Pierre van Hooijdonk heeft gewoon last van te veel liefde

Als man verander je, als je vader wordt. Ik zat ineens met traanogen op de bank als bij Paul de Leeuw iemand iets ergs zat te vertellen. Ik probeerde dat dan te verbergen voor mijn vrouw. Mark van Bommel deed zondag ook zijn best cool te blijven, toen hij zoon Ruben voor het eerst zag scoren in de eredivisie.

Later op de avond kregen de befaamde oud-voetballers Raffie en Pierre een fittie. Het leek te gaan over Maurice Steijn, maar in essentie draaide het om de emoties van twee vaders. De 16-jarige zoon van Raffie is in gesprek met Ajax over een contract en dus had papa ook met hoofdtrainer Steijn gesproken. Een goeie vent, zei Raffie. Dat viel verkeerd bij Pierre, want Steijn had het ooit gewaagd zijn zoon bij zijn NAC op de bank te zetten. Bij NAC!

Zo vloog Pierre als NOS-stamgast uit de bocht richting Steijn, met een beschuldiging over duistere deals. En het voetbalwereldje had zich nog wel zo voorgenomen om in het nieuwe seizoen een voorbeeld te zijn voor de maatschappij. In het eerste weekend ging het dus al mis. Eerst met een stel doorgesnoven zwarte capuchonnetjes bij PEC Zwolle. Vervolgens kregen Raffie en Pierre het aan de stok. Ja, wat nou?! Als twee bekvechtende vaders op zaterdag langs de lijn.

Een afvoerput van Brabantse illusies

Ze worden analist genoemd. Ze geven bij de staatsomroep voor geld vooral hun mening. Onafhankelijkheid is daarbij geen vereiste. Zoons, vriendjes, persoonlijke of financiële belangen, het is allemaal geen bezwaar. Pierre heeft op zijn account op X/Twitter een link staan naar het voetbalmakelaarskantoor waar hij blijkbaar aan verbonden is. Wel handig. Je weet meteen welke spelers en coaches tot dezelfde stal behoren.

Ondertussen doet hij ook iets hoogs bij NAC. Dat is een prachtclub, maar ook een afvoerput van Brabantse voetbalillusies. Daar zijn al heel wat stromen drek in verdwenen. Om de zoveel tijd gulpt er weer wat bagger met bierlucht naar buiten. Zoals nu dus. De luie Steijn (dixit Pierre) werd daar aan de Bredase borreltafel niet gepruimd, net als Steijns directeursvriendje. Als Haagse clan zouden ze overjarige Haagse spelers hebben binnengehaald.

De valse entertainmentindustrie van ons voetbal

Vorige week bleek ineens dat die ex-directeur in dienst treedt van het bedrijf dat met Arabisch geld eerder NAC had wilde kopen. Pierre liet zijn clubliefde spreken op X. Hij schreef: “Zo verrot is deze wereld. Bevriende makelaars, trainers en aandeelhouders hebben allemaal bloed aan hun handen. Als je het doorziet ben je een lul en een vervelend mannetje.”

Bloed. Een lul. Toe maar. Deze week is Pierre ‘de grootste lul van het voetbal’ genoemd. Dat deed dan weer oud-collega Andy. In een tv-programma waar iedereen al jaren feitenvrij alles mag uitkramen, sprak Andy er schande van dat Pierre zomaar iets had geroepen! Vervolgens riep Andy zomaar wat over het zoontje van Pierre, over een glijpartij in de douche bij NAC.

Zo ronkt en ratelt de valse entertainmentindustrie van ons voetbal alweer op hoge toeren. En het scoort! Ik snap dat die oud-voetballers niet allemaal hovenier kunnen worden. Een deel kan uit ijdelheid de camera niet missen. Het ging bij Pierre fout door een teveel aan liefde: voor een zoon, een club en voor zichzelf. Nu mag hij even niet op tv. Anders had hij, of anders Raffie wel, binnenkort wel weer ethisch verantwoord zijn afschuw uitgesproken als het fatsoen in de stadions weer ver te zoeken is.