PSV bereikt groepsfase Champions League na ruime zege op Rangers

De eerste ontmoeting tussen beide clubs in Schotland eindigde acht dagen eerder in 2-2.

Ismael Saibari speelde een belangrijke rol bij PSV. De Marokkaanse middenvelder opende in de 35ste minuut op aangeven van Joey Veerman de score. In de beginfase van de tweede helft was Saibari opnieuw trefzeker.

Rangers verkleinde in de 64e minuut via James Tavernier de achterstand, maar aanvoerder Luuk de Jong kopte - opnieuw op aangeven van Veerman - PSV kort daarna op 3-1. Veerman zelf zorgde voor 4-1. Connor Goldson schoot de bal daarna nog in eigen doel.

PSV deed vijf jaar geleden voor het laatst mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Regerend landskampioen Feyenoord was al zeker van de groepsfase van de Champions League.