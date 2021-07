Pogacar imponeert in de mist en pakt zege op de steilste berg

Precies op de plek waar asfalt overgaat in grint, zet Tadej Pogacar woensdagmiddag op 2.215 meter hoogte zijn fiets stil. Hij stapt af en valt languit op de grond. Zijn handen vinden een plek op zijn helm. Zelfs de beste renner in de Tour de France moet even bijkomen na de beklimming van de Col du Portet, waar hij net als eerste boven is gekomen en op de streep bijna zijn shirt uit elkaar heeft getrokken van vreugde.

Als hij weer rechtop zit, krijgt hij felicitaties van de nummer twee van de dag, Jonas Vingegaard. Richard Carapaz, derde, slalomt om hem heen. Het zijn deze drie renners die niet alleen op de berg als topdrie boven komen, maar nu ook op de eerste drie plekken in het algemeen klassement staan. Pogacar (22) was van hen de beste geweest, net als de hele Tour al, en hij breidde zijn toch al ruime voorsprong uit naar 5 minuten en 39 seconden op Vingegaard. Het was zijn vijfde etappezege in de Tour de France (drie vorig jaar), en zijn eerste in de gele trui. En het was nog steeds alsof het hem allemaal aan komt waaien.

Wie niet beter weet, zou denken dat een juniorenwedstrijd op het punt van beginnen staat

Vijf uur eerder, aan het begin van de woensdag. Wat opvalt is vooral de stilte in de vrijwel lege en druilerige straten van startplaats Muret. Vooral bij de bus van Pogacar, die vrijwel als laatste de paddock is ingereden. Alleen het geluid van een fietspomp klinkt, waarvan het tuutje onder druk van een band af schiet. Wie niet beter weet, zou denken dat een juniorenwedstrijd op het punt van beginnen staat, en dat op de Franse feestdag.

Toch is dit het startpunt van waaruit de aanval op de leiderstrui moet worden ingezet. In de zeventiende etappe ligt de eerste aankomst bergop sinds de bergrit naar Tignes in het eerste weekend. Daarvoor moeten ook de Col de Peyresourde en de Col de Val Louron-Azet worden beklommen. De finish ligt bovenop de Col du Portet. Die klim, zestien kilometer klimmen met 8,7 procent stijgingspercentage gemiddeld, is volgens vele renners de zwaarste deze ronde. Daar moeten de concurrenten van Pogacar hun slag slaan, willen ze nog kans maken.

Met een vrolijke lach poseert hij voor een drollige foto

Maar Pogacar is ‘s ochtends voor de start verre van zenuwachtig. Hij leunt uit de bus, schuift het witte gordijn voor de ingang opzij en geeft zijn telefoon aan een verzorger. Hij wikkelt datzelfde gordijn vervolgens om zijn lichaam, waardoor alleen zijn hoofd zichtbaar is. Met een vrolijke lach poseert hij voor een drollige foto. Niemand deert hem wat, zo komt het over.

Alsof de Tour gewoon een spelletje is, zo rijdt Pogacar ook in de wedstrijd rond. Op de Col de Peyresourde, als zijn hele team al grimassen trekt, gaat hij rechtop zitten om uitgebreid een gelletje open te maken. En op de slotklim lijkt hij zelfs te lachen, terwijl om hem heen bij iedereen de groeven in het gezicht verdiepen. “Maar dat komt omdat als ik lijd, het lijkt alsof ik lach”, zegt hij na afloop. “En de camera zoomde in toen ik langs mijn vriendin en familie reed.”

Hij wilde woensdag zeker winnen, zegt Pogacar als hij goed is ingepakt en gehuldigd is. “Als je ziet wat wij als team allemaal moeten doen, ook dat wat niet op de camera’s komt, dan is het goed ook wat terug te geven. Wij lijden veel. En gelukkig was dit een perfecte dag om te controleren.”

Bij de tweede aanval blijven er maar drie over

De slotklim, de Col du Portet die in 2018 voor het eerst in de Tour werd beklommen, was bovendien perfect voor de beste klimmer deze Tour. Pogacar valt er met ruim acht kilometer te gaan voor het eerst aan, precies op het moment dat de weg smaller wordt en het asfalt grilliger. Het getuigt van lef, zeker omdat alle favorieten de eerste keer nog in zijn wiel zitten. Maar bij de tweede aanval blijven er maar drie over: naast de geletruidrager nog Vingegaard en Carapaz.

Hoe dichter bij de top bij het afgelegen skistation, hoe meer de renners de wolken in rijden die de top van de Col du Portet omringen. De helikopters kunnen geen beelden meer maken. Het geel van Pogacar is net aan zichtbaar door de mistflarden, af en toe verlicht door de koplampen van de auto’s achter hen. Het wit ook, van de wederom sterke Vingegaard, die als de vervangende kopman van Jumbo-Visma nu een heel realistische kans heeft om in zijn eerste Tour het podium te halen. Pogacar en Vingegaard werken samen. Achter hen rijdt Carapaz, die geen meter op kop komt. Zowel Pogacar als Vingegaard weten: die pokert en gokt op een late uitval.

De grootste uitdager van Wout Poels

Als die aanval komt, kan Pogacar gelijk mee. Vingegaard een kilometer later. De Sloveen wint vervolgens de eindsprint (waarmee hij een recordtijd neerzet, overigens met niet al te schokkende vermogens) en verovert naast tijd ook punten voor het bergklassement, waar hij nu de grootste uitdager is van Wout Poels. Pogacar wint in de gele trui, als beste renner, op de steilste berg. Het is niet alleen een cadeau voor zijn ploeg, maar ook voor de wedstrijd zelf.

Voordat de weg ophoudt, heeft Pogacar nog tijd voor één oerkreet en één juichgebaar. “Ik heb van vandaag genoten, ook al was het alsof deze berg niet ophoudt”, zegt Pogacar, die gelijk weer vooruit kijkt. “Het was een leuke test en een van de zwaarste dagen van deze Tour. Ik kan niet wachten tot morgen, de laatste zware dag. En of ik al gewonnen heb? De finish ligt op de streep, op de Champs Élysées in Parijs.”

