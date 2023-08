Primeur op EK hockey: vrouwen in broek. ‘Rokje is seksistisch’

Uitgerekend Tessa Howard zelf zorgde voor een historisch momentje door te scoren tegen Ierland. Het was het eerste doelpunt ooit op een groot titeltoernooi van een hockeyster die geen rokje maar een sportbroek draagt. Tegen Schotland dinsdag trof Howard vervolgens nog twee keer doel (5-0).

“Ik ben heel erg blij en dankbaar”, zei ze na afloop, gekozen tot speelster van de wedstrijd. Zij is een van de zeven internationals van Engeland die in een korte broek spelen op het EK in Mönchengladbach. Howard: “Ik voel me heel comfortabel en vrijer dan ooit op het veld. Dit is een grote stap voor het hockey, maar ook voor de hele vrouwenbeweging in de sport.”

Versoepelde regels

De 24-jarige Engelse zorgde er hoogstpersoonlijk voor dat de hockeysters vanaf deze zomer keuzevrijheid hebben op EK’s, WK’s en Olympische Spelen. Eenheid van tenue was voorgeschreven totdat de internationale hockeyfederatie FIH in juni besloot de regels te versoepelen.

Directe aanleiding daarvoor was een onderzoek onder 400 jonge vrouwen dat Howard deed als student sociologie. Ze wilde weten waarom slechts 10 procent van de tienermeisjes in Engeland genoeg aan sport doet of beweegt. In april publiceerde ze over haar onderzoek in een tijdschrift over sport, educatie en samenleving. De conclusie: 70 procent van de respondenten ziet in de verplichtingen voor bepaalde kleding een reden om niet te sporten. “Alarmerend”, vond Howard.

Onderschatte drempel

Na publiciteit over haar onderzoek ging het snel. Na de Engelse bond veranderde de FIH ook snel de kledingregels. Kleding is een onderschatte drempel om te sporten, zegt Howard. “De rok is seksistisch. We breken nu met een traditie die nog stamt uit de Victoriaanse tijd. We maken onze sport nu meer inclusief en breken obstakels af”, zegt Howard. “Zo gek is het toch niet dat vrouwen een broek aan mogen?”

De discussie speelde al in veel andere sporten. Op het EK beachhandbal kregen de Noorse vrouwen in 2021 een boete omdat het team niet in de verplichte bikini speelde. In het beachvolleybal is de verplichte bikini in 2018 afgeschaft. Op Wimbledon mochten vrouwen dit jaar voor het eerst afwijken van het traditioneel voorgeschreven witte ondergoed. Howard: “Deze discussie is nog niet afgelopen. Bijvoorbeeld in het turnen, netball en zwemmen is nog veel te verbeteren.”

Regels in Nederland al aangepast

De Nederlandse hockeybond KNHB heeft al enkele jaren terug de voorschriften voor een rokje of broekje al uit de statuten geschrapt. Elke clubhockeyster en -hockeyer in Nederland is vrij om te kiezen. “Wij weten dat dit bij de jeugdteams ook al veel gebeurt, meisjes die in een broek spelen. En dat kan ook een jongen in een rok zijn”, zegt technisch directeur Clarinda Sinnige van de KNHB.

De bond heeft Adidas, kledingsponsor van de nationale teams, nu gevraagd om voorbereid te zijn op een verzoek om ook wedstrijdbroeken voor de topsportvrouwen te leveren. Komt die vraag? Dat zou goed kunnen, zegt Xan de Waard, aanvoerster van Oranje. “Wij zagen pas op het EK dat sommige Engelsen in een broek spelen. Wij wisten niet dat het mocht. Daarna hebben we het er met het team over gehad. Sommigen zouden het wel chill vinden. Wij trainen nooit in een rok. Andere speelsters houden liever vast aan een rok.”

Haar persoonlijke mening? De Waard: “Ik vind het supermooi dat je nu een keuze kunt maken. Het is best gek dat wij nog in een rok spelen, in tegenstelling tot veel andere sporten. Je kijkt zo onder een rok. Het is iets van vroeger.”

Nederland - Engeland in halve finale De Nederlandse hockeysters verzekerden zich woensdag met een 5-0 zege op Italië van winst in poule A van het EK. Daardoor is Engeland donderdag tegenstander in de halve finale. Eerder won Oranje op het EK van Spanje (5-1) en België (2-0). Tegen Italië scoorden Frédérique Matla, Yibbi Jansen (strafcorner), Marijn Veen en Pien Dicke (twee keer).

