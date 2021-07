Pogacar heeft de concurrentie nu al murw gebeukt, maar Tour nog niet ‘vermoord’

Bijna vragend keek Tadej Pogacar zondagmiddag in de laatste kilometers naar Tignes achterom: “Komen jullie? Of kunnen jullie niet?” Achter hem kwam geen reactie. Alle renners die aanspraak maken op het podium in de Tour de France, bleven zitten. Oké, dacht Pogacar, dan ben ik weg. En zo reed de jonge Sloveen een dag na zijn dominante rit nogmaals weg bij iedereen. Weer maakte hij duidelijk dat hij na negen hectische dagen onbetwist de man van deze Tour de France is.

Een Alpenweekend lang verbaasde Pogacar (22) iedereen die het wielrennen volgt. Eerst door zaterdag liefst drie minuten op zijn concurrenten te pakken, zondag door er nog eens dertig seconden bij te doen. En dat alles in de stromende regen. Die leek hem zowel zaterdag als zondag amper te deren, terwijl zondag liefst zeven bijna bevroren renners de tijdslimiet overschreden en naar huis moesten.

Hij won niet, de etappes gingen naar respectievelijk Dylan Teuns en Ben O’Connor, maar zijn stijl van rijden verpulverde de concurrentie. Inmiddels staat hij 5.18 minuut voor op de eerste concurrent, Rigoberto Urán. O’Connor staat daar op 2 minuten nog wel tussen.

Gekke bekken

Pogacar wist zaterdagmiddag zelf heel goed hoe groots zijn prestatie was geweest. Terwijl iedereen met holle ogen van de kou over de finish kwam na honderdvijftig kilometer door de regen van Oyonnax naar Le Grand Bornand, kon hij nog gekke bekken trekken. Aan de finish klopte hij zichzelf op de borst. Alsof hij zich er nog maar eens aan wilde herinneren wat voor staaltje wielrennen het was geweest.

Het was zijn eerste echte uitbarsting bergop geweest, over de Col de Romme en de Col de la Colombière, drie dagen nadat hij in de tijdrit ook al had laten zien goed in vorm te zijn. En zijn demarrage, de opmaat voor de gele trui, die hij overnam van Mathieu van der Poel, was fataal voor iedereen die hem nog wilde volgen.

Pogacar zag er in alles sneller uit. In snelheid natuurlijk, maar ook in cadans, zelfs toen hij op het buitenblad Col de la Colombière opreed, een versnelling die meestal alleen op het vlakke wordt gereden. Als een TGV reed hij in zijn aanval langs zestien renners die in de vroege vlucht zaten. Voorbij Tiesj Benoot bijvoorbeeld, die niet probeerde aan te haken, maar moest toezien hoe er iemand veel beter was. “Dit is reclame voor het wielrennen”, zei hij.

Verkleumd

Nu is de concurrentie niet meer van het allersterkste niveau. Pogacar reed zaterdag weliswaar snel, maar het waren geen onmogelijk geachte klimtijden. Zijn grootste tegenstander, Roglic, is al uit de Tour. Geraint Thomas kegelde zichzelf uit het klassement door op een sullige manier te vallen. En de rest? Dat is, vooralsnog, de subtop. Ook Richard Carapaz, de enige die nog durfde te volgen zaterdag, werd teruggepakt door hen die nu moeten vechten om plek twee, onder wie ook Wilco Kelderman, die nu zevende staat in het klassement.

Zondag was de wedstrijd een stuk overzichtelijker. Pogacar werd goed omringd door ploeggenoten en de rest van de groep favorieten leek murw gebeukt. Carapaz probeerde het in de laatste kilometers, maar hij kwam niet weg. Pogacar versnelde iets, keek twee keer om, en reed toen ogenschijnlijk simpel weg. Wederom pakte hij tijd op alle concurrenten: dertig seconden. Kelderman verloor iets meer, maar dat was ook omdat hij zo verkleumd was dat hij zijn jasje amper aan kon doen. Pogacar: “Ik dacht: als ik het niet zelf probeer, gaat iedereen mij aanvallen en kom ik misschien in de problemen. Maar het ging gelukkig goed.”

Zaterdag geloofde Pogacar niet dat hij de Tour ‘had vermoord’, zoals hem werd gevraagd. Zijn dominantie is na één weekend in de bergen echter zo groot, dat niemand er nu al aan twijfelt wie in Parijs in de gele trui staat. Als er tenminste niks fout gaat, want er is al genoeg gebeurd deze Ronde van Frankrijk. Niet voor niets hoopt Pogacar op mooi weer, zeker na een weekend dat veel vroeg van de rijders. En op de mogelijkheid om een keertje goed te slapen, wat hij vandaag op de rustdag kan doen.

Lees ook:

Pogacar deelt dreun uit in eerste bergrit Tour

Tadej Pogacar legde zaterdag de Tour de France al in een bijna definitieve plooi. “Maar ik heb de Tour niet vermoord, sorry.”