PSV creëert een rel, waar de sector meer dan ooit gebaat is bij eenheid

De wedstrijd die PSV helemaal niet had willen spelen, werd in het eigen Philips Stadion heel simpel gewonnen van het zwakke ADO Den Haag. Dat was niet zo gek, gezien de veel grotere kwaliteit in de Eindhovense ploeg. Tegen ADO stond er een elftal dat op zijn minst eredivisiewaardig was en allerminst armoedig oogde, met peperdure spelers als Götze, Zahavi en Sangaré en de Nederlandse internationals Malen en Ihattaren. Een brede selectie is de luxe van een topclub. “En ze waren fit hoor. Het spelen van twee wedstrijden per week is voor deze spelers geen probleem”, zei Dante Rigo, huurling van PSV bij ADO.

Toch vond PSV dat het zo zwaar getroffen was door de coronapandemie dat het de KNVB de afgelopen dagen meerdere malen verzocht deze wedstrijd uit te stellen. Negen besmettingen in de selectie én nog een aantal andere niet fitte spelers, stelde PSV. Met het oog op het drukke Europese programma zou het ‘in het belang van het Nederlandse voetbal’ zijn om de wedstrijd tegen ADO naar de kerstperiode te verschuiven. Het laatste verzoek van zaterdag werd pas zondagmorgen om 11.30 uur vanuit Zeist beantwoord: nee. Daar was trainer Roger Schmidt verontwaardigd over: “Ze snappen niets van voetbal.”

Gerbrands: gebrek aan compassie bij de KNVB

Algemeen directeur Toon Gerbrands was ronduit woest over de gang van zaken. Hij hekelde het gebrek aan compassie van de KNVB en aan duidelijkheid in de regels. De uithaal richting Zeist kwam amper een week nadat KNVB-directeur Eric Gudde de profsector had opgeroepen in deze tijden de eenheid te bewaren. Het betaalde voetbal moet héél blij zijn dat het bij hoge uitzondering mag doordraaien, terwijl de rest van het land zucht onder een gedeeltelijke lockdown. Onderlinge onenigheid in de bedrijfstak is niet goed voor de beeldvorming bij politiek en maatschappij, meent Gudde.

Gerbrands had daar maling aan. Heeft hij een punt? In een ‘uitvoeringsbesluit’ van de KNVB over de coronaregels van 25 augustus, staat dat een ongestoord verloop van de competitie prevaleert omdat er nauwelijks inhaalmogelijkheden zijn en ‘competitievervalsing moet worden voorkomen’. En dus: ‘Uitstel wordt in principe niet en alleen bij hoge uitzondering verleend’. Op de eigen site verwijst de KNVB al sinds 11 september naar de Uefa-richtlijn dat een ploeg minimaal twaalf veldspelers én een keeper moet kunnen opstellen.

Geen spoor van blessures of vermoeidheid

Die had PSV zondag, ruimschoots. Richting KNVB werd bij de uitstelverzoeken echter een dramatischer beeld geschetst dan in werkelijkheid het geval was. Zo zouden ook Philipp Max en Noni Madueke niet fit genoeg zijn geweest om te kunnen spelen. Het duo zat tegen ADO echter gewoon op de bank, met nog vijf andere veldspelers. In de tweede helft vielen Max en Madueke in: geen spoor van blessures of vermoeidheid. Madueke scoorde zelfs twee keer in een wedstrijd die voor PSV het karakter had van een zorgeloos oefenpotje.

Door Malen en Ihattaren in de rust te wisselen wilde Schmidt hen sparen. Want inderdaad, het programma is volgepropt dit coronaseizoen, het gevolg van bewuste keuzes van de KNVB en de Uefa, juist vanwege de grote commerciële belangen van de clubs. Die willen óók dat de competitie om economische redenen doordraait, hoe dan ook. Dat corona invloed zou krijgen, met brandhaarden in selecties zoals bij PSV en AZ, was voorspelbaar. Dat er fysieke problemen zouden opdoemen vanwege de volle agenda is ook logisch. Het zijn gevolgen van keuzes die de voetbalwereld zelf maakte.

Dan zijn krokodillentranen niet gepast als die consequenties even niet goed uitkomen. Ironisch genoeg werd PSV tegen ADO in de eerste helft in het zadel geholpen door een onterechte strafschop, versierd en ingeschoten door Zahavi. Dat de bal op de stip ging, kreeg na een check van de Var zelfs de zegen vanuit het in Eindhoven zo verfoeide Zeist.

