PSV doet zaken met Russische voetbalclub, kan dat zomaar?

De overname van Guus Til door PSV heeft her en der wenkbrauwen doen fronsen. PSV deed daarmee zaken met Spartak Moskou, de club waar Til onder contract stond. Het transferbedrag van drie miljoen euro, dat met bonussen nog op kan lopen tot vier miljoen, wordt niet direct naar Rusland overgemaakt maar naar een rekening van Spartak elders in Europa. Volgens PSV ‘een Duitse bank’.

Mag dit, gelet op de economische sancties tegen Rusland? Spartak Moskou is eigendom van twee steenrijke oligarchen: Leonid Fedun (66) en Vagit Alekperov (71). Ze vergaarden hun vermogen na de privatisering van oliebedrijf Lukoil in de jaren negentig. Hun band met president Vladimir Poetin was goed. Fedun investeerde volgens VI een half miljard in het nieuwe Otkritie Stadion waar hij Poetin in 2015 rondleide. Van Alekperov circuleren foto’s dat hij met Poetin zaken rond Lukoil bespreekt.

Guus Til in de kleding van zijn nieuwe club PSV. Beeld Pro Shots / PSV Media

‘Chelsea kwam in de problemen door Abramovitsj’

Maar beide Spartak-eigenaren staan niet op de sanctielijsten van de Europese Unie, en ook niet in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “Fedun staat op oligarchenlijst van de VS, wat betekent dat er op enig moment wel sancties kan op enig moment tegen hem kunnen komen. Maar je mag gewoon zakendoen met Russen die niet gesanctioneerd zijn”, zegt jurist en sanctiespecialist Yvo Amar. “Chelsea kwam in de problemen omdat eigenaar Abramovitsj wel op de sanctielijst stond.”

Het geld overmaken naar Rusland kan wel een probleem zijn zegt, zegt Amar. Otkritie, naamgever van het stadion van Spartak, is vermoedelijk de huisbankier en staat wél op de sanctielijst van de EU. PSV heeft om die reden de transfersom overgemaakt naar een andere bank in Europa. Dat is volgens een woordvoerder van PSV niet ongebruikelijk. “Veel clubs hebben ook een rekening in het buitenland. Wij ook. Spartak kwam met deze bank. Wij hebben niet het idee dat daarmee regels zijn omzeild.”

Til wilde graag weg uit Rusland

Is de transfer behalve juridisch ook moreel te rechtvaardigen? Amar: “Dat is aan een ieder om dat zelf te bepalen. Feit is dat de club van oligarchen is, dus de kans is vrij groot dat ze op de een of andere manier in contact staan met Poetin. Er zijn veel bedrijven die zeggen: wij doen geen zaken meer met Russen. Maar ik snap ook dat een speler daar weg wil.”

Til, die afgelopen seizoen werd gehuurd door Feyenoord, wilde graag weg uit Rusland. Daar wijst de PSV-woordvoerder ook op. “Wij hebben navraag gedaan bij de Fifa en Uefa (wereld- en Europese voetbalbond, red.) en zij zeiden dat het kon. De morele vraag is inderdaad of je zaken moeten doen met een land in oorlog maar een ander moreel aspect is dat we iemand uit een situatie helpen waar je niet in wil zitten. Guus wilde daar graag weg en wij helpen een Nederlander te ontsnappen uit een situatie die hij ook niet heeft gewild”, zegt de woordvoerder.

