29e minuut, na een vlijmscherpe counter met inbreng van Marco van Ginkel en Eran Zahavi. Als de Brit zo goed blijft spelen, dan is het helemaal niet ondenkbaar dat er de komende weken nog een Europese topclub voor hem aanklopt. Tussen beide treffers door was vooral Ajax aan de bal. De videoscheidsrechter keurde een gelijkmaker van Sébastien Haller af omdat Dusan Tadic net buitenspel stond.

De Brit Noni Madueke opende de score en maakte in deze wedstrijd twee treffers tegen Ajax. . Beeld Pro Shots / Stanley Gontha

Gaten in opstelling Ajax

Bij Ajax ontbrak de kersverse olympisch kampioen Antony, net als de geblesseerde Maarten Stekelenburg, Mohamed Kudus en Perr Schuurs. Edson Álvarez had ook nog geen basisplaats na zijn inspanningen voor Mexico in de Gold Cup. PSV startte op oorlogssterkte, drie dagen voor de return met FC Midtjylland in de derde voorronde van de Champions League.

De rode kaart voor Tagliafico verhoogde niet de amusementswaarde van de wedstrijd die zo leuk was begonnen. Ajax kon niet zo veel meer uitrichten met een man minder. PSV vond het ook wel best maar kwam nog wel op 3-0 door een doelpunt van de ingevallen Yorbe Vertessen. Mario Götze maakte het in de slotminuut allemaal nog erger voor Ajax, dat vijf nationale prijzen op rij had gewonnen.