Popster Schulting is soms meer ambassadeur dan atleet

Suzanne Schulting liet hoogmoed letterlijk voor de val komen. De koningin die ze is (dixit: bondscoach Jeroen Otter) speelde zondag in de superfinale van de Nederlandse kampioenschappen shorttrack met de concurrentie, nam anderhalf rondje voorsprong, ‘speelde en geinde wat om show te maken’ en werd toen opeens nog onderuit geschaatst. Dat maakte niet uit, ze wist al dat ze Rianne de Vries en Lara van Ruijven voor zou blijven in het eindklassement, maar toch was het onnodig – en eventjes pijnlijk.

Schulting is de popster in de Nederlandse shorttrackwereld en een popster hoort niet in de kussens te liggen. Bovendien had ze de 500, 1000 en 1500 meter al duidelijk gewonnen. De overmacht was met een laatste titel compleet geweest. Dat ging niet door. Toch was zij de persoon om wie de NK draaide.

22 jaar pas, maar Schulting is als olympisch kampioen nu al meer ambassadeur dan sporter. Zoals ook bij een NK in Leeuwarden als afgelopen weekend, zeker niet de belangrijkste wedstrijd van het jaar. Maar Schulting, dit jaar goed voor al drie individuele overwinningen in wereldbekers, wilde rijden. Voor haar sport, ‘voor het land’ zelfs. “Hoe groter je wordt als shorttracker, hoe moeilijker deze wedstrijden worden. Maar ik wil de sport promoten. Voor de 1500 fans hier op de tribune, maar ook voor jonge meiden die hier rijden. Die hebben de kans tegen wereldbekertoppers te rijden.”

Trainen met Messi

Een deel van die jonge meiden is dit jaar toegevoegd aan de nationale trainingsselectie (NTS). Door Georgie Dalrymple (18), Selma Poutsma (20) en Xandra Velzeboer (18) al vroeg mee te laten trainen, is er tijd om hen langzaam te laten wennen aan topsport richting de Spelen van 2022 in Peking.

Er is ruimte voor vakwerk. Een training missen omdat er een toets op school moet worden gemaakt? Ok, daar is nu ruimte voor. Aan de andere kant is het oefenen op hoger niveau. Disciplinemanager Wilf O’Reilly stelt vaak een retorische vraag: wie wil er nu niet met Messi trainen? “Suzanne is de beste. Daar wil je mee in de baan staan.”

O’Reilly: “Met Schulting kwam een paradigmaverschuiving in onze groep. We dachten altijd ‘ach, die Koreanen winnen toch wel’. Suzanne kwam en zei dat zij ging winnen. Dat leren de jonge meiden nu ook.”

Xandra Velzeboer, vierde op de NK afgelopen weekend, noemt dat als specifiek element dat ze van Schulting kan leren. “Hoe zij wedstrijden naar haar hand zet, dat is echt zo knap.” Marijn Wiersma ,al een jaar langer bij het team maar vorig jaar een seizoen geblesseerd, haalt haar voordeel vooral uit afkijken. “Soms als ik een krachtoefening doe, dan hoor ik iemand wat zeggen en draai ik met gewicht en al naar die persoon om me ermee te bemoeien. Suzanne kan dat vaak heel goed afsluiten. Dat is iets voor mij om aan te werken.”

Niet moederen

Tenminste, als ze samen rijden. In trainingen wordt vaak om en om gewerkt en Schulting traint dan vaak in de groep met de mannen. Bovendien was het in de zomer, toen de meesten nog een plek in de hiërarchie moesten zoeken, best wennen voor Schulting, die het liefst in het spoor van mannen traint. Het duurde even voordat iedereen plekje vond in de hiërarchie. Bovendien wil ze niet over de nieuwe talenten ‘moederen’. “Natuurlijk help ik ze als ze iets vragen. Maar ze moeten wel hun eigen weg vinden. Zoals ik dat ook heb gedaan.”

In Leeuwarden zondag gold wel dat de nieuwelingen nog niet in de buurt kwamen van het podium. Goud, zilver en brons ging in alle gevallen naar de ‘vertrouwde namen’ Schulting, Rianne de Vries, Yara van Kerkhof (alleen op de 500 meter) en Laura van Ruijven. Een kwestie van ervaring, verklaarde Schulting. “Wij groeien in een seizoen. Dat is voor een groot deel ervaring.”

Dat ze viel, was voor Schulting het enige moment dat niet goed was aan het weekend. Jonge shorttrackers blijven toch gevaarlijk, vond ze, daarmee onder meer doelend op de dochter van de bondscoach (Anne Floor Otter) die Schulting onopzettelijk in haar val had meegenomen. “Zij gaan op zo’n toernooi misschien sneller dan ze kunnen en dan hebben ze minder controle.”

Maar in haar rol als ambassadrice: “Ik vind wel dat ze mee moeten doen. Zij zijn scherp, willen van ons winnen. Wij zijn scherp, omdat we worden geprikkeld door nieuwe meiden. Dat helpt iedereen. En gelukkig heb ik niks aan de val overgehouden.”

Sven Roes verrast met Nederlandse titel Sven Roes bewees dat een goede shorttracker niet bij de top hoeft te schaatsen om goed te zijn. Roes (20) won verrassend de allroundtitel op de NK, voor Daan Breeuwsma en Dylan Hoogerwerf, toch twee renners van de nationale trainingsselectie. Zelf zit Roes nog bij het RTC Noord, een regionaal opleidingscentrum. Een bewuste keuze, omdat hij nog aan zijn techniek wilde werken. Bondscoach Jeroen Otter: “Vorig jaar was Roes al goed, en je ziet nu dat hij tactisch iedereen een lesje leert.” Roes zelf was vooral blij: “Je wil toch wel echt van de rijders in de NTS winnen. Daar hebben we als team ook wel een plannetje voor gemaakt.” De kans is groot dat Roes ook nog een wereldbeker mag rijden. Mogelijk in Dordrecht, half februari.

