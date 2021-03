Pijnlijke afgang Oranje bij eerste halte richting Qatar tegen Turkije

Halverwege de pijnlijke vertoning in het Atatürk Olympisch Stadion vertelde Rafael van der Vaart bij de NOS dat hij tijdens de eerste helft een berichtje had ontvangen van zijn vriend Wesley Sneijder. “Iedereen zegt wel dat Oranje een zwak statement heeft afgegeven, maar dit is nog eens een statement tegen Qatar”, had de oud-international geappt.

Cynisch misschien, maar de eerste wedstrijd op weg naar het omstreden WK in Qatar bewees dat Nederland het toernooi ook gewoon op sportieve gronden kan missen, zonder ethische dilemma’s.

Waar het Noorse elftal gisteravond het veld in en tegen Gibraltar betrad met de tekst ‘Mensenrechten, op en naast het veld’ op het shirt, wilde het Nederlands elftal zich in Istanbul weer puur richten op het voetbal. Dat lukte niet echt. Het was vrij ontluisterend wat het elftal van Frank de Boer liet zien tegen de nummer 32 van de Fifa-ranglijst. Vooral Burak Yilmaz, een spits van 35, strafte met drie doelpunten het optreden van Nederland hard af. Door de nederlaag tegen een voorname opponent is Nederland in groep G meteen al tot een inhaalrace veroordeeld. Alleen de poule­winnaars plaatsen zich rechtstreeks voor Qatar; de tien nummers twee vechten daarna nog om drie tickets.

In het koude Istanbul leken de omstandigheden vooraf Oranje welgevallig. De Turken hadden weinig aan het thuisvoordeel. Het immense stadion was in normale tijden een ­vijandige heksenketel geweest, nu bleven de 80.000 stoeltjes leeg.

Desondanks kon het zouteloze Oranje amper fatsoenlijke kansen creëren, terwijl bij de tegenstoten van de Turken aan de oppervlakte kwam hoe kwetsbaar de ploeg defensief is. In de overtalsituaties van Turkije bij counters trok niemand tijdig aan de rem. “We moeten zelf meedogenlozer zijn”, vond aanvoerder Georginio ­Wijnaldum na afloop.

Er ging veel meer mis. Dat begon al bij de slordige opbouw. Waar Daley Blind bij Ajax vrijwel altijd de juiste keuze maakt, leverde hij in zijn jubileuminterland (75) zomaar drie ballen in. Rondom het trio dat bij de Euro­pese top hoort – De Ligt, Depay en Frenkie de Jong – stonden gisteravond te veel spelers die dat niveau (nog) niet halen. Op de flanken waren ­Malen en Berghuis ongelukkig in hun acties. Wijnaldum kon niet voor de diepte in het spel zorgen die Davy Klaassen bij zijn invalbeurt na ruim een uur wel bracht. Klaassen tekende dan ook voor het eerste doelpunt van Oranje.

Tim Krul

Toen was Turkije al naar een 3-0 voorsprong weggelopen, omdat steeds op cruciale momenten bij Oranje fout ging wat er fout kón gaan. Eigenlijk al bij de warming-up. Jesper Cillessen raakte geblesseerd aan zijn knie, waardoor Tim Krul zonder voorbereiding onder de lat plaatsnam. Dat was te zien. Drie keer werd Krul verslagen door een schot van buiten het zestienmetergebied. Hij had nog amper een bal gehad, toen een puntertje van ­Yilmaz via de hand van De Ligt van richting werd veranderd: 1-0.

Een exemplarisch doelpunt. Aan die counter ging een hoekschop van Nederland vooraf, waarbij volgens de Oranje-spelers hands zou zijn gemaakt. Wijnaldum: “Wij appelleren, letten niet op en geven een counter weg waaruit zij scoren.” Volledig vrijgelaten kon Yilmaz uithalen.

Dat was na een kwartier, maar het zette de toon van de avond. Door onhandig meeverdedigen veroorzaakte Malen een strafschop. Yilmaz benutte die. Behalve een schot van Malen na een combinatie met Depay en een paar vrije trappen wist Oranje er zelf weinig tegenover te zetten. “We maakten te veel fouten en het tempo kon wel wat hoger”, vond De Boer. Op slag van rust leek De Ligt de bal uit een hoekschop voorbij de doellijn te koppen. De Ligt claimde een treffer, scheidsrechter Oliver was niet overtuigd en een Var was er niet. De Roon: “Raar dat je bij zo’n belangrijke wedstrijd geen doellijntechnologie hebt.”

Diezelfde De Roon stond niet op te letten toen 33 seconden in de tweede helft Calhanoglu weer ongehinderd mocht mikken op Krul: 3-0. Op de opportunistische toer lukte het Nederland nog om twee keer te scoren, na twee voorzetten van Depay vanaf links. Na de treffer van Klaassen wist invaller Luuk de Jong rollebollend de sterke doelman Cakir te verschalken.

Voordat Depay, passend bij deze avond, nog een strafschop miste, diep in blessuretijd, had Yilmaz de laatste hoop van Nederland op een remise al laten vervliegen. In 2015 was de spits van Lille ook al de plaaggeest van Oranje geweest, dat mede door hem het EK van 2016 miste. Wie weet wat de gevolgen van zijn goals zullen zijn voor Oranjes route naar Qatar.