Poetins lieveling in de sport mag gewoon in IOC blijven

Ze was heerseres in het polsstokhoogspringen, won twee olympische titels en verbrak zeventien keer het wereldrecord dat al sinds 2009 op haar naam staat (5.06 meter). Die prestaties maakten haar tot een Russische sporter waar het Kremlin goede sier mee kon maken. Op haar beurt zette Vladimir Poetins lieveling Jelena Isinbajeva zich jaren actief in voor de president.

Moet zij daarvoor nu worden verbannen uit het Internationaal Olympisch Comité? Nee, oordeelde de ethische commissie van het IOC onlangs. En dus zal ze over precies een jaar bij de Zomerspelen in Parijs net als alle andere IOC-leden met egards worden ontvangen, tot afgrijzen van Oekraïne en Kremlincritici, zoals het onderzoeksteam rond dissident Aleksej Navalny.

Isinbajeva, nu 41 jaar, maakte in 2012 deel uit van Poetins campagneteam voor de presidentsverkiezingen. In maart 2015 werd ze aangenomen als trainer bij het Russische ministerie van defensie. Haar rang: majoor. Toen ze in 2016 werd gekozen in de atletencommissie van het IOC noemde ze dat ‘een overwinning voor heel Rusland’. Na de Spelen van dat jaar in Rio reisde ze, inmiddels IOC-lid, naar Syrië om de soldaten van Poetin te bezoeken. Ze noemde de Russische militairen daar “zo sterk. Echte mannen. Alles is hier doordrongen van zoveel patriottisme, zoveel trots, moed, heldendaden.”

Ze zat in werkgroep die grondwetswijzigingen voorbereidde

Vanaf eind december 2016 was Isinbajeva ook een halfjaar president van het Russische antidopingbureau. Op last van Wereldantidopingagentschap Wada werd ze snel weer vervangen omdat ze het dopingsysteem van Rusland altijd consequent had ontkend. In 2017 en 2018 voerde ze onder meer op sociale media opnieuw campagne voor Poetin. In 2020 maakte ze deel uit van de werkgroep die grondwetswijzigingen voorbereidde. Het leidde er onder meer toe dat Poetin nu mag regeren tot 2036.

Om al die redenen was Isinbajeva een van de Russische (ex-)sporters die vorig jaar al meteen door Oekraïne op een zwarte lijst werden gezet. Vorige maand werd in Spanje ontdekt dat ze inmiddels is verhuisd naar Tenerife, een van de Canarische Eilanden. Het team rond de gevangengenomen Navalny deed daar onderzoek naar en publiceerde een video met de uitkomsten. ‘Team Navalny’ riep de Europese Unie daarbij op om sancties aan Isinbajeva op te leggen.

‘Het kannibalistische regime van Poetin’

“Ze verkocht haar naam en reputatie aan het Kremlin, ze hielp bij de opbouw van het kannibalistische regime van Poetin dat oorlog voert en moordt in Rusland, en pakte toen stilletjes haar tas en vloog naar Europa. Ze wil comfortabel leven en van Poetin houden, vanuit Spanje”, zeggen onderzoekers in de video. En: “We horen geen spijt of veroordeling van de oorlog van haar”.

Isinbajeva kreeg ook in eigen land kritiek uit het pro-Poetinkamp, schrijft The Moscow Times, een krant die nu vanuit Amsterdam werkt. Op de extreemrechtse Tsargrad TV is ze beschuldigd van ‘verraad’ en omschreven als ‘een bange patriot die haar leven op de Canarische Eilanden verkoos boven haar vaderland’. De woordvoerder van het Kremlin heeft in een reactie Isinbajeva verdedigd. “Ons volkslied werd zo vaak ter ere van haar gespeeld en onze vlag werd voor haar gehesen, dit mag niet worden vergeten”, zei Dmitri Peskov.

‘Mijn werk is SPORT’

De ethische commissie van het IOC oordeelde dat de polsstokhooglegende sinds februari 2022 ‘geen contractuele banden heeft gehad met het Russische leger of veiligheidsdiensten, noch de invasie of de oorlog in Oekraïne heeft gesteund’, aldus het IOC in een verklaring. Het onderzoek van de ethische commissie is overigens niet gepubliceerd.

Isinbajeva zelf beweert dat ze nooit in dienst was van het Russische leger of politicus was. ‘Mijn werk is SPORT’, schreef ze in een reactie. ‘Ik ben een wereldburger, dat ben ik altijd geweest en zal dat altijd blijven.’ Vanaf september hervat ze haar ‘internationale activiteiten’ voor het IOC, meldt ze op Instagram.

