Pogacar wint opnieuw op La Super Planche des Belles Filles, verstevigt koppositie

Het eergevoel was dan toch te groot. Een Tadej Pogacar in topvorm geeft geen cadeaus. De Sloveen won vrijdag op La Planche des Belles Filles zijn tweede etappe op rij deze Tour, door in een zeer spannende laatste kilometer zijn grootste concurrenten Jonas Vingegaard en Primoz Roglic net voor te blijven. Hij versloeg Vingegaard in de allerlaatste meters, met een laatste versnelling. “Ik wilde deze etappe winnen, tegen elke prijs.”

Pogacar wilde al winnen op Planche des Belles Filles toen het parcours op 14 oktober bekend werd, gaf hij toe. Het blijft een plek met speciale herinneringen. Twee jaar geleden versloeg hij op weg naar zijn eerste Tourwinst daar in de tijdrit Primoz Roglic.

De extra kilometer over de grintweg

Dit keer was het zelfs de ‘Super Planche’, met een kilometer extra omhoog over een grintweg. Een nog mooiere aankomst, vond hij. Bovendien was er binnen zijn ploeg een publiciteitsactie tegen kanker, waar hij als geletruidrager aan wilde bijdragen (en waar hij gelijk na aankomst alweer aan kon denken). En zijn familie stond aan het begin en zijn vriendin op een kilometer voor de top. Ook voor hen wilde hij als eerste over de finish komen.

En dus kregen Lennard Kämna en Jonas Vingegaard geen aardigheidje. Kämna dacht tot honderd meter voor de finish dat hij ging winnen, na een dag in de kopgroep. Op het steilste stuk van het grindpad werd hij ingehaald door Vingegaard, die van achter de rug van Pogacar was weggesprongen. Vingegaard dacht tot tien meter voor de finish dat hij ging winnen. Maar toen kwam Pogacar er nog overheen. Toch nog.

Pogacar is nog altijd maar 23, maar rijdt ook deze Tour rond als de ervaren man. Als een kind die de pubertijd al ontgroeid is, terwijl alle anderen daar nog in zitten, zo vatte teamgenoot Mikkel Bjerg samen voor de Deense televisie. Na zeven dagen zit het geel vast om de schouders, en heeft hij al twee keer gewonnen.

Een knuffel voor zijn vriendin

Gisteren bewees hij de beste klimmer te zijn. Maar makkelijk ging het niet. Hij moest na afloop diep zuchten. De ultieme dominantie had hij niet. Daarvoor bleek Vingegaard te goed, en ook weer Roglic, die wel stelde dat na zijn val ‘elke trap als een mes in de rug is’.

Het zal de hoop laten voortleven binnen Jumbo-Visma. Vingegaard staat op 35 seconden tweede, en heeft nog alles om voor te spelen. Het gat is minder groot dan vorig jaar, toen Pogacar al drie minuten voorsprong had. Al had Vingegaard daar kort na de finish even helemaal niks aan. Hij stopte drie meter over de streep met fietsen. Zo dichtbij, maar weer geen winst.

Pogacar was na de finish al snel weer zijn normale zelf. Omdat de interviewzone een kilometer onder de top was, moest hij vanaf de top afdalen. Daardoor kon hij nog twee ploeggenoten die nog omhoog moesten een high five geven. Daarna gaf hij doodgemoederd zijn vriendin een knuffel. “Dit waren zeer goede zeven dagen in de Tour.”

