Profhonkballer Rick Van den Hurk experimenteert in coronatijd met nieuwe slaaproutines en voeding

Het was ‘hún kindje’. De collectieve pijn van de Japanners om het onvermijdelijke uitstel van de Olympische Spelen proeft honkballer Rick van den Hurk (34) in zijn omgeving. “Die Spelen betekenden zo veel”, vertelt de Eindhovenaar, inmiddels vijf jaar als werper aan de slag voor de Japanse Fukuoka SoftBank Hawks, over de telefoon. “Het was de trots van de Japanners. Daar is jaren naartoe gewerkt. Japan wilde uitdragen dat het ondanks al zijn ellende een geweldig land is.”

De Olympische Spelen in Tokio moesten een nieuw elan geven aan een land dat getekend is door zware natuurrampen. Aardbevingen, tyfoons, overstromingen en landverschuivingen: het evenement zou een doorstart markeren. Dat verhoopte omslagpunt wordt nu een jaar opgeschoven. “Dat dit nu moet wachten voelt als een gigantisch verlies.”

Het was een treurige aanblik, de laatste keer dat Van den Hurk op de heuvel van een honkbalveld stond. De 40.000 zitjes, die de Fukuoka Yahuoku! Dome doorgaans vullen, bleven begin maart wezenloos leeg. Toen al troffen aangescherpte coronamaatregelen het Japanse Fukuoka. “Plots sta je daar in een leeg stadion 120 ballen te werpen. Terwijl gewoonlijk zelfs onze oefenwedstrijden stijf zijn uitverkocht.”

De situatie in het Japanse honkbal geeft aan hoe moeilijk het voor sportcompetities is om aan solide planning te doen. Midden maart werd de lentetraining, de voorbereiding op de competitie, stopgezet vanwege de pandemie. Omdat het virus in Japan aanvankelijk sterk was ingedamd, leek er snel weer gehonkbald te kunnen worden. Een recente piek in coronagevallen duwt de aanvang van het Japanse honkbalseizoen - eerst verschoven naar 24 april - op zijn vroegst naar eind mei.

“Je brein bereidt zich normaal voor op wedstrijden, op competitie”, vertelt Van den Hurk, bezig aan zijn achttiende professionele seizoen. Met zijn vrouw en zoon woont hij in de miljoenenstad zo’n 900 kilometer ten westen van Tokio. “Die druk ontbreekt nu. Je merkt een staat van ontspanning. Van dagelijks tien uur op een club zijn, zit je plots de hele dag thuis.”

De honkbalsport drijft op gewoontes en gedijt bij ritme, structuur en routine. Die zijn nu zoek. Maar daar verzoent Van den Hurk zich relatief makkelijk mee. Je wínt of je léért, vertelt hij. “Het is zaak je energie te richten op datgene waar je wel vat op hebt. Voor íedereen is dit een heel rare periode, ook buiten de sport. Het is zaak mentaal scherp en fit te blijven door extra te trainen, te mediteren, ademhalingsoefeningen te doen.”

De ervaren Van den Hurk ziet in het coronareces een kans om methodes in te bouwen waarmee hij zijn loopbaan kan oprekken. “In wedstrijdritme sta je stil, maar in algemene ontwikkeling nooit. Ik blijf het spelletje bestuderen, eigen wedstrijden bekijken, mezelf verdiepen. Die ruimte is er nu. Ik experimenteer met nieuwe voedingsschema’s en slaaproutines. De relatieve rust zorgt voor meer tijd en ruimte om te experimenteren.”

Aanvankelijk bleef Japan gespaard van de grootste viruszorgen, waardoor onder voorbehoud kon worden doorgehonkbald. Vorige week kondigde de overheid alsnog de noodtoestand af. De teller staat intussen op 7600 besmettingen en 109 overlijdens. “Japan was er snel bij met strenge maatregelen. Honkbalwedstijden zonder publiek, annuleren van concerten, het sluiten van scholen. Daardoor bleven de cijfers relatief laag vergeleken met de rest van de wereld. De laatste tijd schieten de coronacijfers weer omhoog.”

Sinds een week heeft Van den Hurk de mogelijkheid om weer op de club te trainen. “Mits we twee meter afstand houden van elkaar. Het zijn geen verplichte trainingen. Daarvoor hebben we twee weken niet getraind. Iedereen moest binnenblijven. Reizen, dollen in het clubhuis en het spelletje spelen, dat mis je wel. Maar je moet altijd vooruitkijken.”

