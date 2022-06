Politiek uitgesproken tennisster Coco Gauff is kansloos tegen Swiatek in finale Roland Garros

Minutenlang keek Coco Gauff met een lege blik en tranen in de ogen voor zich uit, na de verloren finale op Roland Garros tegen Iga Swiatek. In de aanloop naar haar eerste eindstrijd in een grandslamtoernooi had de pas 18-jarige Amerikaanse verteld dat het verliezen van een tenniswedstrijd niet het einde van de wereld betekent. Toch was de teleurstelling zaterdag van haar jonge gezicht te lezen.

‘Peace, end gun violence’

Na de halve finale tegen Martina Trevisan op donderdag had Gauff een opvallend statement gemaakt. Traditioneel mocht ze als winnares van de partij met een viltstift iets schrijven op het glas van de camera. Waar de meest speelsters mensen ergens voor bedanken, daar schreef Gauff: “Peace, end gun violence” (Vrede, stop het wapengeweld). Met die boodschap wilde ze aandacht vragen voor de vele schietincidenten in haar land.

Op de persconferentie vertelde ze dat ze zelf van nabij een schietpartij had meegemaakt. In 2018, ze was toen veertien jaar oud, doodde een 20-jarige schutter veertien studenten en drie stafleden op de Marjorie Stoneman Douglas High School van Gauff in Parkland. Ze bleef ongedeerd en twee vriendinnen wisten destijds ternauwernood aan de dood te ontsnappen. Een ervaring die ze zich altijd zal blijven herinneren.

En er iets helemaal niets veranderd, merkte Gauff op. Ze herinnerde haar gehoor in de persruimte aan de schietpartijen van de afgelopen weken in de Verenigde Staten: in het ziekenhuis in Tulsa (vier doden), in de school in Uvalde (negentien doden) en in de supermarkt in Buffalo (tien doden). “Hopelijk dringt het in de hoofden van de mensen in de regering door dat er snel iets moet veranderen”, zei Gauff.

Black Lives Matter

Het was niet de eerste keer dat de tiener uit Florida zich mengde in een politieke discussie in haar land. Twee jaar geleden hield ze een toespraak tijdens een Black Lives Matter-protest en riep ze mensen op zich uit te spreken tegen racisme. “Ik heb net met mijn oma gesproken en ik vind het triest dat ik hier protesteer tegen hetzelfde als wat zij meer dan vijftig jaar geleden deed,” zei Gauff vanaf een podium in haar woonplaats Delray Beach.

In maart van dit jaar sprak ze zich ook uit tegen de recente wetgeving die in haar thuisstaat is aangenomen. De Florida-wet verbiedt klaslokalen op de basisschool om genderidentiteit en seksuele geaardheid te bespreken. “Ik ben er tegen”, zei Gauff voorafgaand aan het toernooi in Indian Wells. “Ik denk dat deze gesprekken belangrijk zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik niet over je identiteit zou kunnen praten. In mijn gevoel is dat iets wat normaal is.”

Nadat Gauff haar statement over de schietincidenten had gemaakt, werd haar gevraagd of ze druk voelde voor haar eerste grandslamfinale. “Ik kan me niet druk over een tenniswedstrijd”, zei de Amerikaanse die herhaalde dat er meer in het leven is dan tennis en dat het verliezen van een partij niet het einde van de wereld betekent. “Of ik win of niet, de mensen die van mij houden zullen dat altijd blijven doen.”

Kansloos tegen Swiatek

Toch zat ze er zaterdagmiddag beteuterd bij op Court Philippe Chatrier. Ze was kansloos in de finale tegen Swiatek, die met de winst (6-1, 6-3) voor de tweede keer de Coupe Suzanne Lenglen in ontvangst mocht nemen. Terwijl de Poolse op de tribunes de felicitaties in ontvangst nam, onder meer van de topvoetballer Robert Lewandowski, liet Gauff de tranen de vrije loop. Pas tijdens de prijsuitreiking brak er een glimlach door op haar gezicht.

In de finale onderstreepte Swiatek dat zij op dit moment onbetwist de beste tennisster van de wereld is. De eerder deze week 21 jaar geworden speelster uit Warschau is dit jaar 35 partijen op rij ongeslagen. Daarmee evenaarde ze de reeks van Venus Williams in 2000. “Twee jaar geleden stond ik hier ook en had ik eigenlijk niets te verliezen. Dat ik destijds won was verbazingwekkend. Nu verwachtte iedereen dat ik zou zegevieren, dat is toch iets anders. Maar alles valt momenteel op zijn plaats bij mij, wat ik vooral ook te danken heb aan het team om mij heen.”

