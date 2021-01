Profwielrenners richten alternatieve vakbond op: ‘We willen geen lijdend voorwerp meer zijn’

Als 2020 het wielrennen iets leerde, was het dat wielrenners zichzelf meer dan ooit een stem probeerden te geven. Een omslagpunt was de val van Fabio Jakobsen in Katowice, op 5 augustus tijdens de Ronde van Polen. Daarna laaide het vuur op en het protest lijkt in 2021 door te gaan, vooral via een nieuwe vakbond.

Maar eerst terug naar vorig jaar. Wat opviel, vooral na de val van Jakobsen (die langzaam revalideert en af en toe alweer fietst), was een boosheid die al borrelend naar de oppervlakte kwam. Veiligheid was één van de onderwerpen waar het peloton vorig jaar meer dan ooit over begon. Tijdens wedstrijden was er rebellie. Zo werd de vijfde etappe in de Dauphiné bij de start geneutraliseerd, omdat het peloton het onverantwoord vond dat het in een afdaling moest beginnen.

Maar er waren meer onderwerpen belangrijk: in de Ronde van Italië werd geprotesteerd tegen tweehonderd kilometer door de regen, na een zware reeks bergetappes voorafgaand aan die dag. En in de Ronde van Spanje kwam het peloton onder leiding van Chris Froome in opstand toen de organisatie, zonder het te melden, een regel over tijdsverschillen had aangepast.

Renners willen een stem

Wielrenners zijn geen lijdend voorwerp, zoals oudgediende Jos van Emden het telefonisch schetste. In harde en felle woorden, ook omdat hij ‘geen andere optie meer zag’. “Er is geen enkele aandacht voor de mensen die de sport maken, wij dus”, zei Van Emden. Renners, zo zei hij, willen een stem, en op een democratische manier.

Dat was het grootste probleem: de manier waarop de wielerwereld een stem kan laten horen, is volgens velen in het peloton scheefgegroeid. Er is een vakbond, de Cyclistes Professionnels Associés (CPA), in 1999 opgezet en nu geleid door de oud-renner Gianni Bugno. Maar de wielrenners keren zich regelmatig tegen die organisatie. Zo ook in juni, toen 325 renners in een petitie vroegen om hervorming van de CPA. Dat was een derde van het peloton, maar ze kregen geen antwoord.

Wie op internet op CPA zoekt, ziet staan: “De enige vakbond die is goedgekeurd door de UCI (internationale wielerunie, red.).” Dat is juist, maar er is sinds eind vorig jaar wel een alternatief. Oud-prof Stef Clement en Luuc Eisenga, die begin 2020 stopte als algemeen directeur bij voetbalclub NAC Breda, hebben The Riders Union opgestart, volgens het ‘een renner, een stem’-principe. Binnen de CPA hebben traditionele wielerlanden als Frankrijk, Italië en Spanje juist veel macht.

Voor 50 euro per maand kunnen renners lid worden. Van Emden zit er al bij. Er zijn zo’n tweehonderd leden nodig om (financieel) levensvatbaar te zijn. De deadline daarvoor was 1 januari. “We zitten er zeker dicht in de buurt”, zegt Eisenga. “Het is zaak om renners die nog niet in de gelegenheid waren te bereiken. Dan vertegenwoordigen wij ook een substantieel deel van het peloton en moeten instanties wel rekening met ons houden. Begin maart willen we een ledenvergadering houden, waarin we onder meer statuten goedkeuren en een raad van commissarissen en een ceo kiezen.”

Betere hekken bij de finish

De laatste weken van 2020 brachten wel nieuws over veiligheid, nieuws waar ook de CPA op wijst. Zo spraken de internationale wielerunie UCI en de vakbond af om veiligheidscoördinatoren in te stellen en een databestand te creëren met ongelukken van de laatste vijf jaar, waardoor gerichter maatregelen kunnen worden genomen. Ook moet de finishzone veiliger worden, met name met betere hekken. Dit is een direct uitvloeisel van de val van Jakobsen.

Namens de CPA was onder andere Philippe Gilbert aanwezig bij het overleg. De Belg beklaagde zich er in Het Nieuwsblad over dat zo weinig renners opstonden toen er daadwerkelijk actie kon worden ondernomen. Moet 2021 het jaar worden van de stem van de renners, dan is het wel nodig om de betrokkenheid te behouden. Ook binnen een nieuwe vakbond, die door UCI-voorzitter David Lappartient nog fake news werd genoemd.

Eisenga is er niet zo bang voor dat het aan betrokkenheid zal ontbreken: “Een vakbond waarbij je zelf de belangrijkste rol hebt, dat kan bijna niet directer. Je kunt je stem laten horen. Als je alles plat slaat, dan wil iedereen hetzelfde: genieten van sport, op een veilige manier.”

