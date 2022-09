Politiek steunt oud-turnsters: ‘Melders grensoverschrijdend gedrag worden opgevreten door het systeem’

Voor minister Conny Helder (langdurige zorg en sport) staat het vast dat er aspecten veranderd moeten worden in de procedures rond het sporttuchtrecht. In dit verband heeft zij onlangs met het Instituut Sportrechtspraak (ISR) gesproken over wat de volgende stap kan zijn in de professionaliseringsslag van de organisatie, ook op korte termijn. Het aanstellen van een raad van toezicht is besproken, en de minister is voornemens om gemaakte afspraken te bekrachtigen door middel van aanvullende subsidievoorwaarden.

Het falen van het ISR kwam vooral naar voren in de zaak rond Vincent Wevers, de sportcoach van het jaar in 2016 en vader van olympisch kampioene Sanne. Hij werd vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag vanwege ondeugdelijk onderzoek; er loopt nog een hoger beroep. ISR-bestuurslid Peter Vogelzang noemde dat eerder in NRC ‘knap waardeloos’.

“Ik vind het pijnlijk om te horen dat er nog zoveel niet goed gaat”, zegt Helder, die in het verleden zelf contact heeft gehad met oud-turnsters en dit ‘een van de moeilijkste onderwerpen in de hedendaagse sport’ noemt. “Het is onvoorstelbaar om zo lang met zulke problematiek te moeten rondlopen en niet gehoord te worden. Wat je ziet is dat de sport er nog niet volledig op is toegerust.”

De minister laat daarom momenteel onderzoek doen naar de werking van het sporttuchtrecht. Die beoordeling moet aan het eind van dit jaar concrete verbeteringsvoorstellen opleveren. Onder meer over de vraag of het verstandig is om in de tussentijd de tuchtprocedures rond grensoverschrijdend gedrag te staken, iets waartoe de oud-turnsters zaterdag in deze krant opriepen, wil Helder binnenkort met het ISR praten. Wel benadrukt zij de onafhankelijkheid van de organisatie.

Tweede Kamerleden vinden dat er van overheidswege moet worden ingegrepen. “Je wilt een gerespecteerd instituut, waar draagvlak voor is en dat vertrouwen geniet”, stelt VVD’er Rudmer Heerema, partijgenoot van Helder. “Met betrekking tot meldingen rond grensoverschrijdend gedrag is dat niet het geval, al langer niet. Dan moet je je afvragen of het ISR de aangewezen instantie is om zich erover te buigen.”

“Ik vind het stuitend dat er nog geen verbetering in de afhandeling is”, aldus Songül Mutluer (PvdA). “Dit vraagt om een serieuze aanpak, van een instituut dat in staat is om goed feitenonderzoek te doen en daarnaar te oordelen. Dit lijkt niet het geval en dat is onacceptabel.”

‘Geloof in rechtsstaat aangetast’

Lisa Westerveld (GroenLinks) spreekt van ‘een aantasting van het fundament van de democratie’. “Het verloop van het proces deugt niet. Dat tast het geloof in de rechtsstaat aan. Zo kan het niet verder, er moet nu écht prioriteit aan worden gegeven. Juist ook omdat het al twee jaar aan de gang is en leidt tot emotionele uitputting bij de melders.”

Jeanet van der Laan (D66) wil nog wegblijven bij de vraag of dit type zaak in het sporttuchtrecht thuishoort. “Het ISR is hiervoor aangesteld, dan verwacht je de gewenste kwaliteit. Gebrekkige onderzoeksverslagen, vormfouten – hoe kan het dat dit gebeurt, keer op keer? Melders worden opgevreten door het systeem, dat maakt wanhopig. Zeker als je een bestuurslid hoort zeggen dat het een kwestie van oefenen was. Als de leiding er zo in staat, is het logisch dat je als organisatie het vertrouwen verliest.”

Het ISR werd in 2003 opgericht als onafhankelijk tuchtorgaan voor kleine sportbonden, maar inmiddels zijn vrijwel alle door NOC-NSF erkende sportbonden (circa 75) plus nog vijf sportorganisaties erbij aangesloten. De sportkoepel spreekt deze week met het ISR-bestuur. “Het draait om kwaliteit en vertrouwen”, benadrukt algemeen directeur Marc van den Tweel van NOC-NSF. “Als daar op verschillende niveaus ontevredenheid over is, heb je in de spiegel te kijken. Het moet absoluut beter, want de situatie is zorgwekkend.”

