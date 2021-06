Portugal moet tegen België vooral de tandem De Bruyne-Lukaku zien af te stoppen

Nummer één van de wereld België staat zondagavond in de achtste finale tegenover regerend Europees kampioen Portugal. Tussen de selecties van beide landen is een aantal parallellen te trekken, zoals het blinde vertrouwen in twee topscorers (Romelu Lukaku bij België en Cristiano Ronaldo bij Portugal) en de enigszins verouderde selecties. Voor de Rode Duivels kan de aanwezigheid van Kevin De Bruyne van doorslaggevende betekenis zijn.

De 29-jarige aanvallende middenvelder kende een uitstekend seizoen met Manchester City, al gingen de finales in de Champions League en de strijd om de FA Cup verloren tegen Chelsea. In de competitie werd hij zes keer verkozen tot Man of the Match en achter ploeggenoot Ruben Dias werd hij tweede in de verkiezing van Premier League-speler van het seizoen.

Ondanks een aantal blessures kwam De Bruyne in het afgelopen seizoen in veertig duels tot tien doelpunten en achttien assists. Zijn kracht ligt in het vrijspelen van de echte afmakers, een rol die hij ook bij het Belgische nationale elftal vervult.

Het was voor de Rode Duivels schrikken toen hij in de Cham­pions League-finale met een gebroken neus en een oogkasfractuur van het veld moest. Hij miste de eerste EK-groepswedstrijd tegen Rusland en viel tegen Denemarken na rust in. Van opstartproblemen was geen sprake: met een assist en een doeltreffend afstandsschot speelde hij een beslissende rol in het duel dat met 2-1 werd gewonnen. Ook in de derde groepswedstrijd, tegen Finland (2-0 zege), was hij bij beide goals betrokken.

Eddy Snelders, analist bij de Belgische sportzender Sporza, merkte op dat ‘de tactiek van bondscoach Roberto Martinez begint met de positie van De Bruyne’. Voor de Portugezen wordt het dan ook ­allereerst zaak om de tandem De Bruyne-Lukaku af te stoppen.

