Pleidooi sportwereld: ‘Bekijk het per sport. Tennissen kan prima op afstand van elkaar’

Rugby? Onmogelijk. Roeien? Verwarring

Voorzitter Theirry Bayle van Rugbyclub Etten-Leur:

“Rugby op anderhalve meter van elkaar? Totaal onmogelijk. Tackle maar eens iemand vanaf anderhalve meter afstand. Dat gaat niet. Er bestaat een milde variant, het touch-rugby, maar dan moet je elkaar nog steeds aanraken. Het enige dat wij voorlopig kunnen doen is individueel onze conditie op peil houden. En we hopen dat we straks wel weer mogen gaan trainen op afstand. Onze trainers zijn creatief genoeg om daar vormen bij te bedenken. Maar op een gegeven moment ontkom je niet aan fysiek contact. Voordat wij wedstrijden kunnen spelen moet je wedstrijdhard worden. We zijn nu aan het kijken hoe en wat we wel kunnen doen, als het weer mag. De jeugd mag gelukkig weer beginnen, maar hoe doen we dat met de trainer? Hoe moet hij op anderhalve meter even troosten als het even au doet, terwijl ouders buiten de poort moeten blijven? Ik hoop echt dat we wel iets kunnen bedenken, ook voor de senioren. Die jongens worden ongeduldig, merk ik, die willen weer de wei in, de blubber achter de oren voelen.”

Rutger Arisz, voorzitter roeibond KNRB:

“In een eenpersoonsboot, de skiff, moet je sowieso weer kunnen roeien, vinden wij. Alleen kunnen niet al onze 36.000 leden in een skiff roeien, dat vereist vaardigheden. Bovendien hebben we geen 36.000 skiffs in Nederland. Het klopt dat er de afgelopen week wel wat verwarring was in de roeiwereld: wat mag er en wat niet? De Amsterdamse vereniging Nereus had een eigen protocol opgesteld. Dat kwam erop neer: we zetten de deuren van de verenigingsloods open en dan kan ieder lid zelf een skiff pakken en de Amstel op gaan. De GGD had daar toestemming voor gegeven. Toen de gemeente ervan hoorde is dat toch weer verboden. Het werd zo toch weer een verenigingsactiviteit met risico’s. Bovendien was roeien op de Bosbaan voor onze topsporters ook verboden. Die hebben de afgelopen tijd alleen moeten hardlopen en thuis moeten trainen op de ergometer. Ze mogen nu weer individueel op het water gaan trainen, maar wij hopen op iets meer verruiming, zoals de Duitse roeiers hebben gekregen. Die mogen met twee en vier mensen in een boot trainen. De gezondheid van onze atleten wordt heel goed in de gaten gehouden. Wij hopen dat de restricties iets worden verruimd.”