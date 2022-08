Primeur: Nederland heeft een volledig groene reclamekaravaan voor de Vuelta

Met name voor kinderen kan de reclamekaravaan, die traditioneel voor het peloton rijdt in grote wielerrondes, dit keer een flinke tegenvaller worden. Voor het eerst in de wielergeschiedenis is de rij van toeterende wagens met opzwepende muziek volledig groen. En dat betekent dat het publiek geen hebbedingetjes van een snoepmerk, supermarktketen of autobandfabrikant krijgt toegeworpen.

De dertig wagens verspreiden de groene boodschap in plaats van plastic. “Het is voor volwassenen de uitgelezen mogelijkheid om aan de kinderen het belang van duurzaamheid uit te leggen”, zegt Martin van Lambalgen, een van de initiatiefnemers van De Groene Karavaan. In de Tour de France worden jaarlijks zo’n vijftien miljoen goodies uit de auto’s gegooid.

‘Het is niet meer uit te leggen’

Niet alleen het plastic wegwerpmateriaal is in de ban gedaan, ook rijden de dertig auto’s op elektriciteit. De wagen van Van Lambalgen beweegt zelfs op waterstof. “De weerstand tegen deze energieslurpende evenementen wordt steeds groter, het is ook niet meer uit te leggen”, zegt Van Lambalgen, die in Lelystad net als andere chauffeurs een test moest halen om mee te mogen rijden.

Na de etappes in Nederland gaan de wagens volgende week niet meer naar Spanje. Daar zijn gewoonweg veel te weinig laadpalen. In het hele land zijn amper 10.000 exemplaren, Nederland heeft er op een veel kleiner oppervlakte acht keer zo veel. De Groene Karavaan hoopt in het zuiden van Europa een transitie op gang te brengen.

Minder afval

Voorstander van een klimaatneutrale ronde is in ieder geval Javier Guillén, de racedirecteur van de Vuelta die in 2019 meteen enthousiast was over De Groene Karavaan. Hij heeft tal van maatregelen genomen om minder afval te produceren. Zo probeert hij het gebruik van plastic bekers en flessen met 95 procent te reduceren, en zijn in aankomstplaatsen opruimploegen in de weer om alles schoon achter te laten. Het routeboek is alleen online verkrijgbaar.

De Vueltabaas is overtuigd dat een grote ronde ooit volledig klimaatneutraal kan verlopen. “Dit kunnen we samen bereiken. Elke editie van de ronde maken we een stap en dan hoop ik dat het over tien tot vijftien jaar is gelukt. Anders kan er in de toekomst nooit meer een Vuelta gereden worden.”

Lees ook:

Roglic met Jumbo-Visma op jacht naar record Heras in Vuelta



Met veertien Nederlanders en Primoz Roglic als topfavoriet begint de Vuelta in Utrecht met een ploegentijdrit.

Het grootste milieuprobleem van sportevenementen zijn de fans

In een wereld waar het draait om minimale marges tussen winst en verlies, delft het milieu vaak het onderspit. In een serie artikelen over het spanningsveld tussen sport en duurzaamheid: grote sportevenementen.