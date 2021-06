Pieters kiest het perfecte moment voor haar aanval en is Nederlands kampioen

Het moment was perfect gekozen. Amy Pieters zat achterin de kopgroep, gebruikte een kleine afdaling om snelheid te maken en demarreerde zo hard weg uit de kopgroep op het NK wielrennen in Drenthe, dat ze vrijwel meteen zeker wist dat ze Nederlands kampioen zou worden - en dat zeventien kilometer lang. Ze werd voor het eerst in haar leven de beste van Nederland.

Het Nederlands kampioenschap voor vrouwen, zaterdagochtend op en rond de VAM-berg in Emmen, was lange tijd een gesloten wedstrijd, vooral omdat de beste rensters niet wilden laten zien hoe sterk ze waren. En degene die het wel wilde, Annemiek van Vleuten, zat gevangen in getallen. Als eenling van Movistar legde ze het af tegen de beschermende knechten van Jumbo-Visma (met kopvrouw Marianne Vos) en vooral die van SD Worx (Anna van der Breggen). Daarom had de kopgroep dit jaar vrij spel.

Niet dat een dergelijk koersverloop vreemd is. In Nederland is de vrouwenwedstrijd afhankelijk van de tactiek die de sterkste ploeg hanteert. Dat is SD Worx, dat in dit geval met Pieters (30) een pion in de kopgroep had. Veelal is zij de persoon die de finale voorbereid voor een Anna Van der Breggen of Chantal Blaak. Maar dit keer was duidelijk dat het andersom was. Van der Breggen en Blaak deden geen poging zelf weg te rijden. Zij gunden het hun ploeggenoot, waardoor iedereen in het peloton op slag kansloos was.

Jumbo-Visma, de ploeg van Vos en het enige team dat ook nog met veel rensters aanwezig was voorin, was met twee rensters in de kopgroep aanwezig, en had dus geen reden om te achtervolgen. Tot Pieters in de voorlaatste ronde ook nog op fraaie wijze demarreerde uit de kopgroep (op het buitenblad reed ze de tweede beklimming van de VAM-berg op, waar het uiterste stijgingspercentage een zware 13 procent is). Toen bleek dat twee soms niet goed is tegen één.

Voor Pieters is het een van de mooiste overwinningen uit haar loopbaan. Ze werd al eens Europees kampioen in Alkmaar, maar ze kon die trui amper laten zien vanwege het coronajaar. Nu kan ze als het goed is wel een heel jaar in het nationale tricot rijden. Maar dat is voor nu niet het belangrijkste, dat is immers de voorbereiding op de Olympische Spelen. Ze rijdt in Tokio niet in de wegwedstrijd, maar is wel actief op de baan. Daar is ze samen met Kirsten Wild favoriet in de koppelkoers. Eenmaal thuis, mag de rood-wit-blauwe trui weer aan, als Nederlands kampioen.

