PSV doet zichzelf tekort tegen Rangers FC, mede door blunder van doelman Benitez

Na de soap rond stuntelende keepers vorig seizoen dacht PSV het probleem onder de lat opgelost te hebben met Walter Benitez. En de ervaren Argentijn maakte in de eerste optredens voor zijn nieuwe werkgever een zeer solide indruk. Ook dinsdagavond op Ibrox Park in Glasgow. Tot de zeventigste minuut aanbrak. Uit een vrije trap van Tom Lawrence kwam de bal niet al te hard op Benitez af. Maar de PSV-doelman kreeg de bal niet onder controle en liet hem uiterst knullig over de lijn hobbelen. Rangers kwam daarmee op voorsprong: 2-1.

Acht minuten lang dreigde de blunder van Benitez PSV totaal onnodig in grote problemen te brengen in de jacht op een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Daarmee is 35 miljoen euro te verdienen. Maar PSV toonde in Schotland veerkracht. Uit een hoekschop kopte Armando Obispo de bal via de onderkant lat in het doel van Rangers. De gelijkmaker bracht PSV prompt in een redelijk goede uitgangspositie voor de return, woensdag 24 augustus in Eindhoven.

De voorspelling vooraf was dat het zou gaan stormen in het volgepakte en sfeervolle Ibrox Park, omdat Rangers FC vol voor de aanval zou kiezen, aangevuurd door 50.000 toeschouwers. Maar het was het niet meer dan een flauw briesje dat de thuisclub in de stromende regen kon ontwikkelen. Dat kwam omdat de verliezend finalist van de Europa League van vorig seizoen zeker geen wonderploeg is. Maar het was ook de verdienste van PSV.

Een realistischer strijdplan

Trainer Ruud van Nistelrooij had tactisch zijn huiswerk aardig gedaan. Hij had voor een realistisch strijdplan gekozen, dat past bij de mogelijkheden van zijn ploeg en deze tegenstander. Daarom begon de onstuimige maar nog onervaren Xavi Simons, afgelopen zaterdag nog de smaakmaker tegen Go Ahead Eagles (2-5), op de bank. Dat gold ook voor Guus Til, een andere aanvallende middenvelder. Met Gutiérrez en Sangaré koos Van Nistelrooij voor twee controleurs voor de verdediging. Dat moest vooral de kwetsbare achterhoede van PSV ontlasten.

En dat lukte aardig. Rangers had moeite met de opbouw en kon amper gevaarlijk worden in de buurt van Benitez. Aan de andere kant had PSV de beste kansen. Al na drie minuten lepelde Luuk de Jong de bal net over het doel. Na 37 minuten kwam PSV op voorsprong. Uit een hoekschop van Gakpo tikte Sangaré de 0-1 binnen. Drie minuten later stond het alweer 1-1. Daarbij ging veel mis bij PSV. Eerst leed verdediger Ramalho balverlies. Vervolgens mocht de opkomende back Tavernier, voor wie vooraf zo gewaarschuwd was bij PSV, ongehinderd een voorzet geven op de volledig vrijstaande spits Antonio Colak. De in Duitsland geboren Kroaat liet Benitez kansloos.

In de tweede helft was PSV de gevaarlijkste ploeg. Vooral de jonge aanvaller Saibari, die voor de rust nog te veel onder de indruk leek van de ambiance, had drie keer een doelpunt op zijn schoen. PSV verliet uiteindelijk met een remise het veld, in de wetenschap dat het een grotere stap naar de Champions League had kunnen zetten.

