Poolse Iga Swiatek legt tenniswereld haar wil op

Aan de vooravond van Roland Garros biechtte Naomi Osaka aan haar Belgische coach Wim Fissette op dat ze een nachtmerrie had gehad. In de droom werd de Japanse tennisster in de eerste ronde van de open Franse titelstrijd gekoppeld aan Iga Swiatek. De Poolse nummer één van de wereld was wel de laatste persoon tegen wie Osaka het toernooi wilde beginnen.

De droom van Osaka werd geen werkelijkheid, maar de realiteit was niet minder schokkend voor de oud-nummer een van de wereld en winnares van vier grandslamtitel. Ze werd weliswaar gevrijwaard van een duel met Swiatek, maar ze bleek in openingsronde niet opgewassen tegen de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Swiatek gaat onverschrokken door

De vrees van Osaka voor een confrontatie met Swiatek was niet ongegrond. In maart werd ze in de finale in Miami met 6-4 en 6-0 verslagen door de twintigjarige tennisster uit Warschau, die op dit moment veruit de beste en meest constante speelster in het vrouwentennis is. Waar andere toppers moeite hebben hun status waar te maken - Op Roland Garros zijn al zeven (!) toptienspeelsters uitgeschakeld - daar dendert Swiatek onverschrokken door. In Parijs staat ze zaterdag in de derde ronde tegen Danka Kovinic uit Montenegro.

De dochter van de oud-olympisch roeier Tomasz Swiatek - hij deed mee aan de Spelen van Seoel in 1988 - heeft dit jaar al dertig partijen op rij niet verloren. Een indrukwekkende reeks waar Serena Williams in haar beste jaren patent op had. De Amerikaanse, die sinds Wimbledon 2021 niet meer op een tennisbaan is gesignaleerd, won in 2000 35 achtereenvolgende partijen en bleef in 2013 34 wedstrijden op rij ongeslagen.

Mocht Swiatek voor de tweede keer na 2020 de titel veroveren op Roland Garros, dan evenaart ze de serie van Williams van twintig jaar geleden. En gezien haar vorm twijfelt niemand eraan dat de Poolse volgende week zaterdag met de bokaal op Court Philippe Chatrier staat. Nooit eerder meldde een speelster zich met zulke indrukwekkende cijfers in Parijs. Ze won vijf toernooien op rij: in Doha, Indian Wells, Miami, Stuttgart en Rome. Gedurende die succesvolle rondreis stond ze slechts vijf sets af.

Op nummer één

Op 4 april van dit jaar verscheen de naam van Swiatek voor de eerste keer op de bovenste plaats van de wereldranglijst. Zij dankte die promotie aan het plotselinge afscheid van Ashleigh Barty, de Australische die in maart pardoes het einde van haar carrière aankondigde. Eerder dit jaar zei ze geen extra druk te voelen door haar nieuwe positie. “Ik ben er juist extra door gemotiveerd. Ik gebruik het om meer druk uit te oefenen op mijn tegenstanders, en dat werkt.”

De Billie Jean King Cupwedstrijd in eigen land tegen Roemenië was het eerste optreden van Swiatek als nummer een van de wereld. In Radom werd het een feest voor haar en de Poolse tennisfans. Mede door zeges van Swiatek op Michaela Buzarnescu (6-1, 6-0) en Andreea Prisacariu (6-0, 6-0) bereikte Polen voor de eerste keer de finale van het landentoernooi. Het leverde emotionele taferelen op, want bij Swiatek zijn de tranen nooit ver weg. Begin dit jaar maakte ze een grap over: “Een dag niet gehuild is een dag niet geleefd”.

