Profvoetbalster Hassani houdt de Marokkaanse jeugd voor: werk hard en vecht voor wat je wil

De receptioniste van haar eigen club heeft geen idee wie ze is. “Voor wie komt u? Samya Hassani? Sorry hoor, ik ken niet alle speelsters.” Hoe anders was dat afgelopen zomer in Marokko, waar de voetbalster met het nationale team van het thuisland in volle stadions de Africa Cup speelde. Ze werd op straat herkend en wildvreemden wilden met haar op de foto.

Gelukkig meldt Hassani (22) zich stipt op de afgesproken tijd bij de hoofdingang van het stadion van Telstar. Divagedrag is haar vreemd. In een verlaten ruimte, met uitzicht op het veld, pakt ze wat stoelen van een stapel en schuift er een tafel bij. Ze draagt een trui met de tekst ‘We ain’t the same’. “Ik vind het mooi dat we allemaal verschillend zijn; dat niet iedereen hetzelfde denkt en hetzelfde voelt.”

Een groot contrast met de mannencompetitie

Ze moet lachen om de vraag of het een bewuste kledingkeuze is. Nee, toeval. Toepasselijk is het wel bij een gesprek over diversiteit in het vrouwenvoetbal, of het gebrek daaraan. Hassani is in de eredivisie een van de weinige voetbalsters met een Marokkaanse achtergrond. Het contrast met de mannencompetitie is opvallend en maakt nieuwsgierig naar het waarom en naar haar verhaal. Hoe is zij zo ver gekomen?

Het is een onderwerp waar ze niet vaak over nadenkt. Ze heeft gemerkt ja dat zij een uitzondering is. Misschien dat andere Marokkaanse meiden nog niet ontdekt zijn, oppert ze. Al pratend ordent Hassani haar gedachten. “Ik wil niet zeggen dat het te maken heeft met een cultuurding, want vroeger was het een stuk moeilijker om als vrouw op een mannensport te gaan.”

Maar als ze even later de Marokkaanse ‘community’ ter sprake brengt, waarin velen zich laten leiden door het mogelijke oordeel van anderen, houdt ze de optie open dat dat wellicht ook anno 2022 vrouwen nog tegenhoudt. “Ik durf niet te zeggen dat daar een verklaring in zit, maar negatief zijn over vrouwenvoetbal gebeurt nog wel, ondanks dat we in een best moderne tijd leven.”

Haar eigen strijd voerde ze al op jonge leeftijd. Niet thuis, want haar ouders lieten haar vrij. Ze heeft het dan over de acceptatie in de buurt. Geboren en getogen in Amsterdam was ze vaak het enige meisje dat op straat met de jongens voetbalde. Toen ze daarmee begon, was ze een jaar of acht. “Omdat ik in hetzelfde milieu ben blijven rondhangen, op dezelfde pleintjes, heb ik na die leeftijd niet meer hoeven vechten voor mijn plek. Iedereen wist wie ik was en met wie ik omging.”

Samya Hassani: ‘Ik dacht: als ik op voetbal ga, heb ik een reden om niet op straat te zijn.’ Beeld Olaf Kraak

Vragen over de samenstelling van Europese landenteams

Afgelopen zomer, toen Hassani furore maakte in het tenue van Marokko, werden er bij de Europese kampioenschappen in Engeland ook vragen gesteld over de samenstelling van de deelnemende teams. Die kenden weinig diversiteit, met uitzondering van het Franse elftal. In dat land wordt op straat gescout, terwijl Nederland op het verenigingsleven leunt.

De KNVB ziet ook dat bepaalde groepen minder aansluiting vinden bij de clubs. Met projecten als schoolvoetbal, waaraan jaarlijks 300.000 kinderen meedoen, wordt geprobeerd om jongeren laagdrempelig met de sport in aanraking te laten komen. International Shanice van de Sanden is zo ooit begonnen.

Hassani werd pas op haar zestiende lid van een vereniging. Ze zette die stap om zichzelf van de straat te halen. “Ik was een straatvoetballer en dan ga je steeds vaker buiten hangen. Als je jonger bent, kun je altijd in de buurt spelen. Maar als je ouder wordt, is het tijd om volwassen te worden. Ik dacht: als ik op voetbal ga, heb ik een reden om niet op straat te zijn.” Ze denkt niet dat veel andere Marokkaanse meiden die afleiding nodig hebben.

Het bracht haar veel. Hassani is nooit een typisch meisje-meisje geweest. Op jonge leeftijd al was ze op zoek naar haar eigen identiteit. “Ik wist niet wie ik was.” Ze worstelde met vragen als wie ben ik en wat wil ik? Nog steeds is ze elke dag verbaasd over hoe ver ze gekomen is. “Dan denk ik: holy shit, toen stond ik daar en nu hier. Ik heb in mijn leven veel progressie geboekt en voetbal heeft daar een grote rol bij gespeeld.”

Vier handen op één buik met haar broertje

Ze scheelt weinig met haar jongere broertje. Van jongs af aan waren ze vier handen op één buik en haar ouders hebben er nooit een probleem van gemaakt dat zij met hem mee ging voetballen. “Dat was het relaxte bij mij.” In haar opvoeding heeft ze de islamitische normen en waarden meegekregen, maar haar ouders gaven haar altijd de keuze: ‘Dit is wat wij hebben geleerd, nu is het aan jou om hiermee verder te gaan op jouw manier’.

Tijdens de Africa Cup belde de aanvalster dagelijks met haar vader. Haar moeder is een paar jaar geleden overleden. Hij is heel trots, zegt ze. Marokko haalde in eigen land de finale, die uiteindelijk met 1-2 verloren werd van Zuid-Afrika. Hassani viel in. Het was een gekkenhuis, lacht ze. Tienduizenden mensen in de stadions en feest op straat. “Het leuke vond ik dat jong en oud op de tribunes zaten, van opa’s tot baby’s.”

De lieve berichten stroomden binnen, en een enkele negatieve reactie – over de combinatie van vrouwen en voetbal. Maar ach, zegt ze, kritiek hoort erbij. Zelfs Cristiano Ronaldo krijgt weleens te horen dat hij een shitspeler is.

Hassani was in de Marokkaanse selectie de enige speelster uit Nederland. Ze heeft een dubbele nationaliteit, dus in theorie was Oranje ook een optie. In de praktijk niet. “Ik ben heel laat op voetbal gegaan en bij het Nederlands elftal weten ze vaak al wie ze willen hebben. Om in het echte Oranje te komen, moet je ook de jeugdopleidingen van de KNVB hebben doorlopen.”

Een beetje helpen in de wijk

Een paar uur in de week werkt ze bij een sport- en coachingsbedrijf. Toen ze zelf jong was, waren dat soort instellingen er nog niet. Er was hooguit een buurthuis. Hassani wil zo de wijk ‘een beetje helpen’ en er voor de jeugd zijn. Het is toch mooi als zij jongeren kan inspireren? “Ik zeg altijd: wees de persoon die jij ook nodig hebt.”

“Als ik aan Marokkaanse jongens en meisjes vertel dat ik profvoetbalster ben en in het Marokkaanse team speel, zie je hun ogen groot worden. Meteen krijg ik dan tig vragen. Hoe is dat? En hoe heb je dat bereikt? Ik antwoord altijd: hard werken en vechten voor wat je wil. Ik merk dat mensen met een Marokkaanse achtergrond vaak denken: ik kan het niet. Ze twijfelen. Wat zullen die en die zeggen? Dat speelt heel erg in de community. Terwijl ik vind dat als jij het beste uit jezelf wil halen, je daar sowieso super trots op mag zijn.”

