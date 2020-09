Pinoké ambieert play-offs na cultuuromslag

Dat ‘Studio Sport’ heeft gekozen voor de registratie van de competitie-ouverture tegen Den Bosch, zegt iets over de hoge verwachtingen die momenteel heersen rondom Pinoké. Zou de club, gelegen naast de succesvolle buurman en rivaal Amsterdam, dit seizoen een gooi kunnen doen naar de play-offs om de landstitel?

Er is genoeg reden tot optimisme bij Pinoké. In de voorbereiding moesten topclubs als Bloemendaal, HGC en Amsterdam stuk voor stuk hun meerdere erkennen in het elftal van coach Jesse Mahieu. ‘Pinoké heeft op papier de sterkste selectie in de clubgeschiedenis’, schreef de website hockey.nl. Jong talent wordt daarin aangevuld met ervaren internationals, onder wie de Argentijnen Mazzilli en Ferreiro, de Duitser Wellen en de Belgen Dockier en Hendrickx.

Astrid Ventevogel, sinds twee jaar voorzitter van Pinoké, trapt echter meteen op de rem als de play-offs ter sprake komen. “Dat leeft vooral bij de buitenwacht”, zegt ze in de bestuursruimte van Pinoké. “In de 92 jaar dat de club nu bestaat, is het ons nog nooit gelukt om de play-offs te halen, dus laten we het nu niet meteen gaan overhaasten.” En, haast ze te zeggen: dat haar club vijf euro entree vraagt voor de wedstrijd, een noviteit in het hockey, is absoluut niet om benodigde inkomsten te genereren. “Nee, doordat we maar 250 mensen mogen toelaten (vanwege corona, red.), wil ik dat mensen zich echt committeren door een kaartje te kopen. Misschien zeggen er anders wel 150 op zondagmiddag: ik blijf lekker thuis naar de Tour kijken en hebben wij nauwelijks publiek. Dat wil ik voorkomen.”

Geen corporale uitstraling meer

Dat Pinoké überhaupt als outsider voor de landstitel wordt genoemd, is al een mooie bevestiging dat de club op de goede weg zit, vindt Ventevogel. De club is bezig met de laatste fase van een cultuuromslag. “Vroeger, toen we nog in een houten clubhuis zaten, hadden we een wat corporale uitstraling, waar veel bierdrinkende studenten op af kwamen”, herinnert Ventevogel. “Die tijd ligt achter ons. Alles is nu gericht op de vraag: hoe kunnen we het maximale uit elkaar halen? We nemen het nu heel serieus.”

Die koerswijziging is ook precies waar oud-international Mahieu, die eerst als speler, daarna als assistent en sinds januari 2017 als hoofdcoach verbonden is aan Pinoké, zijn wedstrijdbespreking voor het duel met Den Bosch mee begint. Ter motivatie nam hij zijn oude, katoenen wedstrijdshirt mee uit het seizoen 2000-2001, toen Pinoké voor het eerst weer hoofdklasse speelde. “Daar komen we vandaan”, zegt Mahieu tegenover zijn spelers. En na afloop: “We waren een studentenclub, die weliswaar drie keer per week trainde maar waar ook de gezelligheid belangrijk was. Nu zijn onze spelers professioneel met hun sport bezig, zoals met krachttraining. We moeten ze eerder afremmen.”

‘Vandaag waren we wat te onwennig’

De gretigheid bij Pinoké spat er vanaf tegen Den Bosch. Maar het zit niet mee. De Brabanders, vorig seizoen als tweede geëindigd achter Bloemendaal (in een competitie die vanwege corona voortijdig werd beëindigd), komen geflatteerd op 0-3, waarna Hendrickx en Wellen, ondanks een slotoffensief en liefst elf strafcorners, de eindstand bepalen op 2-3. “We zitten op de goede weg, en dat is nog steeds zo”, concludeert Mahieu na de wedstrijd, zittend in de zon op een houten bankje. “We hebben genoeg kwaliteiten om bij de topvier te eindigen. We waren vandaag alleen wat te onwennig, te angstig.”

Mahieu kijkt eens om zich heen, waar het terras van Pinoké goed gevuld is. “Het was mooi om na vijf maanden en drie weken weer een echte wedstrijd te spelen”, straalt hij. “Laten we hopen dat we de competitie dit keer af mogen maken. En ja, dan zien we wel waar we staan.”

