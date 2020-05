PSV-directeur Gerbrands: ‘Het voetbal is een bedrijfstak zonder plan, Dijkhoff heeft gelijk’

Op de parkeerplaats van trainingscomplex de Herdgang gromt een zwarte Audi sport, een auto van een paar ton. Achter het stuur zit de Portugees Bruma. De miljoenenaankoop staat misschien wel symbool voor het seizoen van PSV dat al mislukt was voor het in maart werd afgebroken.

Dikke auto’s en torenhoge salarissen, die beeldvorming speelt de bedrijfstak parten nu die zich wil wenden tot Den Haag voor overheidssteun. Dat beseffen de voetballers ook wel, zegt Denzel Dumfries bij het trainingsveld. Als captain sprak hij met zijn medespelers over de collectieve afspraken die tussen clubs en spelersvakbonden zijn gemaakt over salarisverlaging. Dumfries: “De meeste jongens zijn tot nu toe bereid om mee te denken. We weten dat spelen zonder publiek veel gevolgen heeft. Maar ik kan niet in de portemonnee van anderen kijken. Een jongen die een moeilijke jeugd heeft gehad en dit heeft bereikt, denkt er misschien anders over.”

Algemeen directeur Toon Gerbrands wil bij het - vrijwillig - inleveren van salaris de nieuwe richtlijnen van vakbond VVCS volgen. Het zou PSV drie miljoen euro kunnen besparen. Feitelijk een druppel op een gloeiende plaat met vooral een ‘signaalfunctie’. Gerbrands: “Dat lost bij ons hooguit 8 tot 10 procent op.” Na de mededeling van minister De Jonge dat er na 1 september geen publiek bij wedstrijden welkom is zolang er geen vaccin tegen corona is, sloeg PSV aan het rekenen. “Een half jaar zonder publiek spelen kost ons twaalf tot vijftien miljoen. Bij een volledig seizoen loopt dat op tot 30 miljoen.”

PSV had dit seizoen een begroting van 78,5 miljoen euro. Ondanks de strop van de vroegtijdig gestopte eredivisie en het mislopen van Europese wedstrijden, eindigt het seizoen door de verkoop van Steven Bergwijn aan Tottenham Hotspur (à 32 miljoen) toch in een plusje, verwacht de directeur. Van zo’n transfer droomde ook Dumfries, en voor hem bestaat buitenlandse interesse, maar de prijzen zakken snel. Zijn transferwaarde werd in maart nog geschat op 15 miljoen, nu ligt die op 12 miljoen. Dumfries heeft een doorlopend contract (tot 2023). Hem verkopen kan PSV wat verlichting brengen. “Ik weet ook niet wat er gaat gebeuren”, zei Dumfries zelf.

Het poldermodel moet veranderen

PSV praat met de ondernemingsraad over bezuinigingen op de hele organisatie (250 mensen), de directie zelf levert 20 procent in, maar veruit de grootste kostenpost blijft de selectie. Voor steun wordt nu naar politieke Den Haag gekeken. Gerbrands vindt dat VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff gelijk heeft in zijn kritiek dat het betaald voetbal zelf al eerder met een plan had moeten komen. “Ik deel die mening. We waren een bedrijfstak zonder plan, er was geen totaalbeleid.” Of hij voor overheidssteun is? “Dat weet ik niet.” Of de club zelf al gebruik heeft gemaakt van de regelingen voor het overnemen van een deel van de loonkosten? Ook dat wilde Gerbrands niet zeggen.

Wél wilde de PSV-directeur iets kwijt over de wijze van besturen in de Nederlandse voetbalwereld: die moet veranderen. Duidelijker moet worden wie het nu eigenlijk voor het zeggen heeft, vindt Gerbrands. “We moeten deze tijd benutten: waar zitten de bevoegdheden voor beslissingen? Wij hebben nu een poldermodel. Drie of vier clubs kunnen zo alles wegblazen, dat hebben we gezien. In crisistijd werkt dat niet.”

Overigens nam Gerbrands zelf met zijn collega’s van Ajax en AZ een vroegtijdig standpunt over het einde van de competitie in, waarbij de KNVB en de andere clubs voor het blok werden gezet. “Nee", antwoordde hij op de vraag of de drie topclubs daarmee niet voorbarig zijn geweest. In diverse Europese landen, zoals in Duitsland komend weekend al, worden competities alsnog hervat en ook in Engeland zette de overheid gisteren het licht op groen voor hervatting van de Premier League na 1 juni, zonder publiek. Gerbrands: “We hadden toen hier in Brabant een ernstige situatie die om duidelijkheid vroeg.”

