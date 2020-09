Ploegleider over de koerswijze van Jumbo-Visma: ‘Misschien niet aantrekkelijk, maar het werkt’

Hoe sterk is Jumbo-Visma?

“We zijn op dit moment het sterkste team in koers. Dat is wel verrassend, ook omdat we gedacht hadden dat Bernal er zondag nog bij zou blijven. Maar dan blijkt maar dat je sterk kunt zijn, maar dat het toch afhankelijk is van de kopman.”

De ploeg neemt volledige controle, eigenlijk zoals Team Ineos dat ook jaren deed. Hoe omschrijft u de manier van rijden?

“In de coronatijd hebben wij ons allemaal heel goed voorbereid op deze wedstrijd. Niet alleen de renners, ook wij als coaches. Er is gekeken naar andere teams, hoe zij rijden. En we zagen ook hoe Ineos vaak won: door heel veel renners lang bij elkaar te houden. Dat gebeurde zondag heel goed, met vijf man op de laatste klim. Het is misschien niet de aantrekkelijkste manier van koersen, maar het werkt voor ons wel.”

Is het daadwerkelijk een kopie van Ineos?

“Nee, er zijn dingen waar wij anders over denken. Wielrennen is een teamsport en daar hebben we iedereen voor nodig. Op dit moment hebben we bijvoorbeeld met Wout van Aert een van de besten ter wereld, die fantastisch werk doet voor Roglic. Maar hij kan dat nog beter als hij zelf ook voor kansen kan gaan. Dat laten we hem dus ook doen, als de situatie niet gevaarlijk is. In die zin zijn wij zeker wel anders dan Ineos.”

Tom Dumoulin rijdt inmiddels ruim een week ook in dienst. Is er de afgelopen dagen in de bergen een last van hem afgevallen?

“Dat weet ik niet. Maar ik zie wel iemand die zich hard inzet voor de ploeg en alles doet voor Primoz om te winnen. We zijn heel blij om hem in de ploeg te hebben. Ook zondag. Als je ziet hoe lang hij op kop rijdt op de Grand Colombier. Het is ook zijn tempo waardoor niemand kan aanvallen.

“Hij staat zelf nu tiende in het klassement, dat is ook heel goed. We houden hem daar, ook voor andere races. Voor andere races die hij nog rijdt, kan dit hem alleen maar beter maken.”

Er was niemand die succesvol kon aanvallen zondag. Alleen verloor Roglic de sprint. Hoeveel vertrouwen geeft dat?

“Het is maar veertig seconden tussen Primoz en Tadej Pogacar. Dat is geen voorsprong om te zeggen dat we zo met het geel Parijs in rijden.”

Primoz Roglic zag zondag perfect teamspel, maar kon zelf niet winnen. Daarvoor was die ene andere Tourfavoriet te sterk: Tadej Pogacar, de vlieg die maar niet weggaat.