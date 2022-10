PSV’ers Simons en De Jong solliciteren bij Van Gaal voor WK

PSV is na een 2-0 zege op Arsenal zeker van de knock-outfase in de Europa League. Simons en De Jong solliciteerden naar WK-selectie.

Xavi Simons was als enige in staat om opwinding in het Philips Stadion teweeg te brengen, donderdagavond, in de nog saaie eerste helft van PSV tegen Arsenal. Typerend voor zijn gedrevenheid en zijn neusje voor de goal was zijn actie kort voor rust. Door een woud van Arsenal-verdedigers frommelde Simons zich een weg naar het doel. Vervolgens liet hij de Engelse doelman Aaron Ramsdale de gang naar het net maken.

Opnieuw onderstreepte Simons met zijn sterke actie zijn kandidatuur voor de WK-selectie, en dat deed hij ook de rest van de avond. Hij staat niet voor niets op de longlist van bondscoach Louis van Gaal. Dat de videoarbiter alsnog een streep zette door de 1-0 van Simons, doet daar niets aan. De VAR had gezien dat Anwar El Ghazi in de aanloop naar de treffer buitenspel had gestaan. Omdat het al de tweede geannuleerde goal was, begon het fanatieke deel van het Eindhovense publiek luidkeels ‘Uefa maffia’ te scanderen.

Dat had een achtergrond. De Uefa besliste deze week dat de PSV-fans komende week niet mee mogen reizen naar de beslissende uitwedstrijd tegen Bodo/Glimt. Door de winst van PSV donderdagavond en het verlies van de Noren tegen FC Zürich (2-1) is die wedstrijd overigens van geen enkel belang meer. PSV heeft de straf gekregen vanwege het wangedrag vorige week in Londen. PSV-fans hadden in het Emirates Stadium vernielingen aangericht.

Chagrijn

De return in Eindhoven was alleen voor de thuisclub nog van belang. Voor Arsenal stond de poulewinst vooraf al vast en dat was te merken. Coach Mikel Arteta had diverse vaste krachten rust gegeven. En wat in het veld stond leek zich niet bovenmatig in te spannen. PSV daarentegen was getergd. Het wilde het chagrijn van de mispeer van afgelopen zondag tegen FC Groningen (4-2) verdrijven en kon met een overwinning ook de knock-outfase in de Europa League veiligstellen.

Coach Ruud van Nistelrooij had weer behoorlijk aan zijn team gesleuteld. Achterin was Obispo geslachtofferd voor zijn fouten in Groningen. Hij werd verdienstelijk vervangen door Branthwaite. Voorin was Til buiten de ploeg gelaten, maar zijn stand-in El Ghazi bakte er weinig van. Na de rust werd hij vervangen door Luuk de Jong, net hersteld van een blessure. Al snel liet de spits zien wat PSV de afgelopen maanden tijdens zijn blessure zo heeft gemist.

Als bij Oranje nood aan de man is

Eerst legde De Jong na een fysiek duel de bal panklaar voor Joey Veerman: 1-0. Niet veel later liet hij zijn grote waarde als kopper zien. Hij troefde de volledige Engelse luchtmacht af na een perfecte hoekschop van Gakpo. Louis van Gaal zal het vanuit thuis met aandacht bekeken hebben. De corners van Gakpo en de kopkracht van De Jong kunnen straks op het WK belangrijke wapens zijn als bij Oranje de nood aan de man is.

Op 11 november zal duidelijk worden of ook Xavi Simons de shortlist haalt. Voor Van Gaal kan hij zowel rechts voorin als achter de spitsen een serieus alternatief bieden. In de eredivisie heeft het gedreven rasvoetballertje zich al ontpopt tot een revelatie, donderdagavond bleek dat hij ook op internationaal niveau niet door het ijs zakt. Door zijn behendigheid en snelheid was hij een handenbinder voor de Engelse defensie. Met buitenkantje voet bood hij Gakpo na rust een fraaie kans. Ook stond Simons aan de basis van het derde Eindhovense doelpunt, van Gakpo, maar ook dat werd op gezag van de VAR – terecht – ongeldig verklaard. Het kon het feestje in het sfeervolle Philips Stadion niet bederven. PSV zit, net als Ajax, straks in de koker voor de achtste finales van de Europa League, maar wel met een heel ander gevoel dan de rivaal uit Amsterdam.

AZ zeker van Europese overwintering na zege op Vaduz AZ heeft zich verzekerd van Europese overwintering met een moeizame overwinning op FC Vaduz uit Liechtenstein. De ploeg van trainer Pascal Jansen boekte in de Conference League een 2-1-zege bij de nummer voorlaatst van het tweede Zwitserse niveau. Milos Kerkez opende namens AZ vijf minuten na rust de score, waarna Myron van Brederode een kwartier voor tijd de voorsprong verdubbelde. Nicolas Hasler gaf de thuisploeg twee minuten later weer hoop door de 1-2 binnen te schieten, maar verder kwam Vaduz niet meer. Met de zege kan AZ een vervolg in de Conference League niet meer ontgaan.

Lees ook:

Weg omhoog bij Ajax begint bij kritische zelfanalyse

De vroege, roemloze uitschakeling in de Champions League past wél bij het huidige Ajax. Dat besef moet eerst doordringen in Amsterdam.